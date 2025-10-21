Az egri volt az egyik leglátogatottabb szerencsekoncert

Felülmúlta a várakozásokat a Szerencsekoncertek-sorozat

A Heol.hu-hoz eljuttatott közlemény szerint hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad, látványos fénytechnika fogadta a szerencsekoncertekre érkező látogatókat országszerte. A mintegy másfél hónap alatt lezajlott ingyenesen látogatható zenei rendezvényekre összesen mintegy 110 ezren voltak kíváncsiak. A 70 fellépő pedig 10 ezer percnyi kiváló zenével és lélegzetelállító produkcióval várta az érdeklődőket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írják, a szeptember 4-én kezdődő koncertsorozat legendás magyar énekeseket és zenekarokat, valamint a könnyűzene ismert alakjait vitte színpadra országszerte kis- és nagyvárosokban egyaránt, Győr-Moson-Soprontól Békésig, Zalától Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéig. A másfél hónap alatt hetente átlagosan 12 helyszínen adtak koncertet a fellépők csütörtöktől vasárnapig.

Kiemelték, hogy a koncertek közül a leglátogatottabbak között voltak a nagykanizsai, az az ajkai, az egri, a szeged-kiskundorozsmai, a békési, a makói, vagy a dunaújvárosi rendezvények. Rengetegen voltak kíváncsiak Demjén Ferenc fellépésére, hiszen a zenész legenda a súlyos nyári balesetét követően másodszor állt színpadra.

Hozzátették, szintén hatalmas tömeg fogadta az Edda Művek, a Neoton, Charlie, Szikora Róbert és R-GO, Fásy Ádám és csapata, valamint Nótár Mary fellépéseit is. A Szerencsekoncertek jó hangulatáról a fellépő zenészek mellett ismert rádiós és televíziós műsorvezetők – Szalay Edit, Somogyi Zoltán, Harsányi Levente, Dénes Tamás – is gondoskodtak.