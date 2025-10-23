1 órája
Tanárok, sportolók és diákok kaptak elismerést az 1956-os megemlékezésen Egerben
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára Egerben is méltóságteljesen emlékeztek: az ünnepi rendezvényen a hősök előtt tisztelegtek, és több elismerést is átadtak azoknak, akik sokat tettek a város közösségéért.
Az 1956-os forradalom Magyarországon a szabadság és függetlenség iránti vágy egyik legfontosabb megnyilvánulása volt, amikor a magyar nép felemelte szavát a szovjet megszállás és az elnyomó rendszer ellen. A felkelést végül leverték, de emléke máig a nemzeti összetartozás és bátorság jelképe maradt. Egerben is méltó módon megemlékeztek az 56-os hősökről, ahol a Gárdonyi Géza Színházban tartott díszünnepségen több városi díjat is átadtak a közösségért kiemelkedően dolgozó embereknek.
Pro Agria szakmai díjjal ismerték el az oktatás és a sport kiválóságait
Pro Agria szakmai díjat kapott Tóth György, aki a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium történelem és földrajz szakos pedagógusa, 2014 óta az intézmény általános igazgatóhelyettese. Diákjai kiemelkedő eredményeket értek el történelem és honvédelmi országos versenyeken. A honvédelmi nevelésben végzett munkáját Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Hadtudományi Társaság is elismerte.
Szintén Pro Agria szakmai díjat kapott Fodor-Fejes Adrian Adél, ő több mint 35 éve szolgál a pedagógus pályán. 1992-től az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola testnevelés-földrajz szakos tanára. Az általa felkészített diákok, versenyzők számos rangos versenyt nyertek főleg atlétika, labdarúgás és úszás sportágakban.
Pro Agria szakmai díjban részesült Varró Géza sportvezető. Varró Géza az egri kosárlabda-sport érdekében, közel ötven éven keresztül, kimagasló színvonalú sportvezetői, sportszakmai, sportszervezői tevékenységet végzett.
Eger Szolgálatáért kitüntetést kapott Magyarné Gyarmati Erzsébet rendőr alezredes
Magyarné Gyarmati Erzsébet r. alezredes 1986 óta teljesít hivatásos szolgálatot a Rendőrség állományában, a közel négy évtizedes szakmai pályafutása során kiemelkedő tapasztalatra tett szert. 2007-től látja el a Rendőrkapitányság hivatalvezetői feladatait.
Több tanár kapott az ünnepen Eger Kiváló Pedagógusa kitüntetést, ilyen díjazott lett
- Makovnyikné Lakatos Katalin,
- Mikó Ferenc,
- Ádám Endréné,
- Dorkóné Ferenc Éva Mária valamint
- Lakatosné Fekete-Szabó Emőke.
Makovnyikné Lakatos Katalin óvodapedagógusi munkáját közel 40 éve kezdte, a Joó János Tagóvodában 2003-tól dolgozik, melynek 2022-től tagintézmény-igazgatója.
Mikó Ferenc pedagógus pályáját 40 éve kezdte a Lenkey János Honvéd Kollégiumban, jelenleg a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár történelem szakos tanára.
Ádám Endréné 30 éve az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus hegedű tanára, a vonós és népzene tanszak vezetője.
Dorkóné Ferenc Éva Mária pedagógus pályáját 35 éve kezdte, 2016-tól az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola magyar-orosz szakos tanára. Mesterpedagógusként szaktanácsadói feladatokat lát el.
Lakatosné Fekete-Szabó Emőke 4 évtizedes tanítói pályája során számtalan egri és Eger környéki kisgyermeket vezetett be az írás, olvasás, számolás világába. 2004 óta a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.
Az Eger Kiváló Sportolója kitüntetést Katona-Mező Ildikó magyar bajnok duatlonista és triatlonista kapta.
Katona-Mező Ildikó 25 éve testnevelő tanár Egerben, százakkal szerettette meg a testmozgást az atlétika, a labdás és a technikai sportokon keresztül. Az Egri Futó és Triatlon Klub tagja. A triatlon a fő területe.
Kiváló Egri Diák lett
- Petrányi Panna Szidónia és
- Susán Henrik Zoltán,
Petrányi Panna Szidónia a Lenkey János Általános Iskola tanulója. Már alsó tagozatban megmutatkozott a tehetsége, a magyar nyelv szépsége és nehézsége iránti fokozott és nem mindennapi érdeklődése. Példás a magatartása és a szorgalma, tanulmányait mindig kitűnő eredménnyel zárja, jelentős szerepet vállal az osztály közösségi életében.
Susán Henrik Zoltán az előző tanévben a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium végzős, érettségiző tanulója volt, ahol emelt óraszámban tanulta a matematikát, a fizikát és a német nyelvet. Kiemelkedően tehetséges, szorgalmas és segítőkész diák.
Eger Város Jó Tanulója, Jó Sportolója
- Babka Csenge és
- Kiss Emma lettek.
Babka Csenge az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulója. Az előző tanévben sikeresen nyelvvizsgázott angol nyelvből, emellett előrehozott emelt szintű érettségit tett le jeles eredménnyel szintén angol nyelvből. Tanárai szerint lelkiismeretes tanuló, akire mindig lehet számítani, társai körében népszerű diák.
Kiss Emma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskolájának tanulójaként nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanéveket. A sporton kívül számos tanulmányi versenyen, mint a Bolyai, Dürer matematika, természettudomány és anyanyelvi csapatversenyek dobogós helyezettje. Rendszeresen sportol.
Polgármesteri elismerést kapott
- Szucsik Tamás birkózóedző,
- Dorkó Péter ökölvívó szakedző,
- Csipkés Judit pedagógus illetve
- Tóth-Gyurkó Kitti pedagógus is.
Szucsik Tamás 1996-ban, mindössze hétévesen kezdte el a birkózást, édesapja nyomdokain haladva. Versenyzői pályafutása alatt mind kötött-, mind szabadfogásban számos magyar bajnoki érmet szerzett, és serdülő korától kezdve az utánpótlás-válogatott meghatározó tagja volt. 16 évnyi versenyzés után 2012 szeptemberében csatlakozott az Egri Városi Sportiskola edzői stábjához.
Dorkó Péter 1989-ben kezdte meg ökölvívó pályafutását, mely során utánpótlás-válogatott kerettagként többszörös magyar bajnoki érmes lett. Aktív versenyzői évei mellett már fiatalon megkezdte edzői és bírói tanulmányait. Bíróként a legmagasabb minősítést érte el, és 2001-2012 között 22 kontinentális és világversenyen működött közre, köztük a 2008-as Pekingi Olimpiai Játékokon. Edzőként 2009 óta vezeti az Egri Városi Sportiskola ökölvívó szakosztályát.
Csipkés Judit 10 évig dolgozott a Dr. Hibay Károly Tagóvodában és szakmai tudását folyamatosan fejlesztve, gyermekközpontú szemléletével járult hozzá az óvodás gyermekek neveléséhez. 5 éve vezeti a mérés-értékelés munkaközösséget, segíti a kollégák munkáját, szakmai fejlődését.
Tóth-Gyurkó Kitti 16 éve kezdte pedagógus pályáját Hevesen, és 2022-től tagja az Egri Lenkey János Általános Iskola tantestületének. Magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanári munkája mellett ellátja a Diákönkormányzat patronálását.
Kitüntetések átadása a Gárdonyi Géza Színházban október 23-ánFotók: Huszár Márk/Heol.hu
