Végső búcsút vettek az egri iskola tanárától, megható sorokkal köszöntek el
Az egri gimnázium tanulóit és tanárait szomorú hír fogadta október 9-én, elhunyt szeretett tanáruk, munkatársuk. Pénteken kísérték utolsó útjára.
Szoviár János, az Egri Dobó István Gimnázium köztiszteletben álló magyar nyelv és irodalom tanára október 9-én, csütörtök reggel elhunyt, számolt be portálunk.
Még aznap megemlékezést tartottak a Dobóban, ahol gyertyákat gyújtottak emlékére a megrendült diákok és munkatársak.
Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban
Megható szavak a temetésen
Október 24-én, pénteken pedig utolsó útjára kísérték a Szoviár Jánost az egri Kiasszony temetőben.
Az iskola Facebook-oldalán megosztották a búcsúbeszédet is.
– A mai napon egy kiváló pedagógustól, egy fantasztikus embertől búcsúzunk. 2025. október 9-én délelőtt elfogytak a szavak, néma csend lett a Dobóban, a szívünk megszakadt, nem akartuk elhinni, ami történt. Óriási veszteség ért bennünket, elsősorban a saját családját, de a második családját, a Dobót is. Jánosnak a napi rutinja része volt, hogy mosolyt csaljon az arcokra, jókedvre derítse diákjait és a kollégáit. A vidámságunk az ő boldogsága is volt egyben. Igazi TANÁR volt ő, csupa nagybetűvel. – hangzott el a temetésen is, ahol rengetegen voltak, barátok, rokonok, egykori és mostani kollegák tanítványok.
