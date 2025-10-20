október 20., hétfő

Hajnalig mulattak a tinódis diákok a jótékonysági bálon

Címkék#rendezvény#bál#Tinódi Sebestyén Tagiskola

Október 17-én tartották meg a Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola hagyományos eseményét. A Tinódi bálon több, mint 200 vendég vett részt.

Forrás: Beküldött

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola hagyományos Tinódi bálja október 17-én került megrendezésre. A bál a 7-8. évfolyamos tanulók nyitótáncával indult, melynek koreográfiáját Bocsi Tamara és Angyal Mónika tanárnők állították össze és tanították be a diákoknak. A vacsora után a jó hangulat megalapozásáról az iskola pedagógusaiból álló zenei csapat gondoskodott Bacskai Gábor vezetésével - írja Ország Andreától, az iskola művelődésszervezőjétől.

Forrás: Beküldött

A hajnalig tartó rendezvényen több, mint 220 vendég vett részt. Az est házigazdája Macsinka Krisztina volt, a fő szervezők pedig Bánfiné Parázsó Edina, Gyetvai Lászlóné, Szabó Judit, Angyal Mónika, Bocsi Tamara tanárnők voltak, valamint a kivitelezésben a tanári kar jeleskedett.

A rendezvény nem jöhetett volna létre a szülők támogatása nélkül, így szeretné megköszönni az iskola ezúton a minden téren nyújtott segítséget.

Forrás: Beküldött

 

 

 

