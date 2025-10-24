október 24., péntek

Nem győzte le őket a félelem

55 perce

A Templomkertben emlékeztek az '56-os forradalom és szabadságharc hőseire

Címkék#koszorú#forradalom#hős#intézmény

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékezett Mezőtárkány közössége kedden. A hagyományokhoz hűen idén is a Templomkertben, az 56-os kopjafánál tartotta ünnepi megemlékezését a község önkormányzata, az általános iskola és a település lakossága.

Sike Sándor

Mezőtárkányban is ünnepség keretében emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire. A templomkertben kedden megtartott rendezvény méltóságteljes hangulatban zajlott, eszmeiségében a közösség összefogását és a nemzeti emlékezet fontosságát hirdette. A megemlékezés a Művelődési Háztól indult. A magyar zászló és koszorúk mögött sorakoztak fel az intézmények vezetői, a diákok és a helyi lakosok. A csendes menet a Templomkertig vonult. A megjelenteket Sipos Attila köszöntötte, majd a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az ünnepség hivatalos része.

Ünnephez méltó megemlékezést tartottak a Templomkertben
Tóthné Szabó Anita mondott ünnepi beszédet a templomkertben
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött fotó

„Ez a föld emlékezik – és minket is emlékeztet” – fogalmazott a szónok a Templomkertben

Ünnepi beszédet Tóthné Szabó Anita polgármester mondott. Szavaiban a forradalom örök üzenetét, a szabadságba vetett hitet és az emlékezés kötelességét hangsúlyozta.
„Október 23-a a magyar lélek egyik legfontosabb emléknapja. Ez a nap nem fakul az idő múlásával, mert újra és újra visszahív minket a múlt tanulságaihoz és a jövő reménységéhez.” – mondta, majd kiemelte: 1956 hősei nem különleges emberek voltak, hanem „éppolyan férfiak, nők, fiatalok, idősek, mint mi most itt”, akik abban a pillanatban, amikor a történelem megszólította őket, nem fordultak el.

Az ünnepi beszédet követően a hivatal, majd a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az '56-os emlékművet
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött fotó


Beszédében felidézte a forradalom előzményeit és eseményeit is: a szovjet megszállás éveit, a diktatúra elnyomását, majd a fiatalok bátor kiállását. „A Műegyetem hallgatói versekkel, dalokkal, követelésekkel kezdték – nem fegyverrel. A szabadság iránti vágy hozta össze őket, és ez a vágy terjedt tovább az egész országban” – fogalmazott.
A megemlékezés szónoka arra is emlékeztetett, hogy a harc nemcsak a fővárosban, hanem a legkisebb településeken is éreztette hatását.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Itt, Mezőtárkányban is voltak, akik szívükben együtt dobogtak a nemzettel, akik hallgatták a Szabad Európa Rádiót, imádkoztak, vagy egy-egy bátor szóval fejezték ki: nem győzött le minket a félelem – hangzottak a szónok ünnepi szavai.

A szabadság lángja nem aludt ki

Beszédében Tóthné Szabó Anita arra is kitért, hogy bár a forradalom katonai értelemben elbukott, a lelkekben soha nem halt meg. „1956 nem bukott el. Nem lehetett eltemetni. Évtizedekig suttogva, titokban élt tovább, de élt. És amikor 1989-ben újra szabad ország lettünk, nem véletlenül választották október 23-át az új köztársaság születésnapjának” 
Beszédének zárásaként a jelenlévőkhöz fordulva hangsúlyozta az emlékezés és a közösségi összetartozás fontosságát. 

– Kedves fiatalok, ti vagytok a jövő. A szabadság nem ajándék, hanem áldozatból születik. Tisztelt felnőttek, köszönjük, hogy őrizték az emlékezetet. Most rajtunk a sor, hogy továbbadjuk – fogalmazott, majd beszédét azzal zárta: „Ne csak koszorú és mécses maradjon utánunk, hanem elhatározás is: hogy méltók leszünk a hősök örökségéhez. Őrizzük meg a békét, Isten áldja meg Magyarországot!”

Az ünnepi beszédet követően a mezőtárkányi általános iskola tanulói adtak elő színvonalas műsort. A diákok versekkel, jelenetekkel és korabeli dalokkal idézték meg az 1956-os forradalom sokszor kegyetlen, mégis felemelő napjait. A műsort követően a megemlékezés koszorúzással és mécsesgyújtással folytatódott. Elsőként az önkormányzat vezetői – Tóthné Szabó Anita polgármester, Pásztor István alpolgármester és a képviselő-testület tagjai – helyezték el a megemlékezés koszorúját az 56-os kopjafánál. Őket követték a Laskó–Rima menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény dolgozói, majd a helyi általános iskola, a Mesevár óvoda és minibölcsőde, valamint a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub képviselői. Végül a település lakói is egy-egy mécsessel rótták le kegyeletüket, csendben emlékezve a forradalom hőseire. 

A rendezvény zárásaként Sipos Attila mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek az ünnepség megszervezésében és lebonyolításában.
– Köszönöm, hogy idén is méltóságteljesen, közösen emlékezett a település 1956 hőseire. Fontos, hogy évről évre együtt őrizzük ezt az örökséget – fogalmazott.

 

 

