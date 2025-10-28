Szívek törtek össze – Megmutatta új szerelmét a Házasság első látásra szexi tűzoltója

2024-ben a Házasság első látásra című társkereső reality egyik legemlékezetesebb karaktere volt Széplaki Zoli, a szexi tűzoltó, akinek kalandjait mindenki izgatottan követte a képernyőn. Azóta Zoli egy ideig szingliként élte mindennapjait, ám most új fejezet kezdődött életében: büszkén mutatta meg a nagyvilágnak gyönyörű párját, Adorján Angélát, aki személyi edzőként dolgozik.

Széplaki Zoli és párja

Forrás: Széplaki Zoli / Instagram

A pár nemrég az Opusztaszeri Erdei Vendégházakban töltött pár napot, ahol a természet és a nyugalom adta kikapcsolódás mellett wellnessrészleg, jakuzzi, szauna és házi készítésű finomságok várták őket. Külön öröm volt számukra a kézműves sörkülönlegesség, amely a vidéki hangulattal együtt igazán emlékezetessé tette a pihenést. Zoli és párja annyira élvezték a helyet, hogy biztosan többször is visszatérnek majd.