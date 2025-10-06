1 órája
Ha nem akarsz a szívsebésszel a műtőben találkozni, ismerd meg a 2-4-6-8-as szabályt!
A kardiovaszkuláris betegségek okozzák ma hazánkban minden második ember halálát, mutat rá a szívsebész. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében kis lépésekkel is sokat tehetünk, de ez a saját döntésünkön múlik, emeli ki dr. Watti Rézan.
A szív- és érrendszeri betegségekről talán mindenki hallotta már, hogy a vezető halálokoknak számítanak Magyarországon. A szeptember 29-én szokásos szív világnapja előestéjén a betegség megelőzése volt a téma dr. Watti Rézan szívsebész előadásán. A gyöngyösi származású szakorvos a Mátraalján nőtt föl, családja ma is ott él, ő maga pedig a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szívsebésze.
Dr. Watti Rézan már korábban is elmondta portálunknak, hogy a prevenció a szívügye. Meg is előzhetjük a betegségeket, ahelyett, hogy gyógyítanánk őket, szokta mondani. Ha kellő időben lépünk, nagyon sok betegséget meg lehet előzni, teszi rendszeresen hozzá a doktor.
A szív- és érrendszeri betegségek leginkább a rossz döntéseink miatt alakulnak ki
– A kardiovaszkuláris betegségek kialakulása két fő ok miatt történik. Az egyik csoportot a nem módosítható tényezők alkotják. Ilyen az életkori kockázat a férfiaknál 55 év fölött, a nőknél 45 év fölött. A nőknél addig a menstruációs időszak védelmet jelent a szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából. Ebbe a csoportba tartozik a genetikai hajlam is. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott családban valakinek a közeli rokonai mind szívbetegek voltak, akkor nagy valószínűséggel az adott egyénnél is fellelhető egy lappangó betegség. A másik csoportba a módosítható, a környezeti kockázati tényezők tartoznak. Ilyen tényező a dohányzás. Tévhit, hogy a hevítős, a nem égéstermékkel járó dohánytermékek nem károsak, csak éppen kevésbé azok, mint a hagyományos cigaretta. Kockázati tényező a magas vérnyomás, a 140/90 feletti érték már aggodalomra adhat okot a kardiovaszkuláris betegségek kialakulása szempontjából. Rizikófaktor a magas koleszterinszint, jellemzően az 5 fölötti érték már annak tekinthető. A cukorbetegség 2-4-szeresére növeli egy kardiovaszkuláris esemény kockázatát. Az elhízás különösen aggasztó tényező hazánkban, már a világ "élvonalába" tartozunk. Kutatásaim szerint már a 10 éves korosztálynál is jelentkezik a túlsúlyosság, ami később nagyon sok bajt okoz. Ebben közrejátszik a mozgásszegény életmód is – foglalta össze dr. Watti Rézan röviden a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának legfőbb okait.
A szívünk egészsége a mi kezünkben van, hangsúlyozza a szakorvos
Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése a 2-4-6-8-as szabállyal
A szívsebész kiemelte: kutatások bizonyítják, hogy a genetikai tényező a teljes rizikóállománynak csak mintegy 5 százaléka. A környezeti tényezők adják a 95 százalékot, azaz a saját döntéseinkből fakadó tényezők. A felsorolt rizikófaktorok élét nagyban elvehetjük a 2-4-6-8-as szabály betartásával, mutatott rá az orvos.
– Naponta minimum 2 liter vizet, teát fogyasszunk, de semmiképpen sem cukros üdítőket, energiaitalokat. Ez az érrendszernek is jó, a vesének is, és minden szempontból előnyös. Naponta 4 alkalommal együnk. A régi, napi 5-szöri étkezés elve egyre jobban tolódik arrafelé, hogy az időszakos böjt is pozitív hatásokkal bír. A gasztroenterológusok sok helyen jelzik azt, hogy kutatásaik szerint nagyon előnyös a bélrendszernek, amikor kis szünetet tud tartani. Reggeli, tízórai, ebéd és vacsora lenne a legelőnyösebb tehát, négyszeri kis étkezés, minél kisebb adagokkal. Az egy- vagy kétszeri nagy evések a cukorbetegségek kockázatát növelhetik. A 6-os szám az alvás óráit jelzi. A 7-8 óra alvás is ideális lehet, de nagyon fontos az alvás minősége.
