Mindennél szívszorítóbb a szűcsi háztűz: Margó néniéknek közel a 80-hoz kell új életet kezdeniük

Mint arról korábban beszámoltunk, a kedden délután Szűcsiben kigyulladt házhoz nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. A Rózsa utcában található ingatlan szinte pillanatok alatt semmisült meg, idős lakóinak csaknem 80 évesen kell mindent elölről kezdeniük.

A kedden délután Szűcsiben kigyulladt ház a jelenlegi állapotában lakhatatlan. A közel 80 éves lakóknak mindent elölről kell kezdeniük, de a település közössége egy emberként áll mellettük.

– Az ingatlan tetőszerkezete és egy szobája égett. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat, és az épületet átszellőztették. A ház két lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség – olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Mivel a ház jelenlegi állapotában teljes mértékben lakhatatlan, ezért átmenetileg a helyi önkormányzat biztosított nekik lakhatást a településen lévő szolgálati lakásban. Ezen kívül rendkívüli segélyt is biztosított számukra a hivatal, valamint adománygyűjtő felhívást tettek közzé a Facebook-oldalukon.

– Az még sajnos nem tudható, hogy a tüzet mi okozta, az viszont biztos, hogy mindenük a lángjai martalékává lettek. Az egyetlen vagyonuk az autójuk, mellyel a házaspár férfi tagja idejében kiállt az udvarról:

a lélekjelenlétének azonban nem csak a gépjármű megmentése, hanem a nagyobb tragédia elkerülése is köszönhető.

Elzárta ugyanis a gázfőcsapot – mondta el a heol.hu kérdésére Hordósné Kovács Krisztina, Szűcsi polgármestere.

Mint a polgármester asszony fogalmazott, a bajba jutott idős házaspárért az egész falu összefogott. A polgárőrség, a helyi egyesület tagjai, az oltásban résztvevő szabadnapos tűzoltók és a körzeti megbízott is egy emberként álltak a tragédiával érintett család mellé a tűzoltás során, és azóta is.

– Közel 80 évesen kell nekik új életet kezdeniük. Több mint két évtized munkáját látták a semmivel egyenlővé válni és figyelemre méltó módon nem omlottak össze. Mennek előre, intézik az ügyeiket, próbálják túlélni azt, ami történt velük. Igazán példaértékű – tette hozzá Hordósné Kovács Krisztina.

– Köszönöm kérdését, jól vagyunk! – vágta rá Margó néni, mikor arról érdeklődtem, hogyan érzik magukat a történtek után. – Muszáj tartanom magam, hiszen ha összeomlok, hogyan mutatok példát a férjemnek? Előre kell nézni és menni, nem a múlton keseregni, ami volt, elmúlt – tette hozzá a közel 80 éves néni, de már sírva. – Mindenünk odalett, 10 perc alatt, mindenünk! Épp akkor, amikorra már kényelmes életünk lehetett volna, felszerelve mindennel, amire csak szükségünk lehet: a házat kedvünkre felújítottuk, korszerű nyílászárókat építettünk be, és most mindez semmivé lett – mondta még mindig könnyeivel küszködve Margó néni.

Az idős hölgy azt mesélte, a keddi ebédet költötték el épp férjével az ebédlőben, amikor az ott lévő csillár félig leszakadt.

– Ekkor ment ki a férjem megnézni, mi történhetett, miért lett zárlat a házban, mikor hallottam, hogy kiabál be nekem az udvarról, hogy gyorsan menjek ki, mert ég a ház. Akkorra már a tető lángolt, s nem sokkal azután, hogy kimentünk a házból, már be is szakadt. Mindenünk megsemmisült – összegezte elcsukló hangon a házaspár női tagja.

Az idős pár mindkét tagja több, komoly műtéten esett már át, a férjnek nyitott szívműtétje is volt, így különösen fontos, hogy minél nyugodtabb körülményeket teremtsenek maguk számára.

– A férjem haragszik érte, mikor azt mondom, sokkot kapott. De képzelje el, hogy mikor észrevettem, hogy a szemüvegem nincs nálam, ő mindenáron vissza akart menni megkeresni, még annak ellenére is, hogy nem engedtek be minket a házba. Hiába mondtam neki, hogy ott, ahol a bútorok sincsenek már épségben, és a gáz- és a villanyóra is leolvadt, egy darab műanyag, azaz a szemüvegem már biztosan tönkrement. Így én most bottal járok, de ez is csak átmeneti, és tudom, hogy megoldjuk – sóhajtott Margó néni.