október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tervek

1 órája

Támogatja a kormány az egri vár fejlesztését

Címkék#egri vár#Vágner Ákos#Magyar Levente#fejlesztés

Magyar Leventével egyeztetett Vágner Ákos. Az egri vár fejlesztésében elkötelezett a kormány.

Szabadi Martina Laura

Magyarország Kormánya elkötelezett az egri vár fejlesztése mellett, írta Eger polgármestere, Vágner Ákos a közösségi oldalán. A napokban Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese járt Egerben, megtekintette az egri várat és a fejlesztési terveket is.

Az egri vár fejlesztésére minden évben érkezik forrás Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

– Az egri vár nemzetünk számára a hűség, a bátorság és az összefogás örök szimbóluma. Büszkék vagyunk elődeinkre, nagyjainkra, ahogyan arra is, hogy az egri vár napjainkban a közösségi élet és a kultúra egyik meghatározó helyszíne. Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért! Magyar Levente miniszterhelyettes úrral egyetértünk abban, hogy a fejlesztések nyomán nemzeti emlékhelyünk ismét méltó arcát mutathatja – írta a polgármester az egyeztetésről.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egerben volt Orbán Viktor miniszterelnök is csütörtökön Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A városházán tartottak megbeszélést a helyi fejlesztésekről dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és a polgármesterrel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu