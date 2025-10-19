2 órája
Szia uram, birtok magántóval érdekel?
Álomotthon vagy befektetés a természet ölelésében – most valóra válhat. Egy ritkaságszámba menő, saját tóval rendelkező birtok került eladósorba Eger közelében.
Itt aztán kellemesek lehetnek a nyár esték
Forrás: Eladó! Közvetlen vízparti ingatlan. / Facebook
Egyedülálló, természetközeli életstílust kínáló ingatlan került piacra mindössze 25 kilométerre Egertől: egy 6 hektáros birtok saját, kristálytiszta vizű magántóval. Az eladó birtokot az Eladó! Közvetlen vízparti ingatlan. nevű Facebook-csoportban osztották meg.
Mit kínál a birtok?
A közel 1 hektáros bányató 3–5 méter mély, kiváló vízminőségű, őshonos halfajokkal telepített – ráadásul törpeharcsa nélkül, ami igazi ritkaság. A parton egy masszív, 24 m²-es stég biztosítja a tökéletes helyszínt horgászathoz vagy pihenéshez. A tó melletti terület teraszos kialakítású, parkosított és vadvirágos, természetközeli atmoszférát teremtve.
A teljes birtok 5,8 hektár, melyből 3,4 hektár körbekerített, így akár azonnal használatba vehető, rendezett állapotú. A területen ipari áram (3 fázis) és ivóvíz-minőségű fúrt kút is rendelkezésre áll, ami tovább növeli a beépítési és fejlesztési lehetőségeket.
Beépíthetőség és lehetőségek
A birtok 15%-ban beépíthető, így többféle funkció kialakítására is lehetőség nyílik:
– Vendégház, szabadidős központ, gazdasági épület vagy akár állandó lakóingatlan is építhető.
Ráadásul a terület jogi személyek által is megvásárolható, így céges beruházásra, fejlesztésre is ideális.
Elhelyezkedés
Bár a birtok teljesen csendes, természetközeli környezetben található, a megközelíthetősége kiváló:
– Eger mindössze 25 km
– Az M3-as autópálya alig 3 km
– M0–M3 csomópont kb. 90 km, ami nagyjából 50 perces autóutat jelent
