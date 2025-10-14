Titkos rakétabázist rejt a Bükk, fotókon a katonai objektum + videó

október 14., kedd

Titkos rakétabázist rejt a Bükk, fotókon a katonai objektum

A tardonai laktanya – pontosabban a tardonai légvédelmi rakétaosztály / laktanyarendszer – a hidegháborús időszakból fennmaradt katonai objektum volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, amely a Miskolc környéki légvédelmi rendszer részeként működött. Heves vármegyéből, de az ország több településéről érkező férfiak is teljesítették ott kötelező sorkatonai szolgálatukat. A tardonai laktanyát most az Urbex Hungary fotóin láthatjuk viszont.

Heol.hu

Az egykori tardonai laktanya a Magyar Néphadsereg 105. Honi Légvédelmi Rakétaezredének része volt. Az ezred 1961 és 1990 között működött, 1990-ben pedig teljesen felszámolták azt. 

tardonai laktanya
A tardonai laktanya egykor egy nagy ezred részeként működött, egészen 1990-ig. 
Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában / Facebook

Az ezred több osztályra tagolódott, és több helyőrsége is volt. Az egyik ilyen volt a Tardona melletti erdőben létrehozott állomás, mely valószínűleg 105/2. honi légvédelmi osztályként működött (kezdetben „tüzérosztály” megnevezéssel, mely később „rakétaosztály” kifejezésre módosult). A Tardona melletti telepítésnél kezdetben technikailag az Sz-75M Dvina típusú légvédelmi rakétákat alkalmazták, majd később, 1984-től a korszerűbb Sz-75M3-OP Volhov rendszerrel.

Az urbexes és blogforrások leírásai szerint a laktanya két részre oszlott, és egy főút választotta el egymástól a kettőt. Az egyik oldalon volt a „lakó-, szolgálati, iroda- és étkezési rész” – azaz az őrszoba, az irodák, a tiszti lakások, az étkező, a szállások –, a másik oldalon pedig el a technikai részlegek helyezkedtek el. 

A tardonai laktanya egykor szebb napokat is látott épületeinek egyike
Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában / Facebook

A tardonai laktanya gazdasági szerepe

A laktanya nemcsak katonai létesítmény volt, hanem a környék falvainak életében komoly társadalmi-gazdasági szerepet töltött be. A honvédség aktív részt vállalt a helyi iskola és óvoda fenntartásában, és a laktanyához kötődő működés elősegítette ezek fejlődését. A „tiszti telep” nevet viselő lakóövezetben a tiszti családok laktak, ezek az épületek később magánlakásokként funkcionáltak. 

A laktanya jelenléte növelte a falu gazdasági aktivitását: az ott dolgozó katonák és családjaik helyben vásároltak, éltek, és kapcsolatok alakultak ki a falusi lakosokkal.

  A helyi sport (pl. labdarúgás) is támogatást kapott: a laktanya „Honvéd” csapatot is fenntartotta egy időben Tardona környékén.

Tardona Jókai Mórról is híres

1849 augusztusában, a világosi fegyverletétel után Jókai Mórnak – mint a szabadságharc egyik ismert alakjának és a „forradalmi sajtó” emberének – menekülnie kellett. A Habsburg-hatóságok körözték, ezért 

Jókai hosszabb ideig bujkált a Bükk hegységben, többek között Tardonának és környékének (Tardona, Dédestapolcsány, Lillafüred) erdeiben és rejtekhelyein.

 A tardonai erdők és a falu népe menedéket nyújtott neki: erdei barlangban töltött rejtőködése során a helyiek segítették élelemmel, ruhával, és annak ellenére sem adták fel, hogy tudták, kit rejtegetnek. A helyi hagyomány szerint egy tardonai juhász vagy favágó rejtegette, és Jókai hálából később is emlegette a falut.

A hálás író

Jókai később több művében is megemlékezett a Bükk vidékéről, illetve a bujdosás élményeiről. Egyes kutatók szerint a tardonai bujdosás inspirálta a „A tengerszemű hölgy” vagy az „Eppur si muove” néhány jelenetét, ahol hegyi rejtekhelyek és bujdosó alakok tűnnek fel. 

A faluban ma is őrzik Jókai emlékét. 

Az Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában további fotóit galériánkban tekintheti meg:

Laktanya a természet ölén

Fotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

 

 

