Temetői járatok segítik a közlekedést Egerben
Mindenszentek és halottak napja idején idén is temetői járatok segítik az egri lakosokat. Az önkormányzat és a helyi közlekedési szolgáltató október 31. és november 2. között módosított menetrenddel, sűrített járatokkal biztosítja, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan eljuthasson a temetőkbe.
Drágul az egri buszközlekedés.
Eger önkormányzata és a helyi közösségi közlekedési szolgáltató a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is temetői járatokat indít, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan eljuthasson szerettei sírjához.
A járatok közlekedése:
Október 31. (csütörtök)
- Tanszünetes munkanap, ezért a 13-as járat ezen a napon is közlekedik 07:00 és 18:00 között, biztosítva a temetők elérését a város több pontjáról.
November 1–2. (szombat–vasárnap)
- A helyi járatok a munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek,
- emellett kapacitásbővítésre is sor kerül:
- egyes 7A járatok meghosszabbított útvonalon, 7-es jelzéssel a TESCO-ig közlekednek,
- két plusz 7-es járat indul a TESCO-tól a Vécsey-völgybe a késő délutáni időszakban,
- a 13-as vonalon félóránként járnak a buszok 8 és 18óra 30 között a Lajosváros–TESCO útvonalon.
A módosított menetrendek célja, hogy a temetők a nap folyamán folyamatosan, zsúfoltság nélkül megközelíthetők legyenek. Arra kérnek mindenkit, aki teheti, válassza a tömegközlekedést ebben az időszakban, hogy a környékbeli utcák forgalma is gördülékenyebb legyen.
