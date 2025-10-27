Temetői járatok segítik a közlekedést Egerben

Eger önkormányzata és a helyi közösségi közlekedési szolgáltató a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is temetői járatokat indít, hogy mindenki kényelmesen és biztonságosan eljuthasson szerettei sírjához.

A járatok közlekedése:

Október 31. (csütörtök)

- Tanszünetes munkanap, ezért a 13-as járat ezen a napon is közlekedik 07:00 és 18:00 között, biztosítva a temetők elérését a város több pontjáról.

November 1–2. (szombat–vasárnap)

- A helyi járatok a munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek,

- emellett kapacitásbővítésre is sor kerül: