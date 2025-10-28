Ezeket a képeket látnod kell, csoda történt a Bükkben!

Amikor a Bükk hegyeit ellepik a sárga, narancs és vörös árnyalatai, Szilvásvárad a természet szerelmeseinek egyik legkedveltebb célpontjává válik. A településről induló túra az Istállós-kői-barlanghoz nemcsak a mozgás örömét, hanem páratlan látványt is kínál: az őszi erdő szinte mesebeli díszletként kíséri a kirándulót egészen a hegy tetejéig. Az Északi-középhegység vándorai Facebook csoportban megosztották azokat az őszi képeket, amelyek ámulatba ejtik olvasóinkat.

Az aranyba öltözött fák alatt kanyargó ösvény a Bükk őszi varázsát idézi, Szilvásvárad és az Istállós-kői-barlang környéke ilyenkor a természet legszebb arcát mutatja

Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

Te tudtad, honnan kapta a nevét a barlang Szilvásváradon?

A barlang a Bükk-vidék második legmagasabb hegyének, az Istállós-kőnek az oldalában, 546 méteres magasságban található. Háromszög alakú bejárata egy földtani törésvonal mentén alakult ki, mögötte egyetlen tágas terem húzódik. Az Istállós-kői-barlang nemcsak természeti, hanem régészeti szempontból is jelentős: több mint harmincezer éves kő- és csonteszközök, sőt ősemberi maradványok is előkerültek innen. A leletek azt bizonyítják, hogy a barlang már a neandervölgyi és a cro-magnoni ember számára is otthont jelentett.

A történelmi időkben a barlangot istállóként használták, innen ered a hegy neve is. Ma már a természetjáróké a terep – a 609 méter magasan nyíló üregből pazar kilátás nyílik a színes lombtengerre. Az útvonal a Szalajka-völgyből indul, a Gloriette-tisztáson át vezet, és mintegy négy kilométer után ér célba. Bár a túra helyenként meredek, a látvány minden fáradságot megér.

Az őszi erdő lombjai aranyba és vörösbe borítják a Bükk vidékét, a napsütésben pedig a fák között sétálni igazi mesebeli élmény

Forrás: Az Északi-középhegység vándorai/Facebook.com

