Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola hagyományos Tinódi bálja október 17-én került megrendezésre. A bál a 7-8. évfolyamos tanulók nyitótáncával indult, melynek koreográfiáját Bocsi Tamara és Angyal Mónika tanárnők állították össze és tanították be a diákoknak. A vacsora után a jó hangulat megalapozásáról az iskola pedagógusaiból álló zenei csapat gondoskodott Bacskai Gábor vezetésével - írja Ország Andreától, az iskola művelődésszervezőjétől.

Hajnalig mulattak a tinódis diákok a jótékonysági bálon

Forrás: Beküldött

A hajnalig tartó rendezvényen több, mint 220 vendég vett részt. Az est házigazdája Macsinka Krisztina volt, a fő szervezők pedig Bánfiné Parázsó Edina, Gyetvai Lászlóné, Szabó Judit, Angyal Mónika, Bocsi Tamara tanárnők voltak, valamint a kivitelezésben a tanári kar jeleskedett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A rendezvény nem jöhetett volna létre a szülők támogatása nélkül, így szeretné megköszönni az iskola ezúton a minden téren nyújtott segítséget.