2 órája
Megérkezett a 2 milliárd forintos támogatás Egernek
Eredményes tárgyalást folytatott Eger a kormánnyal. Megérkezett a 2 milliárd forintos támogatás.
– Alig több mint két hete eredményes tárgyalást folytattunk Egerben Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János miniszterrel. Az egyeztetésen több, a város jelenét és jövőjét meghatározó megállapodás született. Ezek közül az egyik az a 2 milliárd forint, amely Eger működésének fenntartására és a város feladatainak részbeni finanszírozására fordítható – idézte fel Vágner Ákos polgármester a támogatásról szóló egyeztetést.
Érkezik a támogatás
Mint megírtuk, komoly fejlesztéseket hozott Egerbe Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztéseiről, lehetőségeiről tárgyaltak dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor azt is elmondta a sajtónak adott interjújában, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben. Előbbiek között volt az a 2 milliárd forintos támogatás is, ami ma érkezett meg.
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
Az egriek bölcsen döntöttek, amikor fideszes városvezetésnek adtak bizalmat tavaly. Mi nem a levegőbe beszéltünk, a Kormánnyal való együttműködésnek már most kézzel fogható és szemmel látható eredményei vannak. Köszönet Magyarország Kormányának, hogy partnerként tekintenek ránk, s köszönet Dr. Pajtók Gábor képviselő munkájáért, amely révén új szintre lépett Eger és a Kormány együttműködése. Feladatunk és terveink is vannak még bőven, ezeket közösen tudjuk megvalósítani.
– írta a polgármester.
