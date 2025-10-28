október 28., kedd

2 órája

Megérkezett a 2 milliárd forintos támogatás Egernek

Címkék#Vágner Ákos#támogatás#Lázár János#Orbán Viktor#Pajtók Gábor

Eredményes tárgyalást folytatott Eger a kormánnyal. Megérkezett a 2 milliárd forintos támogatás.

Heol.hu

– Alig több mint két hete eredményes tárgyalást folytattunk Egerben Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János miniszterrel. Az egyeztetésen több, a város jelenét és jövőjét meghatározó megállapodás született. Ezek közül az egyik az a 2 milliárd forint, amely Eger működésének fenntartására és a város feladatainak részbeni finanszírozására fordítható – idézte fel Vágner Ákos polgármester a támogatásról szóló egyeztetést.

Az egyeztetésnek támogatás lett az eredménye Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda
Az egyeztetésnek támogatás lett az eredménye Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda

Érkezik a támogatás

Mint megírtuk, komoly fejlesztéseket hozott Egerbe Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztéseiről, lehetőségeiről tárgyaltak dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor azt is elmondta a sajtónak adott interjújában, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben. Előbbiek között volt az a 2 milliárd forintos támogatás is, ami ma érkezett meg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egriek bölcsen döntöttek, amikor fideszes városvezetésnek adtak bizalmat tavaly. Mi nem a levegőbe beszéltünk, a Kormánnyal való együttműködésnek már most kézzel fogható és szemmel látható eredményei vannak. Köszönet Magyarország Kormányának, hogy partnerként tekintenek ránk, s köszönet Dr. Pajtók Gábor képviselő munkájáért, amely révén új szintre lépett Eger és a Kormány együttműködése. Feladatunk és terveink is vannak még bőven, ezeket közösen tudjuk megvalósítani.

– írta a  polgármester.

 

 

