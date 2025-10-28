Megérkezett a 2 milliárd forintos támogatás Egernek

– Alig több mint két hete eredményes tárgyalást folytattunk Egerben Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János miniszterrel. Az egyeztetésen több, a város jelenét és jövőjét meghatározó megállapodás született. Ezek közül az egyik az a 2 milliárd forint, amely Eger működésének fenntartására és a város feladatainak részbeni finanszírozására fordítható – idézte fel Vágner Ákos polgármester a támogatásról szóló egyeztetést.

Az egyeztetésnek támogatás lett az eredménye Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda

Érkezik a támogatás

Mint megírtuk, komoly fejlesztéseket hozott Egerbe Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztéseiről, lehetőségeiről tárgyaltak dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor azt is elmondta a sajtónak adott interjújában, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben. Előbbiek között volt az a 2 milliárd forintos támogatás is, ami ma érkezett meg.