Ha valaki hajnali 2-től alszik délelőtt 10-ig, mondhatja ugyan, hogy megvolt a kellő alvásidő. Az alvás minősége miatt azonban sokkal előnyösebb, ha valaki este 8-10 órakor elalszik, és reggel 6-kor kel fel.
Ha ez az időtartam későbbre tolódik, reggel úgy érezzük, fáradtan kelünk fel, mintha nem aludtunk volna semmit. Okoseszközökkel már jól lehet vizsgálni, milyen az adott személy alvásának a minősége. Nem biztos ugyanis, hogy azzal van a baj, hogy valaki nagyon sokat dolgozik, hanem annyi a problémája, hogy nem jól alszik. A negyedik pont pedig naponta 8 ezer lépés megtétele. Ez mintegy 6 kilométer sétát jelent. Gyakorlatilag mindenkinek van már okostelefonja, mérhetjük vele a lépéseink számát – összegezte dr. Watti Rézan.
A konkrét, időben behatárolt, elérhető és megfelelő célok a hasznosak az egészségünk érdekében is
A 2-4-6-8-as szabály alkalmazásának kezdő lépéseiről korosztályonként is beszélt az orvos.
– A fiatalok esetében fontos, hogy az üdítőket cseréljék le vízre. Minden nap 30 percet mozogjanak. Egy hónap múlva alkoholmentes napok bevonása javasolt. A középkorúaknál hasznos, ha 10 percet sétálnak ebéd után. Egy hét múlva, a hétvégéken 1 órát aktív pihenéssel, kerékpározással, természetjárással töltsenek. Egy hónap után pedig az éves szűrővizsgálatokra járást lenne jó rendszeresíteni. A 65 felettieknél egy 10 perces reggeli torna kezdésnek remek, illetve társas programok, például séták szervezése. Kiemelten fontos a háziorvosi konzultáció a szedett gyógyszerekről. Nagyon gyakran találkozni azzal, hogy például vérhígítót szed valaki, mert a háziorvos valamikor felírta, de lehet, már nincs is szüksége rá. Nagyon kontretizálva azt tudom javasolni, hogy három hónapon belül heti 3 alkalommal 30 percet gyalogoljunk a lakóhelyünk körül. Elég elég konkrét, időben is behatárolt, elérhető és megfelelő cél is – magyarázta a szívsebész.
A 'majd holnaptól elkezdem' a legrosszabb hozzáállás az orvos szerint
A legnagyobb ellenségünk nem a betegség, hanem a 'majd holnaptól elkezdem' hozzáállás, emelte ki dr. Watti Rézan.
– Amit szeretnék átadni, annak az a lényege, hogy senki ne akarjon hirtelen nagyot lépni. Olyan célokat kell mindenkinek maga elé kitűzni az egészség terén, ami elérhető. Tudjuk, mi a 21 napos szabály? Nagyjából 3 hét után kezd szokássá válni egy adott tevékenység. Fontos a támogató, biztató közeg, ne azt vágjuk a másik fejéhez, hogy hülyeség, amit csinálsz. Nagyon fontos, hogy mi magunk is megünnepeljük a kisebb sikereinket. Nem várható, hogy valaki a semmiből le tudjon futni egy maratoni távot, de senki ne érezze kis teljesítménynek, amikor már folyamatosan le tud futni 1 kilométert úgy, hogy előtte nem kocogott. A prevenció működik, de minden korosztálynak van mit tennie, ha nem akarnak megismerkedni velem és kollégáimmal a műtőben. Kis lépések is hozhatnak nagyobb eredményeket, nem kell a tökéletességre törekednünk. Nem azért vagyunk betegek, mert megöregszünk, hanem azért, mert nem figyelünk az egészségünkre kellően – hangsúlyozta dr. Watti Rézan.
Szabadidejében is gyógyít a gyöngyösi orvosA kurd nemzetiségű dr. Watti Rézan jelenleg a zalaegerszegi megyei kórház szívsebészjelöltje. A fiatal gyöngyösi orvos tavaly a Házipatika.com Egészséghősök szavazásán a szakmai kategória közönségdíjasa lett. Dr. Watti Rézan éppen a Bugát Pál Kórházba ind
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!