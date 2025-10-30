október 30., csütörtök

Álláspontok ütköztek

2 órája

Élő tévés vitán csapott össze a kábítószer ügyében Horváth László és Vona Gábor

Súlyos kérdésekben ütköztette álláspontját a kormánybiztos és a pártelnök, kevés lett az eltervezett vitaidő. A televíziós vitán újabb és újabb megvitatandó részkérdések merültek fel, szóba került a polémia esetleges folytatása is.

Szabó István

Élő televíziós vitán ütköztette álláspontját október 29-én a kábítószer okozta problémákkal kapcsolatban Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki egyben Heves vármegye 2-es számú országgyűlési választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselője, valamint Vona Gábor, a Második Reformkor Párt (2RK) elnöke, aki már 2024. nyarán bejelentette, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon Heves vármegye 2-es számú választókerületében egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul. A vitát Vona Gábor kezdeményezte

A televíziós vitán egyre csak szaporodtak a megvitatandó részkérdések
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

"Válság van, szerintem ez nyugodtan kijelenthető"

– Válság van, szerintem ez nyugodtan kijelenthető – kezdte Vona Gábor. – Sőt, a válság nem mostantól van. Nem 2024-től, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben erről először szót ejtett, hanem minimum 10, de inkább 15 éve. A 2010-es évektől megjelent a világban és Magyarországon is a dizájner drog, Ez szerintem nagyon megváltoztatta a képletet. A dizájner drog egy olyan új kihívást jelentett az ország számára, amivel a mai napig nem tudott megbirkózni, nem is nagyon nézett vele szembe, a szőnyeg alá söpörte. Ezért nekem az egyik legsúlyosabb kritikám az, hogy eltelt 10-15 év, és nem történt semmi, pedig mindenki jól láthatta, különösen vidéken, de itt, a mi választókerületünkben is, hogy nagyon súlyos problémák vannak, mégsem történt semmi – ismertette kihívóként elsőnek az álláspontját Vona Gábor.

"Most cselekvésre van szükség"

Horváth László az elhangzott kritika elismétlésével kezdte: mit csináltunk 15 évig?

– Életben volt 2012-től egy nemzeti drogstratégia. Egyébként, mindig csak a Fidesz csinált nemzeti drogstratégiát, valahogy másnak sosem sikerült. Ez a stratégia 2020-ig volt életben, de a célkitűzéseket nem sikerült tartani, mert teljesen megváltozott a környezet. Ezért mondom azt, hogy nem stratégiát kell csinálni, mert mire megcsináljuk, az sok idő. Mire elkészül, már le is jár a szavatossági ideje. Most cselekvésre van szükség. A kábítószeripar a vörös vonalat akkor lépte át – és ez a Covid utáni időszakban erősödött föl –, amikor megjelentek a drogot is szállító csomagküldő szolgálatok, az online térben berendezkedett a kábítószer-kereskedelem, és mára a titkosított kommunikációtól a mesterséges intelligenciáig mindent felhasznál. Igen, előbb el kellett volna kezdeni foglalkozni ezzel a problémával, de én azt mondom, hogy a kábítószerrel való foglalkozást soha nem lehet elég korán elkezdeni, de sosincs későn. A rendőrség most elért eredményei egyébként nem a semmiből estek le, hanem már az elmúlt évek kitartó munkájának sikerei – emelte ki Horváth László.

Vona Gábor kezdeményezte a vitát
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

"Ezt mégis szégyen megélni gyöngyösiként"

Gyöngyös és térsége vonatkozásában Vona Gábor a szubjektív biztonságérzet fogalmát említette meg.

– Ez azt mutatja, hogy egy adott közösség, például mi, gyöngyösiek, mit érzünk. Azt érezzük, hogy biztonságban vagyunk. Azt kérem a kormánybiztos úrtól, hogy hasson a KSH-ra, mert 2018 óta nem méri ezt az adatot. Addig szépen mérte regoinális alapon, azóta nincs ilyen adat, tegnap is ellenőriztem. Viszont most augusztusban kijött egy magánfelmérés adata, a Pénzcentrum oldalán jelent meg. Szerintem, mi gyöngyösiek sokan emlékszünk rá, merthogy magyar településeket rangsorolt a szubjektív biztonságérzet tekintetében. Nemzetközi felmérés volt, de Magyarországon is elvégezték. Az a szégyen történt meg Gyöngyössel, hogy ezen a listán Tatabánya után mi vagyunk az utolsók. Tudom, a statisztikákkal óvatosan kell bánni, de ezt mégis szégyen megélni gyöngyösiként – fogalmazott Vona Gábor.

"Nagy a csábítás is, mert ez könnyű és gyors pénzkereset"

Horváth László rámutatott, hogy a kábítószer-kereskedelm tekintetében országos a fertőzöttség, azon belül vannak fertőzöttebb helyek. 

– Ennek több oka van. Sajnos, Gyöngyös nincs egymagában még a térségben sem ebből a szempontból. Mind az észak-hevesi kistelepülések, illetve a dél-hevesi térség, hogy mást ne mondjak Heves Krakkó városrésze erősen fertőzött. Gyöngyös földrajzi elhelyezkedése gazdasági szempontból kedvező, de kedvez a kábítószer terjesztésének is, egy elosztó hellyé is vált. Ahol szegregátumok léteznek, ott az a tapasztalat, hogy mindig optimálisak a feltételek a kábítószer terjesztéséhez, mert egyes bűnöző családoknál a rokoni hálózat kiválóan megfelel ennek. Nagy a csábítás is, mert ez könnyű és gyors pénzkereset, a terjesztéssel 500-700 ezer forintot lehet keresni. A kábítószeripar berendezkedett a médiapiacon is a marketing tevékenységével – filmek, zeneszámok tartalmai építik a kábítószerpiacot, a szerhasználatot menő dolognak beállítva. A szegénységnek is biztos van köze ehhez, de nem látom az egyenes összefüggést, hogy ha valaki szegény, akkor nekiáll kábítószerezni – fejtette ki Horváth László.

Horváth László kormánybiztos
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A  televíziós vitán újabb és újabb részkérdésekben ütköztek az álláspontok

A vita során – amely a téma nagy hordereje és az egyes részterületeken kialakult újabb és újabb nézetütköztetések miatt – jócskán túllépte ez előre eltervezett 60 perces időkeretet, sok más mellett szóba került, hogy összefüggés van-e a szegénység és a dizájner drogok között, mit érnek a Delta akcióprogram eredményei, a magyar rendőrség alkalmas-e a drog elleni küzdelemre, és hogy ebben a harcban a kábítószeripar kínálati vagy a keresleti oldalát kell inkább megcélozni. Vita volt a prevenció és a rehabilitáció kérdéséről, a popipar celebjeinek felelősségéről, és egy átfogó nemzeti minimum kialakításáról a kábítószer vonatkozásában.

A teljes vita itt tekinthető meg.

 

 

