A Templomkertben emlékeztek az '56-os forradalom és szabadságharc hőseire

Mezőtárkányban is ünnepség keretében emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire. A templomkertben kedden megtartott rendezvény méltóságteljes hangulatban zajlott, eszmeiségében a közösség összefogását és a nemzeti emlékezet fontosságát hirdette. A megemlékezés a Művelődési Háztól indult. A magyar zászló és koszorúk mögött sorakoztak fel az intézmények vezetői, a diákok és a helyi lakosok. A csendes menet a Templomkertig vonult. A megjelenteket Sipos Attila köszöntötte, majd a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az ünnepség hivatalos része.

Tóthné Szabó Anita mondott ünnepi beszédet a templomkertben

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött fotó

„Ez a föld emlékezik – és minket is emlékeztet” – fogalmazott a szónok a Templomkertben

Ünnepi beszédet Tóthné Szabó Anita polgármester mondott. Szavaiban a forradalom örök üzenetét, a szabadságba vetett hitet és az emlékezés kötelességét hangsúlyozta.

„Október 23-a a magyar lélek egyik legfontosabb emléknapja. Ez a nap nem fakul az idő múlásával, mert újra és újra visszahív minket a múlt tanulságaihoz és a jövő reménységéhez.” – mondta, majd kiemelte: 1956 hősei nem különleges emberek voltak, hanem „éppolyan férfiak, nők, fiatalok, idősek, mint mi most itt”, akik abban a pillanatban, amikor a történelem megszólította őket, nem fordultak el.

Az ünnepi beszédet követően a hivatal, majd a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták az '56-os emlékművet

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött fotó



Beszédében felidézte a forradalom előzményeit és eseményeit is: a szovjet megszállás éveit, a diktatúra elnyomását, majd a fiatalok bátor kiállását. „A Műegyetem hallgatói versekkel, dalokkal, követelésekkel kezdték – nem fegyverrel. A szabadság iránti vágy hozta össze őket, és ez a vágy terjedt tovább az egész országban” – fogalmazott.

A megemlékezés szónoka arra is emlékeztetett, hogy a harc nemcsak a fővárosban, hanem a legkisebb településeken is éreztette hatását.

– Itt, Mezőtárkányban is voltak, akik szívükben együtt dobogtak a nemzettel, akik hallgatták a Szabad Európa Rádiót, imádkoztak, vagy egy-egy bátor szóval fejezték ki: nem győzött le minket a félelem – hangzottak a szónok ünnepi szavai.

A szabadság lángja nem aludt ki

Beszédében Tóthné Szabó Anita arra is kitért, hogy bár a forradalom katonai értelemben elbukott, a lelkekben soha nem halt meg. „1956 nem bukott el. Nem lehetett eltemetni. Évtizedekig suttogva, titokban élt tovább, de élt. És amikor 1989-ben újra szabad ország lettünk, nem véletlenül választották október 23-át az új köztársaság születésnapjának”

Beszédének zárásaként a jelenlévőkhöz fordulva hangsúlyozta az emlékezés és a közösségi összetartozás fontosságát.