Gyászol a város - elhunyt Eger neves építésze
Thoma Emőke nevéhez sok egri épület fűződik, az ő tervei alapján készült el a Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium is. A Ybl-díjas építész október 23-án hunyt el.
Felsorolni is nehéz lenne, hogy az évtiezedkben mi mindent tett a hazai, s az egri építész szakma rangjának megőrzésért Thoma Emőke, akinek halálhírét lánya közölte közösségi oldalán.
Édesanyánk, nagyink, sokak Emő mamája. Eger elmúlt 40 évének meghatározó építésze, Ybl-díjas és Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett alkotója. Minden szerepedben szeretetet, iránymutatást és gondoskodást adtál. Tátongó az űr, amit magad után hagytál, de— amíg élünk — örökre velünk maradsz! – búcsúzott tőle lánya.
Thoma Emőkétől Facebookon is megható sorokkal búcsúznak.
Köszönöm, hogy ismerhettelek! Kérem a jóisten bővenáradó áldását gyermekeidre és unokáidra, és mindazokra akiket halálhíred megrendített! Kívánom, hogy a gyász fázisain átjutva, mosolyogva tudjanak visszagondolni az együtt megélt szép pillanatokra! Felőled nyugodt vagyok: a mindenség urának külön helye van számodra, hiszen társa voltál a teremtő munkájában... –fogalmaztak.
Thoma Emőkével 2015-ben készítettünk interjút, amikor megkapta a Ybl-díjat.
Édesapám kiváló építészmérnök, statikus volt. A budai Szilágyi Erzsébet Gimnázium harmadéves dákjaként III. díjat nyertem az Arany Dániel Országos matematikai versenyen, így érettségi után felvételi nélkül folytathattam volna a tanulmányaimat az ELTE-n, elméleti matematikai szakon. Ám amikor választás elé kerültem, mégis az építészmérnöki karra esett a választás. Itt ismertem meg a férjemet, Komáromi Pétert, aki társadalmi ösztöndíjat kötött a Heves megyei Tanáccsal, mert tíz testvére lévén a szülei nem tudták segíteni – fogalmazott akkor.
– Imádtam gyermekintézményeket, óvodákat, iskolákat és lakóházakat tervezni. Ezek közül talán legemlékezetesebb Egerben a Pásztorvölgyi Gimnázium tervezése, amelyet a férjemmel együtt végeztünk. Nagy örömömre az unokám is itt tanul, aki tudja, hogy mit rejt az ajtókon feltüntetett K. T. monogram( Komáromi-Thoma), és büszke arra, hogy a nagyszülei álmodták meg ezt az épületegyüttest. A másik a szűgyi általános iskola, amely egy védett barokk műemlékegyüttes újragondolása révén épült. Ha arra járok, a láttán ma is melegség tölti el a szívemet, mert a helyiek óvják, becsülik ezt az értéket – mesélt munkájáról.
Thoma Emőke fontosabb kitüntetései
- Diplomadíj I. fokozat: a Magyar Balettintézet új épületegyüttese, 1972.
- Minisztériumi nívódíj egri műemléki felújításokért, 1980.
- Év lakóháza, Heves megye: többlakásos lakóház Egerben műemléki környezetben, 1982. I. díj
- Év lakóháza BAZ megye családi ház Mezőkövesden népi műemléki környezetben, 1983. I. díj
- MÉSZ emlékplakett a kamara előkészítésében végzett munkáért, 1988.
- Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje 1993.
- Eger Város Építészeti nívódíj; 2008.
- Heves Megyei Építész Kamara által alapított életműdíj; 2009.
- Ybl Miklós-díj 2015-ben
