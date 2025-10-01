október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

16 perce

Fém kerülhet a vacsorába? Életveszélyes étel jutott be az országba

Címkék#folyami rák#termékvisszahívás#étel

Veszélyes ételre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termékvisszahívásban egy rákfajta érintett.

Heol.hu
Fém kerülhet a vacsorába? Életveszélyes étel jutott be az országba

Akár a vacsora asztalunkra is kerülhetett a szennyezett rákfarokból (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Fotó: bbernard

Fémdarabokat találtak egy Kínában gyártott rákfarok termékben – derült ki az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerének (RASFF) bejelentéséből. A szennyezett élelmiszer Németországon keresztül Magyarországra is eljutott, így a hazai fogyasztók is érintettek lehetnek.

A termékvisszahívásban rákfarok érintett
A termékvisszahívásban rákfarok érintett
Forrás: NKFH Facebook

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) - írja a NKFH.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A termékvisszahívásban érintett Louisiana folyami rákfarok adatai:

• A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

• Márka: Blue

• Tételszám: TZO 24061

• MMI: 30/06/2026

• Kiszerelés: 1 kg

Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu