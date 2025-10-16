Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a lezárt temető, ahol egy legendás alakot is eltemettek

Sokan nem is tudják, hogy a meredek egri utca sorházai mögött van egy eldugott temető. A Diófakút utca és az Agyagos utca között a házak hátsókertjei mögött van a Rókus temető, ahonnan csak a Rókus közből lehet feljutni. Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető elmondta, a környéken megtelepedett német polgárok alapították, először a Maklári kapu előtti térről nyílott, akkoriban ugyanis Egernek több városkapuja volt. Később a mellékutcán keresztül lehetett megközelíteni, és azóta teljesen körbenőtte a város. A Szent Rókus temető az egyik a város négy lezárt temetői közül, a másik három a Rác, Zsidó, Hősök temetője. A környéken lakók kiskertjei és a temető közti határ elmosódni látszik. Szinte észre sem vesszük, mikor érünk a temetőbe, egyik pillanatban még veteményeskertben járunk, a másikban pedig már a ledőlt sírkövek között. Az idegenvezető, aki szinte az összes városi legendát ismeri elmondta az egyik szerint ide temették jeltelen sírba a Bükk és a Mátra utolsó betyárját, Vidróczki Mártont (1837-1873).

Tudtad? Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a zárt temető

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– A temető dombján egy kápolna áll, amit az 1709. évi pestisjárvány után emeltek. Nagy valószínűség szerint Pirner Mihály egri kőművesmester volt az építője ennek a korabarokk épületnek. A minoriták feljegyezték, hogy az 1709. évi járvány hatalmas pusztítást vitt véghez a város lakosságában, az itt élő német polgárok fogadalmat tettek, hogy az pestis elleni védőszentek tiszteletére kápolnát emelnek. 1714-ben ezt meg is tették, azt akkor Szt. Rozália néven ismerték. Ennek a kriptájában temetkeztek Eger előkelő urai. Később a kripta betelt, akkor a kápolna köré patkó alakban építettek újat – ez mostanra már nincs meg – mutatja Badacsonyiné Bohus Gabriella. Az 1950-es évekig megmaradt az eredeti berendezése, majd egyik felét újonnan készítették, a többi más templomokból került oda. A kriptába a város gazdag, német polgárai temetkeztek, úgy mint a Ringelhan-, a Forst- vagy a Hering család, valamint itt nyugodott a Butler- és a Szepessy család is.

A temető kápolnája nem csak egy egyszerű kis épület

A temetőt az egri Fertálymesteri Testület Maklári hóstyai tagjai szokták gondozni. A kápolna főhomlokzatát szoborfülkék díszítik, melyekben eredetileg Szent Rókus, Szent Sebestyén, Szent Rozália és Szent Fábián szobrai álltak, illetve a Szent Rozália szobor fekvő helyzetű volt. A szobrok fából készültek és a huszas években már nem álltak a helyükön. Az oromzat fölött fából készült harangtorony áll, melyet feltehetőleg Pirner Mihály készített. A harangtoronyban elhelyezett mintegy 50 kilogramm súlyú harang Szent Rókus után kapta a nevét, csakúgy, mint a kápolna. A harang palástján Szent Rókus képe található, ezzel szemben az alábbi sorok olvashatók: „Készült Isten dicsőségére Szent Rókus tiszteletére az egri Rókus kápolna részére az úrnak 1940. évében. Öntötte Szlezák László harangöntő… Budapesten.”