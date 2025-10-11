Támogatja a kormány az egri vár fejlesztését

– Az egri vár nemzetünk számára a hűség, a bátorság és az összefogás örök szimbóluma. Büszkék vagyunk elődeinkre, nagyjainkra, ahogyan arra is, hogy az egri vár napjainkban a közösségi élet és a kultúra egyik meghatározó helyszíne. Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért! Magyar Levente miniszterhelyettes úrral egyetértünk abban, hogy a fejlesztések nyomán nemzeti emlékhelyünk ismét méltó arcát mutathatja – írta a polgármester az egyeztetésről.

