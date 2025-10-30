Élő tévés vitán csapott össze a kábítószer ügyében Horváth László és Vona Gábor

Élő televíziós vitán ütköztette álláspontját október 29-én a kábítószer okozta problémákkal kapcsolatban Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki egyben Heves vármegye 2-es számú országgyűlési választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselője, valamint Vona Gábor, a Második Reformkor Párt (2RK) elnöke, aki már 2024. nyarán bejelentette, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon Heves vármegye 2-es számú választókerületében egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul. A vitát Vona Gábor kezdeményezte.

A televíziós vitán egyre csak szaporodtak a megvitatandó részkérdések

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

"Válság van, szerintem ez nyugodtan kijelenthető"

– Válság van, szerintem ez nyugodtan kijelenthető – kezdte Vona Gábor. – Sőt, a válság nem mostantól van. Nem 2024-től, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben erről először szót ejtett, hanem minimum 10, de inkább 15 éve. A 2010-es évektől megjelent a világban és Magyarországon is a dizájner drog, Ez szerintem nagyon megváltoztatta a képletet. A dizájner drog egy olyan új kihívást jelentett az ország számára, amivel a mai napig nem tudott megbirkózni, nem is nagyon nézett vele szembe, a szőnyeg alá söpörte. Ezért nekem az egyik legsúlyosabb kritikám az, hogy eltelt 10-15 év, és nem történt semmi, pedig mindenki jól láthatta, különösen vidéken, de itt, a mi választókerületünkben is, hogy nagyon súlyos problémák vannak, mégsem történt semmi – ismertette kihívóként elsőnek az álláspontját Vona Gábor.