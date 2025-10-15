október 15., szerda

Temetés

3 órája

Végső búcsút vesznek a szeretett egri tanártól – erre kérik a temetésen részt vevő gyászolókat

Október 9-én érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt az egri gimnázium szeretett tanára. A gyászjelentésből kiderült, mikor és hol kísérik utolsó útjára az elismert tanárt.

Heol.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt.

Elhunyt Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium tanára, temetése a jövő héten lesz.
Elhunyt Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium tanára, temetése a jövő héten lesz.
Forrás: Egri Dobó István Gimnázium

A köztiszteletben álló tanár temetése október 24-én, pénteken 15 órakor az egri Kisasszony temetőben lesz.

Így búcsúztak Szoviár Jánostól a diákok

Az iskola udvarában október 9-én tanítványai, kollégái gyertyagyújtással emlékeztek meg szeretett tanárukról:

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
