október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legendák

42 perce

Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a lezárt temető, ahol egy legendás alakot is eltemettek

Címkék#nyughely#temető#kápolna

Van egy eldugott temető a városban, ahol egy igazi betyár nyugiszik a legenda szerint. A pestis-temetőről mesélt az egri idegenvezető, ahol Eger előkelő urai temetkeztek.

Szabadi Martina Laura
Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a lezárt temető, ahol egy legendás alakot is eltemettek

Tudtad? Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a zárt temető

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Sokan nem is tudják, hogy a meredek egri utca sorházai mögött van egy eldugott temető. A Diófakút utca és az Agyagos utca között a házak hátsókertjei mögött van a Rókus temető, ahonnan csak a Rókus közből lehet feljutni. Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető elmondta,  a környéken megtelepedett német polgárok alapították, először a Maklári kapu előtti térről nyílott, akkoriban ugyanis Egernek több városkapuja volt. Később a mellékutcán keresztül lehetett megközelíteni, és azóta teljesen körbenőtte a város. A Szent Rókus temető az egyik a város négy lezárt temetői közül, a másik három a Rác, Zsidó, Hősök temetője. A környéken lakók kiskertjei és a temető közti határ elmosódni látszik. Szinte észre sem vesszük, mikor érünk a temetőbe, egyik pillanatban még veteményeskertben járunk, a másikban pedig már a ledőlt sírkövek között. Az idegenvezető, aki szinte az összes városi legendát  ismeri elmondta az egyik szerint  ide temették jeltelen sírba a Bükk és a Mátra utolsó betyárját, Vidróczki Mártont (1837-1873).

Tudtad? Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a zárt temető
Tudtad? Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a zárt temető
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– A temető dombján egy kápolna áll, amit az 1709. évi pestisjárvány után emeltek. Nagy valószínűség szerint Pirner Mihály egri kőművesmester volt az építője ennek a korabarokk épületnek. A minoriták feljegyezték, hogy az 1709. évi járvány hatalmas pusztítást vitt véghez a város lakosságában, az itt élő német polgárok fogadalmat tettek, hogy az pestis elleni védőszentek tiszteletére kápolnát emelnek. 1714-ben ezt meg is tették, azt akkor Szt. Rozália néven ismerték. Ennek a kriptájában temetkeztek Eger előkelő urai. Később a kripta betelt, akkor a kápolna köré patkó alakban építettek újat – ez mostanra már nincs meg – mutatja Badacsonyiné Bohus Gabriella. Az 1950-es évekig megmaradt az eredeti berendezése, majd egyik felét újonnan készítették, a többi más templomokból került oda. A kriptába a város gazdag, német polgárai temetkeztek, úgy mint a Ringelhan-, a Forst- vagy a Hering család, valamint itt nyugodott a Butler- és a Szepessy család is.

A temető kápolnája nem csak egy egyszerű kis épület

A temetőt az egri Fertálymesteri Testület Maklári hóstyai tagjai szokták gondozni. A kápolna főhomlokzatát szoborfülkék díszítik, melyekben eredetileg Szent Rókus, Szent Sebestyén, Szent Rozália és Szent Fábián szobrai álltak, illetve a Szent Rozália szobor fekvő helyzetű volt. A szobrok fából készültek és a huszas években már nem álltak a helyükön. Az oromzat fölött fából készült harangtorony áll, melyet feltehetőleg Pirner Mihály készített. A harangtoronyban elhelyezett mintegy 50 kilogramm súlyú harang Szent Rókus után kapta a nevét, csakúgy, mint a kápolna. A harang palástján Szent Rókus képe található, ezzel szemben az alábbi sorok olvashatók: „Készült Isten dicsőségére Szent Rókus tiszteletére az egri Rókus kápolna részére az úrnak 1940. évében. Öntötte Szlezák László harangöntő… Budapesten.”

Tudtad? Pestisesek és előkelő egriek nyughelye a zárt temető
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A bejáratot kétszárnyú kovácsoltvas kapu zárja le, mely kosáríves záródású, tagozott kőkerettel, kovácsoltvas ráccsal, mely a Fazola-műhelyben készült 1760 körül. A kápolna előtt kőfeszület áll, rajta az 1756-os évszámmal. A kápolna szentélyében három oltárt helyeztek el, a főoltárt Szent Rozália, Szent Sebestyén és Szent Rókus tiszteletére, a jobb oldali oltárt Nepomuki Szent János, a bal oldali oltárt Mária iránti tiszteletből emelték. Található még itt orgona, szószék, a toronyban két harang, egyiket 1732-ben Budán Michael öntötte, a másikról annyi deríthető ki, hogy a német közösség vásárolta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu