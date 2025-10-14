45 perce
Titkos rakétabázist rejt a Bükk, fotókon a katonai objektum + videó
A tardonai laktanya – pontosabban a tardonai légvédelmi rakétaosztály / laktanyarendszer – a hidegháborús időszakból fennmaradt katonai objektum volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, amely a Miskolc környéki légvédelmi rendszer részeként működött. Heves vármegyéből, de az ország több településéről érkező férfiak is teljesítették ott kötelező sorkatonai szolgálatukat. A tardonai laktanyát most az Urbex Hungary fotóin láthatjuk viszont.
Az egykori tardonai laktanya a Magyar Néphadsereg 105. Honi Légvédelmi Rakétaezredének része volt. Az ezred 1961 és 1990 között működött, 1990-ben pedig teljesen felszámolták azt.
Az ezred több osztályra tagolódott, és több helyőrsége is volt. Az egyik ilyen volt a Tardona melletti erdőben létrehozott állomás, mely valószínűleg 105/2. honi légvédelmi osztályként működött (kezdetben „tüzérosztály” megnevezéssel, mely később „rakétaosztály” kifejezésre módosult). A Tardona melletti telepítésnél kezdetben technikailag az Sz-75M Dvina típusú légvédelmi rakétákat alkalmazták, majd később, 1984-től a korszerűbb Sz-75M3-OP Volhov rendszerrel.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az urbexes és blogforrások leírásai szerint a laktanya két részre oszlott, és egy főút választotta el egymástól a kettőt. Az egyik oldalon volt a „lakó-, szolgálati, iroda- és étkezési rész” – azaz az őrszoba, az irodák, a tiszti lakások, az étkező, a szállások –, a másik oldalon pedig el a technikai részlegek helyezkedtek el.
A tardonai laktanya gazdasági szerepe
A laktanya nemcsak katonai létesítmény volt, hanem a környék falvainak életében komoly társadalmi-gazdasági szerepet töltött be. A honvédség aktív részt vállalt a helyi iskola és óvoda fenntartásában, és a laktanyához kötődő működés elősegítette ezek fejlődését. A „tiszti telep” nevet viselő lakóövezetben a tiszti családok laktak, ezek az épületek később magánlakásokként funkcionáltak.
A laktanya jelenléte növelte a falu gazdasági aktivitását: az ott dolgozó katonák és családjaik helyben vásároltak, éltek, és kapcsolatok alakultak ki a falusi lakosokkal.
A helyi sport (pl. labdarúgás) is támogatást kapott: a laktanya „Honvéd” csapatot is fenntartotta egy időben Tardona környékén.
Tardona Jókai Mórról is híres
1849 augusztusában, a világosi fegyverletétel után Jókai Mórnak – mint a szabadságharc egyik ismert alakjának és a „forradalmi sajtó” emberének – menekülnie kellett. A Habsburg-hatóságok körözték, ezért
Jókai hosszabb ideig bujkált a Bükk hegységben, többek között Tardonának és környékének (Tardona, Dédestapolcsány, Lillafüred) erdeiben és rejtekhelyein.
A tardonai erdők és a falu népe menedéket nyújtott neki: erdei barlangban töltött rejtőködése során a helyiek segítették élelemmel, ruhával, és annak ellenére sem adták fel, hogy tudták, kit rejtegetnek. A helyi hagyomány szerint egy tardonai juhász vagy favágó rejtegette, és Jókai hálából később is emlegette a falut.
A hálás író
Jókai később több művében is megemlékezett a Bükk vidékéről, illetve a bujdosás élményeiről. Egyes kutatók szerint a tardonai bujdosás inspirálta a „A tengerszemű hölgy” vagy az „Eppur si muove” néhány jelenetét, ahol hegyi rejtekhelyek és bujdosó alakok tűnnek fel.
A faluban ma is őrzik Jókai emlékét.
Az Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában további fotóit galériánkban tekintheti meg:
Laktanya a természet ölénFotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában
Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni
Hitelért ment a bankba a hatvani ifjú pár, a pultban jött a kellemetlen koppanás