Szerelem

3 órája

Szívek törtek össze – Megmutatta új szerelmét a Házasság első látásra szexi tűzoltója

Címkék#Házasság első látásra#Széplaki Zoli#szerelem

Széplaki Zoli, a Házasság első látásra sztárja újra szerelmes! A szexi tűzoltó végre megmutatta gyönyörű párját, a személyi edző Adorján Angélát, és úgy tűnik, a boldogság most teljesen rátalált.

Heol.hu

2024-ben a Házasság első látásra című társkereső reality egyik legemlékezetesebb karaktere volt Széplaki Zoli, a szexi tűzoltó, akinek kalandjait mindenki izgatottan követte a képernyőn. Azóta Zoli egy ideig szingliként élte mindennapjait, ám most új fejezet kezdődött életében: büszkén mutatta meg a nagyvilágnak gyönyörű párját, Adorján Angélát, aki személyi edzőként dolgozik.

Széplaki Zoli és párja
Széplaki Zoli és párja
Forrás: Széplaki Zoli / Instagram

A pár nemrég az Opusztaszeri Erdei Vendégházakban töltött pár napot, ahol a természet és a nyugalom adta kikapcsolódás mellett wellnessrészleg, jakuzzi, szauna és házi készítésű finomságok várták őket. Külön öröm volt számukra a kézműves sörkülönlegesség, amely a vidéki hangulattal együtt igazán emlékezetessé tette a pihenést. Zoli és párja annyira élvezték a helyet, hogy biztosan többször is visszatérnek majd.

Úgy tűnik, Zoli életében most minden a boldogságról és a nyugalomról szól: új párkapcsolata és a közös élmények révén ismét megtalálta a harmóniát a mindennapokban. A rajongók kíváncsian követik a pár kalandjait, és sokan örülnek, hogy a reality kedvence a való életben is megtalálta a szerelmet.

 

