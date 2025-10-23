Tanárok, sportolók és diákok kaptak elismerést az 1956-os megemlékezésen Egerben

Az 1956-os forradalom Magyarországon a szabadság és függetlenség iránti vágy egyik legfontosabb megnyilvánulása volt, amikor a magyar nép felemelte szavát a szovjet megszállás és az elnyomó rendszer ellen. A felkelést végül leverték, de emléke máig a nemzeti összetartozás és bátorság jelképe maradt. Egerben is méltó módon megemlékeztek az 56-os hősökről, ahol a Gárdonyi Géza Színházban tartott díszünnepségen több városi díjat is átadtak a közösségért kiemelkedően dolgozó embereknek.

Tanárok, sportolók és diákok kaptak elismerést Egerben a nemzeti ünnepen.

Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Pro Agria szakmai díjjal ismerték el az oktatás és a sport kiválóságait

Pro Agria szakmai díjat kapott Tóth György, aki a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium történelem és földrajz szakos pedagógusa, 2014 óta az intézmény általános igazgatóhelyettese. Diákjai kiemelkedő eredményeket értek el történelem és honvédelmi országos versenyeken. A honvédelmi nevelésben végzett munkáját Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Hadtudományi Társaság is elismerte.

Szintén Pro Agria szakmai díjat kapott Fodor-Fejes Adrian Adél, ő több mint 35 éve szolgál a pedagógus pályán. 1992-től az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola testnevelés-földrajz szakos tanára. Az általa felkészített diákok, versenyzők számos rangos versenyt nyertek főleg atlétika, labdarúgás és úszás sportágakban.

Pro Agria szakmai díjban részesült Varró Géza sportvezető. Varró Géza az egri kosárlabda-sport érdekében, közel ötven éven keresztül, kimagasló színvonalú sportvezetői, sportszakmai, sportszervezői tevékenységet végzett.

Eger Szolgálatáért kitüntetést kapott Magyarné Gyarmati Erzsébet rendőr alezredes

Magyarné Gyarmati Erzsébet r. alezredes 1986 óta teljesít hivatásos szolgálatot a Rendőrség állományában, a közel négy évtizedes szakmai pályafutása során kiemelkedő tapasztalatra tett szert. 2007-től látja el a Rendőrkapitányság hivatalvezetői feladatait.

Több tanár kapott az ünnepen Eger Kiváló Pedagógusa kitüntetést, ilyen díjazott lett

Makovnyikné Lakatos Katalin,

Mikó Ferenc,

Ádám Endréné,

Dorkóné Ferenc Éva Mária valamint

Lakatosné Fekete-Szabó Emőke.

Makovnyikné Lakatos Katalin óvodapedagógusi munkáját közel 40 éve kezdte, a Joó János Tagóvodában 2003-tól dolgozik, melynek 2022-től tagintézmény-igazgatója.