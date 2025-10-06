Ha nem akarsz a szívsebésszel a műtőben találkozni, ismerd meg a 2-4-6-8-as szabályt!

A szív- és érrendszeri betegségekről talán mindenki hallotta már, hogy a vezető halálokoknak számítanak Magyarországon. A szeptember 29-én szokásos szív világnapja előestéjén a betegség megelőzése volt a téma dr. Watti Rézan szívsebész előadásán. A gyöngyösi származású szakorvos a Mátraalján nőtt föl, családja ma is ott él, ő maga pedig a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szívsebésze.

A szív- és érrendszeri betegségeket megelőzni jobb, mint a szívsebésszel a műtőben találkozni

Forrás: Ripost.hu

Dr. Watti Rézan már korábban is elmondta portálunknak, hogy a prevenció a szívügye. Meg is előzhetjük a betegségeket, ahelyett, hogy gyógyítanánk őket, szokta mondani. Ha kellő időben lépünk, nagyon sok betegséget meg lehet előzni, teszi rendszeresen hozzá a doktor.

A szív- és érrendszeri betegségek leginkább a rossz döntéseink miatt alakulnak ki

– A kardiovaszkuláris betegségek kialakulása két fő ok miatt történik. Az egyik csoportot a nem módosítható tényezők alkotják. Ilyen az életkori kockázat a férfiaknál 55 év fölött, a nőknél 45 év fölött. A nőknél addig a menstruációs időszak védelmet jelent a szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából. Ebbe a csoportba tartozik a genetikai hajlam is. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott családban valakinek a közeli rokonai mind szívbetegek voltak, akkor nagy valószínűséggel az adott egyénnél is fellelhető egy lappangó betegség. A másik csoportba a módosítható, a környezeti kockázati tényezők tartoznak. Ilyen tényező a dohányzás. Tévhit, hogy a hevítős, a nem égéstermékkel járó dohánytermékek nem károsak, csak éppen kevésbé azok, mint a hagyományos cigaretta. Kockázati tényező a magas vérnyomás, a 140/90 feletti érték már aggodalomra adhat okot a kardiovaszkuláris betegségek kialakulása szempontjából. Rizikófaktor a magas koleszterinszint, jellemzően az 5 fölötti érték már annak tekinthető. A cukorbetegség 2-4-szeresére növeli egy kardiovaszkuláris esemény kockázatát. Az elhízás különösen aggasztó tényező hazánkban, már a világ "élvonalába" tartozunk. Kutatásaim szerint már a 10 éves korosztálynál is jelentkezik a túlsúlyosság, ami később nagyon sok bajt okoz. Ebben közrejátszik a mozgásszegény életmód is – foglalta össze dr. Watti Rézan röviden a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának legfőbb okait.