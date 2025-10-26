október 26., vasárnap

Útlezárás!

2 órája

Hétfőtől ne megszokásból vezessünk ezen a hevesi úton

Címkék#forgalomkorlátozás#MVM Mátra Energia Zrt#Mátrai Erőmű#útlezárás

Október 27-én lezárják a forgalom előtt az MVM Mátra Energia Zrt. Északi összekötő magánútját. A teljes útzár november 4-ig tart.

Szabó István

Október 27-én reggel 6 órától teljes útlezárás lesz az MVM Mátra Energia Zrt. Északi összekötő magánútján az október elsején kezdődött felújítás miatt, közölte a visontai energetikai társaság. Közlésük szerint a teljes útzár november 4-én 10 óráig tart.

A teljes útlezárás után visszaáll az átmeneti egyirányú forgalmi rend a felújítás alatt álló útszakaszon
A teljes útlezárás után visszaáll a térképen ábrázolt átmeneti egyirányú forgalmi rend a felújítás alatt álló útszakaszon
Forrás: MVM Mátra Energia Zrt. / Facebook

A teljes útlezárás ez év november 4-ig tart

– A lezárás ideje alatt a Mátrai Erőmű és az ipari park irányába tartó személy- és buszforgalom Visontán keresztül lesz lehetséges. Tehergépjárművek az erőmű és az ipari park irányába, a Keleti-I. bánya déli szélén – Halmajugra alatt – húzódó társasági magánúton közlekedhetnek. Visontára nem hajthatnak be. A forgalmi rend változását ideiglenes táblák is jelzik majd. A teljes útzár megszűnését követően visszaáll az eddig alkalmazott egyirányú forgalmi rend. Kérjük az erre közlekedőket az átmeneti forgalmi rend betartására – közölte az MVM Mátra Energia Zrt.

Portálunkon beszámoltunk már arról, hogy október elsején elindult az MVM Mátra Energia Zrt. Északi összekötő magánútjának felújítása. A munkálatok idején félpályás útlezárásra és ideiglenes forgalmi rend változásra kell számítani a Mátrai Erőmű és az ipari park térségében. Az energetikai vállalt korábbi közlése szerint az útfelújítás első üteme ez év december 5-ig tart, míg a második ütem 2026. március 16. és július 10. között zajlik majd. 

 

 

