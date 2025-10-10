Termelők veszik be Maklár új rendezvény- és piacterét a hétvégén

október 10., péntek

Helyi és környékbeli termelők éreznek Maklár új piacterére. Termelői piac és oldtimer járműbemutató lesz a hétvégén.

Maklárról és 40 kilométeres körzetéből érkeznek a termelők a hétvégén a faluba. A Szak(ma)rket termelői piac ezúttal Makláron lesz, szombaton 10 és 14 óra között a Templom téren húsáruk, sajtok, péktermékek, tészta, méz, gyógyteák, szörpök, lekvárok és zöldségek is lesznek helyi termelőktől. Ráadásul régi autó kiállítás is színesíti a programot a rendezvénytéren. A gyermekeknek rajzverseny is lesz és lábbal hajtós gokart verseny.

Nyáron készült el a piac Fotó: Huszár Márk/heol.hu

 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Maklári rendezvénytér és piac építése nyáron zajlott, legnagyobb rendezvényükre, a Röfifesztiválra készült el a modern placc. Hanuszik Csaba polgármester elmondta, hogy szeretnék, ha keti-kétheti rendszerességgel termelői piacnak adna otthont a hely. A polgármester elmondta, egyelőre 2 hetente szervezik meg, ha van rá igény termelők és vevők részéről is, akkor később akár gyakrabban is szerveznek.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
