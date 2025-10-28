2 órája
Ezeket a képeket látnod kell, csoda történt a Bükkben!
A Bükk szívében, Szilvásvárad fölött, egy ősi barlang rejti a történelem és a természet titkait. Az Istállós-kői-barlang nemcsak lenyűgöző kirándulóhely, hanem hazánk egyik legjelentősebb őskori lelőhelye is.
Amikor a Bükk hegyeit ellepik a sárga, narancs és vörös árnyalatai, Szilvásvárad a természet szerelmeseinek egyik legkedveltebb célpontjává válik. A településről induló túra az Istállós-kői-barlanghoz nemcsak a mozgás örömét, hanem páratlan látványt is kínál: az őszi erdő szinte mesebeli díszletként kíséri a kirándulót egészen a hegy tetejéig. Az Északi-középhegység vándorai Facebook csoportban megosztották azokat az őszi képeket, amelyek ámulatba ejtik olvasóinkat.
Te tudtad, honnan kapta a nevét a barlang Szilvásváradon?
A barlang a Bükk-vidék második legmagasabb hegyének, az Istállós-kőnek az oldalában, 546 méteres magasságban található. Háromszög alakú bejárata egy földtani törésvonal mentén alakult ki, mögötte egyetlen tágas terem húzódik. Az Istállós-kői-barlang nemcsak természeti, hanem régészeti szempontból is jelentős: több mint harmincezer éves kő- és csonteszközök, sőt ősemberi maradványok is előkerültek innen. A leletek azt bizonyítják, hogy a barlang már a neandervölgyi és a cro-magnoni ember számára is otthont jelentett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A történelmi időkben a barlangot istállóként használták, innen ered a hegy neve is. Ma már a természetjáróké a terep – a 609 méter magasan nyíló üregből pazar kilátás nyílik a színes lombtengerre. Az útvonal a Szalajka-völgyből indul, a Gloriette-tisztáson át vezet, és mintegy négy kilométer után ér célba. Bár a túra helyenként meredek, a látvány minden fáradságot megér.
A további őszi képek Szilvásváradról ezen a linken érhetők el.
Tavaszi feltöltődés Szilvásváradon vízeséssel, túrával és húsvéti hangulattal
„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó
Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!