2 órája
Mindennél szívszorítóbb a szűcsi háztűz: Margó néniéknek közel a 80-hoz kell új életet kezdeniük
Kedden délután lángra kapott tetőhöz riasztották a tűzoltókat. A Szűcsiben kigyulladt házból felcsapó lángok megfékezését már a helyiek megkezdték, de a ház a jelenlegi állapotában így is lakhatatlan.
Mint arról korábban beszámoltunk, a kedden délután Szűcsiben kigyulladt házhoz nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. A Rózsa utcában található ingatlan szinte pillanatok alatt semmisült meg, idős lakóinak csaknem 80 évesen kell mindent elölről kezdeniük.
– Az ingatlan tetőszerkezete és egy szobája égett. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat, és az épületet átszellőztették. A ház két lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség – olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Mivel a ház jelenlegi állapotában teljes mértékben lakhatatlan, ezért átmenetileg a helyi önkormányzat biztosított nekik lakhatást a településen lévő szolgálati lakásban. Ezen kívül rendkívüli segélyt is biztosított számukra a hivatal, valamint adománygyűjtő felhívást tettek közzé a Facebook-oldalukon.
– Az még sajnos nem tudható, hogy a tüzet mi okozta, az viszont biztos, hogy mindenük a lángjai martalékává lettek. Az egyetlen vagyonuk az autójuk, mellyel a házaspár férfi tagja idejében kiállt az udvarról:
a lélekjelenlétének azonban nem csak a gépjármű megmentése, hanem a nagyobb tragédia elkerülése is köszönhető.
Elzárta ugyanis a gázfőcsapot – mondta el a heol.hu kérdésére Hordósné Kovács Krisztina, Szűcsi polgármestere.
Mint a polgármester asszony fogalmazott, a bajba jutott idős házaspárért az egész falu összefogott. A polgárőrség, a helyi egyesület tagjai, az oltásban résztvevő szabadnapos tűzoltók és a körzeti megbízott is egy emberként álltak a tragédiával érintett család mellé a tűzoltás során, és azóta is.
– Közel 80 évesen kell nekik új életet kezdeniük. Több mint két évtized munkáját látták a semmivel egyenlővé válni és figyelemre méltó módon nem omlottak össze. Mennek előre, intézik az ügyeiket, próbálják túlélni azt, ami történt velük. Igazán példaértékű – tette hozzá Hordósné Kovács Krisztina.
A Szűcsiben kigyulladt ház lakói tartják magukat
– Köszönöm kérdését, jól vagyunk! – vágta rá Margó néni, mikor arról érdeklődtem, hogyan érzik magukat a történtek után. – Muszáj tartanom magam, hiszen ha összeomlok, hogyan mutatok példát a férjemnek? Előre kell nézni és menni, nem a múlton keseregni, ami volt, elmúlt – tette hozzá a közel 80 éves néni, de már sírva. – Mindenünk odalett, 10 perc alatt, mindenünk! Épp akkor, amikorra már kényelmes életünk lehetett volna, felszerelve mindennel, amire csak szükségünk lehet: a házat kedvünkre felújítottuk, korszerű nyílászárókat építettünk be, és most mindez semmivé lett – mondta még mindig könnyeivel küszködve Margó néni.
Az idős hölgy azt mesélte, a keddi ebédet költötték el épp férjével az ebédlőben, amikor az ott lévő csillár félig leszakadt.
– Ekkor ment ki a férjem megnézni, mi történhetett, miért lett zárlat a házban, mikor hallottam, hogy kiabál be nekem az udvarról, hogy gyorsan menjek ki, mert ég a ház. Akkorra már a tető lángolt, s nem sokkal azután, hogy kimentünk a házból, már be is szakadt. Mindenünk megsemmisült – összegezte elcsukló hangon a házaspár női tagja.
Az idős pár mindkét tagja több, komoly műtéten esett már át, a férjnek nyitott szívműtétje is volt, így különösen fontos, hogy minél nyugodtabb körülményeket teremtsenek maguk számára.
– A férjem haragszik érte, mikor azt mondom, sokkot kapott. De képzelje el, hogy mikor észrevettem, hogy a szemüvegem nincs nálam, ő mindenáron vissza akart menni megkeresni, még annak ellenére is, hogy nem engedtek be minket a házba. Hiába mondtam neki, hogy ott, ahol a bútorok sincsenek már épségben, és a gáz- és a villanyóra is leolvadt, egy darab műanyag, azaz a szemüvegem már biztosan tönkrement. Így én most bottal járok, de ez is csak átmeneti, és tudom, hogy megoldjuk – sóhajtott Margó néni.
A család sem gondolta volna, hogy a tragédiájukban az egész falu segíteni fogja őket és melléjük áll.
A polgármester asszony azonnal felajánlotta a felújított, komfortos, berendezett szolgálati lakást, és biztosította őket arról, hogy másban is számíthatnak rá. Bár egyelőre az egyik szomszédnál töltötték az éjszakát és még szerdán is ott alszanak, csütörtökön már költöznek is az átmeneti lakhelyükre. A szomszédok és a falu lakói mentek segíteni az oltásban is, de a kárszakértő érkezése utáni időszakra is kapnak a lakosságtól segítséget.
Ahogy mondani szokták, a segítség a legnagyobb szükségben mindig onnan jön, ahonnan a legkevésbé számítunk rá – olyan emberekre is számíthatnak, akikkel még csak nem is ismerik egymást igazán.
– Képzelje, épp most jöttünk a lángos árustól, mert még ma nem ettünk, így ideje volt ennek is. Kérdezte tőlünk, mi történt, s mikor elmeséltük, nem fogadott el pénzt sem a lángosokért, sem a mellé kért kávékért. Ő így tudott segíteni, és bevallom, nagyon megható volt – mondta megilletődve Margó néni.
A Szűcsi Községi Önkormányzat összefogást hirdetett a tűzeset károsultjai, Margó és László megsegítésére.
Akik szeretnének pénzbeli támogatást nyújtani a károsult házaspár részére, a Facebook posztban szereplő bankszámlaszámra utalhatja az adományát.
