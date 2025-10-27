Temetői járatok segítik a közlekedést Egerben

október 27., hétfő

Mindenszentek és halottak napja idején idén is temetői járatok segítik az egri lakosokat. Az önkormányzat és a helyi közlekedési szolgáltató október 31. és november 2. között módosított menetrenddel, sűrített járatokkal biztosítja, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan eljuthasson a temetőkbe.

Drágul az egri buszközlekedés.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Eger önkormányzata és a helyi közösségi közlekedési szolgáltató a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is temetői járatokat indít, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan eljuthasson szerettei sírjához.

A járatok közlekedése:

 Október 31. (csütörtök)
- Tanszünetes munkanap, ezért a 13-as járat ezen a napon is közlekedik 07:00 és 18:00 között, biztosítva a temetők elérését a város több pontjáról.

November 1–2. (szombat–vasárnap)
-  A helyi járatok a munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek,
- emellett kapacitásbővítésre is sor kerül:

  • egyes 7A járatok meghosszabbított útvonalon, 7-es jelzéssel a TESCO-ig közlekednek,
  • két plusz 7-es járat indul a TESCO-tól a Vécsey-völgybe a késő délutáni időszakban,
  • a 13-as vonalon félóránként járnak a buszok 8 és 18óra 30 között a Lajosváros–TESCO útvonalon.
    A módosított menetrendek célja, hogy a temetők a nap folyamán folyamatosan, zsúfoltság nélkül megközelíthetők legyenek. Arra kérnek mindenkit, aki teheti, válassza a tömegközlekedést ebben az időszakban, hogy a környékbeli utcák forgalma is gördülékenyebb legyen.

 

 

 

 

