Termékvisszahívás

Károsíthatja a hormonrendszert egy népszerű termék, ami akár a te otthonodban is megtalálható

Az NKFH fontos közleményt osztott meg a honlapján. A termékvisszahívás egy bizonyos tányéralátétet érint.

A termékvisszahívás egy tengeres tematikájú tányéralátétre vonatkozik, amelyben ftalát kioldódását mutattak ki. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. 

A termékvisszahívás egy tengeres tematikájú tányéralátét vonatkozik
A termékvisszahívás egy tengeres tematikájú tányéralátét vonatkozik
Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (MMXH Lakberendezési Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti - írják.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét

Cikkszám: 38131030/02

Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

A flaktálok olyan vegyületek, amelyeket az ipar elsősorban lágyítószerként alkalmaz, mivel a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik. Nem képeznek erős kémiai kötéseket, ezért a különböző termékekből hosszú ideig képesek felszabadulni. A ftalátok elsősorban a élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból, eszközökből, csomagolóanyagokból kerülhetnek át az élelmiszerekbe. Az emberi szervezetben a ftalátok a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják - részletezik.

 

