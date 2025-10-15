Végső búcsút vesznek a szeretett egri tanártól – erre kérik a temetésen részt vevő gyászolókat

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt.

Elhunyt Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium tanára, temetése a jövő héten lesz.

Forrás: Egri Dobó István Gimnázium

A köztiszteletben álló tanár temetése október 24-én, pénteken 15 órakor az egri Kisasszony temetőben lesz.