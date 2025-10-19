Szia uram, birtok magántóval érdekel?

Egyedülálló, természetközeli életstílust kínáló ingatlan került piacra mindössze 25 kilométerre Egertől: egy 6 hektáros birtok saját, kristálytiszta vizű magántóval. Az eladó birtokot az Eladó! Közvetlen vízparti ingatlan. nevű Facebook-csoportban osztották meg.

A birtokon egy magántó is van

Forrás: Eladó! Közvetlen vízparti ingatlan. / Facebook

Mit kínál a birtok?

A közel 1 hektáros bányató 3–5 méter mély, kiváló vízminőségű, őshonos halfajokkal telepített – ráadásul törpeharcsa nélkül, ami igazi ritkaság. A parton egy masszív, 24 m²-es stég biztosítja a tökéletes helyszínt horgászathoz vagy pihenéshez. A tó melletti terület teraszos kialakítású, parkosított és vadvirágos, természetközeli atmoszférát teremtve.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A teljes birtok 5,8 hektár, melyből 3,4 hektár körbekerített, így akár azonnal használatba vehető, rendezett állapotú. A területen ipari áram (3 fázis) és ivóvíz-minőségű fúrt kút is rendelkezésre áll, ami tovább növeli a beépítési és fejlesztési lehetőségeket.

Beépíthetőség és lehetőségek

A birtok 15%-ban beépíthető, így többféle funkció kialakítására is lehetőség nyílik:

– Vendégház, szabadidős központ, gazdasági épület vagy akár állandó lakóingatlan is építhető.

Ráadásul a terület jogi személyek által is megvásárolható, így céges beruházásra, fejlesztésre is ideális.

Elhelyezkedés

Bár a birtok teljesen csendes, természetközeli környezetben található, a megközelíthetősége kiváló:

– Eger mindössze 25 km

– Az M3-as autópálya alig 3 km

– M0–M3 csomópont kb. 90 km, ami nagyjából 50 perces autóutat jelent