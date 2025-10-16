Az egriek ellenállása elkaszálhatja a Galagonyás lakópark társasházait – ezt szeretnék helyettük

Egy nő a Szénáskert utcaiak nevében érkezett és arról beszélt, hogy egy ottani panzióban migráns szállást akarnak létrehozni a hírek szerint. A környéken lakó családok kétségbeestek, többen a költözést fontolgatják. Vágner Ákos elmondta, kaptak már levelet a témában és minden hasonló tevékenységet meg fognak akadályozni.

Dely György, a tervező ismertette a projektet Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

Ki adta el a Deméndi utcát?

Vince Sándor, Galagonyás utcai lakos arról érdeklődött, hogyan lett magánút a Deméndi utca, ki adta el. Elmondta, hogy eső idején folyik az iszap a környező utcákon, évek óta jelzik ezt az önkormányzatnak de nem történik semmi. Arról is beszéltek a helyiek, hogy a járdák borzalmas állapotban vannak. Érdeklődtek arról is, hogy a tulajdonos épít-e valamilyen közösségi teret, játszóteret, kutyafuttatót. Dely György elmondta, hogy volt szó járdáról, kerékpárútról és játszótérről is. Korábban portálunknak elmondta Maczák József tulajdonos elmondta, hogy építene egy játszóteret, ami a környéken élők előtt is nyitva áll. Felmerült az is, hogy a nyugdíjasok, akik a 3 nagy épületben élnének, hogyan jutnának el üzletekbe. tömegközlekedés ugyanis nincs az utcában. Az önkormányzat jelzése szerint nem is lesz, mert a volán az eredeti, 140 lakásos tervekhez sem alakított volna ki buszmegállót.