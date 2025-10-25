október 25., szombat

Gyász

1 órája

Végső búcsút vettek az egri iskola tanárától, megható sorokkal köszöntek el

#temetés#Dobó István Gimnázium#gyász

Az egri gimnázium tanulóit és tanárait szomorú hír fogadta október 9-én, elhunyt szeretett tanáruk, munkatársuk. Pénteken kísérték utolsó útjára.

Heol.hu

Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt, számolt be portálunk.

Elhunyt Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium tanára, temetése a jövő héten lesz.
Szoviár Jánostól búcsúztak
Forrás: Egri Dobó István Gimnázium

Még aznap megemlékezést tartottak a Dobóban, ahol gyertyákat gyújtottak emlékére a megrendült diákok és munkatársak. 

Megható szavak a temetésen

Október 24-én, pénteken pedig utolsó útjára kísérték a Szoviár Jánost az egri Kiasszony temetőben.

Az iskola Facebook-oldalán megosztották a búcsúbeszédet is.

– A mai napon egy kiváló pedagógustól, egy fantasztikus embertől búcsúzunk. 2025. október 9-én délelőtt elfogytak a szavak, néma csend lett a Dobóban, a szívünk megszakadt, nem akartuk elhinni, ami történt. Óriási veszteség ért bennünket, elsősorban a saját családját, de a második családját, a Dobót is. Jánosnak a napi rutinja része volt, hogy mosolyt csaljon az arcokra, jókedvre derítse diákjait és a kollégáit. A vidámságunk az ő boldogsága is volt egyben. Igazi TANÁR volt ő, csupa nagybetűvel. – hangzott el a temetésen is, ahol rengetegen voltak, barátok, rokonok, egykori és mostani kollegák tanítványok.

 

 

 

 

 

