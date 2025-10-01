Fém kerülhet a vacsorába? Életveszélyes étel jutott be az országba

Fémdarabokat találtak egy Kínában gyártott rákfarok termékben – derült ki az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerének (RASFF) bejelentéséből. A szennyezett élelmiszer Németországon keresztül Magyarországra is eljutott, így a hazai fogyasztók is érintettek lehetnek.

A termékvisszahívásban rákfarok érintett

Forrás: NKFH Facebook

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) - írja a NKFH.

A termékvisszahívásban érintett Louisiana folyami rákfarok adatai:

• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

• Márka: Blue

• Tételszám: TZO 24061

• MMI: 30/06/2026

• Kiszerelés: 1 kg

Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)