Tizedszer találkoznak a pergető horgászok a Tisza-tónál

Kezdődik a X. Tisza-tó Fishing – (Tó-leeresztő) Baráti Pergető Találkozó! Sarudon, a Tisza-tó partján immár tizedik alkalommal gyűlnek össze a horgászat szerelmesei, hogy egy felejthetetlen hétvégét töltsenek el baráti hangulatban, a sporthorgászat és a természet tisztelete jegyében. Az esemény helyszíne az Élményfalu, a résztvevők pedig a S.Port Vízibázisból indulva vehetnek részt a programokon október 24-26. között.

A verseny során a horgászat kizárólag csónakból történik a kijelölt vízterületen, a természet és a tó élővilágának védelme kiemelt szerepet kap. A három fordulóból álló találkozó szombaton két időszakban, reggel nyolctól délig, majd délután kettőtől hatig zajlik, vasárnap pedig reggel nyolctól délig mérhetik össze tudásukat a résztvevők. A csónakok megfelelő felszereltsége és menetbiztonsága kötelező, a hajóban a csapatokon kívül senki más nem tartózkodhat, és a vízi közlekedésre vonatkozó jogszabályok betartása alapfeltétel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A fogott halak kíméletes kezelése és visszaengedése elengedhetetlen, hiszen a természet tisztelete az elsődleges szempont.

A verseny értékelése a ragadozó halak száma alapján történik, így a csuka, balin, süllő, kősüllő, harcsa, sügér, feketesügér, jász és domolykó fogása számít bele az összesített eredménybe, amely végül a három forduló teljesítményét összegezve határozza meg a végeredményt.

A találkozó nemcsak a halfogásról szól, hanem a közösségi élményről, a barátságról és a horgászat öröméről. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy élvezze a jó hangulatot, a természet szépségét, és legyen részese egy igazán különleges hétvégének a Tisza-tó partján.