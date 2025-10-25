Gyászol a város - elhunyt Eger neves építésze

Felsorolni is nehéz lenne, hogy az évtiezedkben mi mindent tett a hazai, s az egri építész szakma rangjának megőrzésért Thoma Emőke, akinek halálhírét lánya közölte közösségi oldalán.

Thoma Emőke 2015-ben kapott Ybl-díjat Fotó: tervlap.hu

Édesanyánk, nagyink, sokak Emő mamája. Eger elmúlt 40 évének meghatározó építésze, Ybl-díjas és Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett alkotója. Minden szerepedben szeretetet, iránymutatást és gondoskodást adtál. Tátongó az űr, amit magad után hagytál, de— amíg élünk — örökre velünk maradsz! – búcsúzott tőle lánya.

Thoma Emőkétől Facebookon is megható sorokkal búcsúznak.

Köszönöm, hogy ismerhettelek! Kérem a jóisten bővenáradó áldását gyermekeidre és unokáidra, és mindazokra akiket halálhíred megrendített! Kívánom, hogy a gyász fázisain átjutva, mosolyogva tudjanak visszagondolni az együtt megélt szép pillanatokra! Felőled nyugodt vagyok: a mindenség urának külön helye van számodra, hiszen társa voltál a teremtő munkájában... –fogalmaztak.

Thoma Emőkével 2015-ben készítettünk interjút, amikor megkapta a Ybl-díjat.

Édesapám kiváló építészmérnök, statikus volt. A budai Szilágyi Erzsébet Gimnázium harmadéves dákjaként III. díjat nyertem az Arany Dániel Országos matematikai versenyen, így érettségi után felvételi nélkül folytathattam volna a tanulmányaimat az ELTE-n, elméleti matematikai szakon. Ám amikor választás elé kerültem, mégis az építészmérnöki karra esett a választás. Itt ismertem meg a férjemet, Komáromi Pétert, aki társadalmi ösztöndíjat kötött a Heves megyei Tanáccsal, mert tíz testvére lévén a szülei nem tudták segíteni – fogalmazott akkor.

– Imádtam gyermekintézményeket, óvodákat, iskolákat és lakóházakat tervezni. Ezek közül talán legemlékezetesebb Egerben a Pásztorvölgyi Gimnázium tervezése, amelyet a férjemmel együtt végeztünk. Nagy örömömre az unokám is itt tanul, aki tudja, hogy mit rejt az ajtókon feltüntetett K. T. monogram( Komáromi-Thoma), és büszke arra, hogy a nagyszülei álmodták meg ezt az épületegyüttest. A másik a szűgyi általános iskola, amely egy védett barokk műemlékegyüttes újragondolása révén épült. Ha arra járok, a láttán ma is melegség tölti el a szívemet, mert a helyiek óvják, becsülik ezt az értéket – mesélt munkájáról.