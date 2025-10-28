4 órája
Tabuk nélküli vita lesz drogügyben Horváth László és Vona Gábor között
Drogügyben csap össze élő tévés vitaműsorban Gyöngyösön Horváth László kormánybiztos és Vona Gábor pártelnök. A televíziós vitán nem lesznek tabuk, közölte a kormánybiztos.
Élő televíziós vitán ütközteti álláspontját október 29-én a kábítószer okozta problémákkal kapcsolatban Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki egyben Heves vármegye 2-es számú országgyűlési választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselője, valamint Vona Gábor, a Második Reformkor Párt (2RK) elnöke, aki már 2024. nyarán bejelentette, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon Heves vármegye 2-es számú választókerületében egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul.
– Vona Gábor, a Második Reformkor Párt elnöke, egyúttal térségünkben országgyűlési képviselőjelöltként kihívóm, vitára hívott kábítószerügyben. Ahogyan korábban jeleztem, elfogadtam felkérését, állok elébe. Nyílt lapokkal, tabuk nélkül, élőben – közölte Horváth László a Facebook-oldalán.
– Régóta húzódik ez a vita. Sok egyéb kérdésről kellene még beszélni, tudom, de itt és most a kábítószerválságról fogjuk ütköztetni a nézeteinket – jelentette be Vona Gábor az eseményt a közösségi oldalán.
Horváth László a napokban arról beszélt portálunknak, hogy a kábítószer elleni harc hosszú és nehéz küzdelem, ezt mindig is mondták.
– Az elmúlt időszakban a Delta akcióprogram révén sikerült elérnünk azt, hogy lényegesen kisebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége. Ez azt jelenti, hogy kevesebb volt a felhasználás, és kevesebb volt az újonnan belépő fogyasztók száma. Mindez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy március elsejétől immár 7500 büntető eljárás indult, a feketepiacról kivont, lefoglalt kábítószer mennyisége pedig már eléri az 1,5 tonnát. Heves vármegyében 230 akció zajlott az elmúlt időszakban. A Készenléti Rendőrség megerősítő egységei 135 alkalommal vettek részt ezen akciókban. Ezen felül 104 alkalommal került sor fokozott rendőri jelenléttel járó közrendvédelmi tevékenységre közterületek és szórakozóhelyek ellenőrzése kapcsán. Vármegyénkben eddig mintegy 300 büntető eljárás indult kábítószerrel, illetve pszichoaktív anyaggal összefüggésben. Hevesben is folytatódik az akció, hiszen szűkebb hazánk egyes részei fokozottan fertőzött területnek számítanak – összegezte portálunknak Horváth László.
Vona Gábor egy 2024-es gyöngyösi sajtótájékoztatóján emelte ki, hogy Heves vármegyében is áldatlan állapotokat okoznak a dizájner drogok, különösen a herbál terjedése. A pártelnök emiatt 2024. szeptemberében egy bükkszenterzsébeti fórumon aláírásgyűjtést indított.
– A térség egyik legnagyobb problémájává nőtt a dizájner drogok használata és terjesztése, amely már nemcsak a szerhasználók és gyermekeik, családtagjaik életét teszi tönkre, hanem komoly közbiztonsági problémákat is okoz a településeken. A Második Reformkornak a megalakulása óta egyik kiemelt ügye a herbál elleni harc. Nem kérdés, hogy azonnali cselekvésre van szükség. A cél az, hogy Pintér Sándor belügyminiszter végre érdemben foglalkozzon a dizájner drogok kérdésével, ami már időzített bombaként ketyeg a térségben – fogalmazott a 2RK a fórumról kiadott közleményében.
