Temetés
3 órája
Végső búcsút vesznek a szeretett egri tanártól – erre kérik a temetésen részt vevő gyászolókat
Október 9-én érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt az egri gimnázium szeretett tanára. A gyászjelentésből kiderült, mikor és hol kísérik utolsó útjára az elismert tanárt.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt.
A köztiszteletben álló tanár temetése október 24-én, pénteken 15 órakor az egri Kisasszony temetőben lesz.
Így búcsúztak Szoviár Jánostól a diákok
Az iskola udvarában október 9-én tanítványai, kollégái gyertyagyújtással emlékeztek meg szeretett tanárukról:
2025.10.09. 18:51
Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban
