Tabuk nélküli vita lesz drogügyben Horváth László és Vona Gábor között

Élő televíziós vitán ütközteti álláspontját október 29-én a kábítószer okozta problémákkal kapcsolatban Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki egyben Heves vármegye 2-es számú országgyűlési választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselője, valamint Vona Gábor, a Második Reformkor Párt (2RK) elnöke, aki már 2024. nyarán bejelentette, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon Heves vármegye 2-es számú választókerületében egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul.

A televíziós vitán is kifejti a kábítószerrel kapcsolatos véleményét Horváth László (balról) - a képen egy májusi gyöngyösi fórumon beszél a droghelyzetről

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke, egyúttal térségünkben országgyűlési képviselőjelöltként kihívóm, vitára hívott kábítószerügyben. Ahogyan korábban jeleztem, elfogadtam felkérését, állok elébe. Nyílt lapokkal, tabuk nélkül, élőben – közölte Horváth László a Facebook-oldalán.

– Régóta húzódik ez a vita. Sok egyéb kérdésről kellene még beszélni, tudom, de itt és most a kábítószerválságról fogjuk ütköztetni a nézeteinket – jelentette be Vona Gábor az eseményt a közösségi oldalán.

A televíziós vitán nem lesznek tabutémák

Horváth László a napokban arról beszélt portálunknak, hogy a kábítószer elleni harc hosszú és nehéz küzdelem, ezt mindig is mondták.

– Az elmúlt időszakban a Delta akcióprogram révén sikerült elérnünk azt, hogy lényegesen kisebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége. Ez azt jelenti, hogy kevesebb volt a felhasználás, és kevesebb volt az újonnan belépő fogyasztók száma. Mindez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy március elsejétől immár 7500 büntető eljárás indult, a feketepiacról kivont, lefoglalt kábítószer mennyisége pedig már eléri az 1,5 tonnát. Heves vármegyében 230 akció zajlott az elmúlt időszakban. A Készenléti Rendőrség megerősítő egységei 135 alkalommal vettek részt ezen akciókban. Ezen felül 104 alkalommal került sor fokozott rendőri jelenléttel járó közrendvédelmi tevékenységre közterületek és szórakozóhelyek ellenőrzése kapcsán. Vármegyénkben eddig mintegy 300 büntető eljárás indult kábítószerrel, illetve pszichoaktív anyaggal összefüggésben. Hevesben is folytatódik az akció, hiszen szűkebb hazánk egyes részei fokozottan fertőzött területnek számítanak – összegezte portálunknak Horváth László.