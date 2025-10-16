október 16., csütörtök

Helyi ellenállás

2 órája

Az egriek ellenállása elkaszálhatja a Galagonyás lakópark társasházait – ezt szeretnék helyettük

Címkék#lakópark#Vágner Ákos#lakossági fórum

Lakossági fórumot tartottak a Galagonyás lakópark ügyében. Társasházakat nem, de másvalamit szívesen látnának a helyiek a Galagonyás környékén.

Szabadi Martina Laura
Az egriek ellenállása elkaszálhatja a Galagonyás lakópark társasházait – ezt szeretnék helyettük

Lakossági fórumon mondták el a véleményüket a Lajosvárosban élők

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Lakossági fórumot tartottak szerda este az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium épületében a Lajosvárosiaknak, pontosabban azoknak, akik a Galagonyás és Deméndi utcák környékén laknak. A Galagonyás-Deméndi-Csordás utcák által körülhatárolt, beépítetlen területen ugyanis lakópark épülne, amit viszont a helyiek nem akarnak. Vágner Ákos polgármester az esemény elején elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök múltheti látogatása nyomán 2 milliárd forint támogatás érkezik Egerbe. Kiemelte, igyekeznek megoldani a városrészek problémáit, fejleszteni, de nem könnyű behozni a lemaradást, amellyel átvették a várost. Leszögezte, hogy annak mentén tárgyal tovább a tulajdonossal a társasházakról és a lakóparkról, amit ma a helyiektől hall.

Az új tervben már családi házak állnak a lakópark felén Fotó: Egri Építész Iroda

Dely György építész elmondta, hogy a tulajdonos csökkentett a lakásszámon az eredeti tervekhez képest. A családi házak 1-2 lakásból, a társasházak 8-10 lakásból, az idősotthonok 50 szobából állnak. Utóbbiak aljában kiszolgálóhelyiségek lesznek, gyógyszertár, orvosi rendelő például. Elmondta, hogy 7 ezer négyzetméternyi ipari csarnokot lehetne telepíteni a területre, hiszen jelenleg gazdasági funkcióra van szabályozva a terület. Ha lakófunkcióra módosul a terület szabályozási terve, az 5 százalékkal kisebb beépíthetőséget jelent, ami 1000 négyzetmétert jelent. A zöldterület pedig nagyobb 20 százalékkal, azaz több mint 4 ezer négyzetméterrel. A területről elmondta, az korábban az Eger körüli szőlőterületek része volt, majd káptalani és városi szénáskertként funkcionált. A korábban itt álló néhány gazdasági épületet elbontották. A telket határoló utak közül a történeti és a jelenlegi térképeken is szereplő Deméndi utat a város a ’90-es években eladta, magántulajdon, jelenleg éppen kamionparkolónak használják.

Vágner Ákos polgármester is válaszolt a kérdésekre Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

A környékről közel száz ember jött el a fórumra, mindannyian a társasházak ellen szólaltak fel. Többen érdeklődtek arról, hogyan fogja a közmű hálózat bírni azt, ha 50 nyugdíjas és 50 család költözik a területre. Ráadásul a közlekedés is problémás. Az összes forgalom a Galagonyás és Attila utcákon megy keresztül, van, aki 10 percig nem tud reggelente kiállni a saját kapubeállóján.

Migránsoktól félnek, társasházakat sem akarnak

– Beleöltük a vagyonunkat egy családi házba, de ha ennyi lakást bezsúfolunk egy ekkora területre élhetetlenné válik. A Kiskanda utcai lakótelep 140 lakásos, sokszor ekkora területen van. A régi szennyvízrendszer nem fogja bírni ezt a terhelést, most is vannak vele gondok – mondta egy szomszédos utcában élő. Az Attila utca lakói szerint elfogadhatatlan, hogy a társasházakból pont belátni majd a kertjeikbe. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Többen jelezték, hogy az utcák kátyúsak, nem lehet közlekedni emiatt. Vágner Ákos erre elmondta, hogy már elkezdték a kátyúzást a városban. Vágner Azt is elmondta, hogy vizsgálják a magánút helyzetét, lehet, hogy a forgalom egy részét ki lehet terelni a szőlőhegy felé, de még keresik ebben a mozgásteret. Hangsúlyozta a környékbelieknek, hogy ha marad a gazdasági besorolás és egy több száz fős cég települ oda, azt nem tudja megakadályozni. Felhívták a figyelmét, hogy ha iparterületté válna a helyszín, akkor ellentétes lenne a forgalom a lakosságéval.

Egy nő a Szénáskert utcaiak nevében érkezett és arról beszélt, hogy egy ottani panzióban migráns szállást akarnak létrehozni a hírek szerint. A környéken lakó családok kétségbeestek, többen a költözést fontolgatják. Vágner Ákos elmondta, kaptak már levelet a  témában és minden hasonló tevékenységet meg fognak akadályozni.

Dely György, a tervező ismertette a projektet Fotó: Lénárt Márton/heol.hu
Ki adta el a Deméndi utcát?

Vince Sándor, Galagonyás utcai lakos arról érdeklődött, hogyan lett magánút a Deméndi utca, ki adta el. Elmondta, hogy eső idején folyik az iszap a környező utcákon, évek óta jelzik ezt az önkormányzatnak de nem történik semmi. Arról is beszéltek a helyiek, hogy a járdák borzalmas állapotban vannak. Érdeklődtek arról is, hogy a tulajdonos épít-e valamilyen közösségi teret, játszóteret, kutyafuttatót. Dely György elmondta, hogy volt szó járdáról, kerékpárútról és játszótérről is. Korábban portálunknak elmondta Maczák József tulajdonos elmondta, hogy építene egy játszóteret, ami a környéken élők előtt is nyitva áll. Felmerült az is, hogy a nyugdíjasok, akik a 3 nagy épületben élnének, hogyan jutnának el üzletekbe. tömegközlekedés ugyanis nincs az utcában. Az önkormányzat jelzése szerint nem is lesz, mert a volán az eredeti, 140 lakásos tervekhez sem alakított  volna ki buszmegállót.

Felmerült az is, hogy a Galagonyás utca másik oldalán is gazdasági szabályozás érvényes az üres területre, ott csarnokok épülnek, s így iparterület ölelné körbe az újépítésű házakat. Végül arra jutottak, hogy családi házas övezet legyen a terület, vagy maradjon gazdasági szabályozás és kisebb cégek költözzenek ide. A tulajdonos tudomásul vette, hogy erre jutottak a fórumon, azt mondta, nyitott a további tárgyalásokra az önkormányzattal. 

 

 

