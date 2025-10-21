október 21., kedd

Koncertsorozat

1 órája

Az egri volt az egyik leglátogatottabb szerencsekoncert

Sikerrel zárult a Szerecsejáték Zrt. ingyenes koncertsorozata. A Szerencsekoncertek egyik legnépszerűbb állomása az egri volt.

Heol.hu

70 fellépő, 83 település 100 ezer feletti látogatószám. Ez a mérlege a Szerencsejáték Zrt. őszi, ingyenes szerencsekoncert-sorozatának. A hét hétig tartó rendezvényen összesen mintegy 10.000 percnyi zenét hallgathattak a kilátogatók. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulásának apropóján szervezte az eseménysorozatot, közölte a Heol.hu-val a Szerencsejáték Zrt.

Minden várakozást felülmúlt a Szerencsekoncertek-sorozat
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Hevesben is több koncertet tartottak a program keretében. A Lőrinciben szervezett koncerten Varga Viktor, valamint Bebe and the Band lépett a közönség elé. A koncert után Varga Viktor elmondta, hogy nem először adott itt koncertet, felismerte a helyszínt.

A szerencsekoncert második Heves vármegyei állomásán Hevesen lépett fel Peter Srámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi. Fásy Ádám elmondta, hogy ő választotta ki a várost a koncert helyszínéül. Hozzátette, hogy a vármegyében már több helyen is fellépett, de Hevesen ez volt az első alkalom.

Szeptember végén Szilvásváradon Komonyi Zsuzsi lépett fel, aki megénekeltette és megtáncoltatta a közönséget. Az énekesnő elárulta azt is, hogy áll a szerencsével.

Október elején Egerben Demjén Ferenc lépett színpadra Hevesi Tamással. Demjén Ferenc balesete után két hónappal állt a közönség elé Egerben, Hevesi Tamás pedig elmondta, hogy szerencsésnek mondhatja magát mindenféle szempontból, hiszen azt csinálja, amit szeret, a zenélést és a futballt.

Felülmúlta a várakozásokat a Szerencsekoncertek-sorozat

A Heol.hu-hoz eljuttatott közlemény szerint hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad, látványos fénytechnika fogadta a szerencsekoncertekre érkező látogatókat országszerte. A mintegy másfél hónap alatt lezajlott ingyenesen látogatható zenei rendezvényekre összesen mintegy 110 ezren voltak kíváncsiak. A 70 fellépő pedig 10 ezer percnyi kiváló zenével és lélegzetelállító produkcióval várta az érdeklődőket.

Mint írják, a szeptember 4-én kezdődő koncertsorozat legendás magyar énekeseket és zenekarokat, valamint a könnyűzene ismert alakjait vitte színpadra országszerte kis- és nagyvárosokban egyaránt, Győr-Moson-Soprontól Békésig, Zalától Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéig. A másfél hónap alatt hetente átlagosan 12 helyszínen adtak koncertet a fellépők csütörtöktől vasárnapig.

Kiemelték, hogy a koncertek közül a leglátogatottabbak között voltak a nagykanizsai, az az ajkai, az egri, a szeged-kiskundorozsmai, a békési, a makói, vagy a dunaújvárosi rendezvények. Rengetegen voltak kíváncsiak Demjén Ferenc fellépésére, hiszen a zenész legenda a súlyos nyári balesetét követően másodszor állt színpadra.

Hozzátették, szintén hatalmas tömeg fogadta az Edda Művek, a Neoton, Charlie, Szikora Róbert és R-GO, Fásy Ádám és csapata, valamint Nótár Mary fellépéseit is. A Szerencsekoncertek jó hangulatáról a fellépő zenészek mellett ismert rádiós és televíziós műsorvezetők – Szalay Edit, Somogyi Zoltán, Harsányi Levente, Dénes Tamás – is gondoskodtak.

Hozzáteszik, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepelte a Szerencsekoncert-sorozattal. Idén szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is van sorsolás. A nemzeti lottótársaság a Szerencsekoncertek 7 hete alatt 27 helyszínen értékesítette termékeit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Hatoslottó megújítása sikeres: megnőtt az igény a játék iránt, a tavaly szeptemberi adatokhoz viszonyítva közel harmadával nőtt az értékesítés. A számsorsjáték feladási ideje is átrendeződött a korábbiakhoz képest. A péntek és szombat mellett a csütörtök lett a legerősebb nap, ekkor adják fel szelvényeiket leginkább a játékosok. Az is jól érzékelhető, hogy a több sorsolásos játékmód aránya is jelentősen növekedett, szeptember 4-e óta, 32 százalékkal többen adnak fel 2, 5 vagy 10 hétre érvényes szelvényt.

Kiemelték, hogy a nemzeti lottótársaság azután döntött a Hatoslottó megújításáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt. A megújítással nemcsak a játék vált dinamikusabbá, hanem többszöri nyerési lehetőséget is adott a játékosoknak.

 

 

 

