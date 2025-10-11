1 órája
Támogatja a kormány az egri vár fejlesztését
Magyar Leventével egyeztetett Vágner Ákos. Az egri vár fejlesztésében elkötelezett a kormány.
Magyarország Kormánya elkötelezett az egri vár fejlesztése mellett, írta Eger polgármestere, Vágner Ákos a közösségi oldalán. A napokban Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese járt Egerben, megtekintette az egri várat és a fejlesztési terveket is.
Eddig elzárt hely is megnyílik majd az egri várban az 1 milliárdos fejlesztés nyomán
– Az egri vár nemzetünk számára a hűség, a bátorság és az összefogás örök szimbóluma. Büszkék vagyunk elődeinkre, nagyjainkra, ahogyan arra is, hogy az egri vár napjainkban a közösségi élet és a kultúra egyik meghatározó helyszíne. Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért! Magyar Levente miniszterhelyettes úrral egyetértünk abban, hogy a fejlesztések nyomán nemzeti emlékhelyünk ismét méltó arcát mutathatja – írta a polgármester az egyeztetésről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
Egerben volt Orbán Viktor miniszterelnök is csütörtökön Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A városházán tartottak megbeszélést a helyi fejlesztésekről dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és a polgármesterrel.
Eger fejlődésének irányát a helyiek mutatják meg, mondja a miniszterhelyettes
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!