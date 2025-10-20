32 perce
Apróságot fogott a Tisza-tónál, de furcsálta a halat a horgász
Segítséget kért a pecás a hal beazonosításához. A Tisza-tónál fogták az aprócska halat, amiről kiderült, hogy rekord méretű.
Tiszafürednél fogott ki egy gyerek egy aprócska halat, mégis hír lett belőle. A Tisza-tónál fogott pikkelyest ugyanis csak segítséggel lehetett beazonosítani.
A képen látható hal határozásában kérnénk segítséget, mivel méretei és külső jegyei alapján elbizonytalanodtunk abban, hogy szélhajtó küsz-e
– fordult a Magyar Haltani Társasághoz a pecás.
A Tisza-tónál fogták a halat, ami a pontyfélék közé tartozik
A hal fényképezés után visszakerült a vízbe. A társaság honlapján megjelentek szerint a hal szája felső állású, szeme nagy, oldalvonala teljes és nem kanyargós, hátúszója a hasúszónál hátrébb ered, farokalatti úszója hosszú. Ezek alapján kijelenthető, hogy a horgász jól tippelt, a hal egy küsz (Alburnus alburnus). Az ilyen méretű idős példányokat a horgászok „vezérküsznek” is nevezik. A pontyfélék családjába tartozó küsz vagy egyszerűbben sneci testhossza általában 10-15, maximum 20 centiméter, így ez példány kifejezetten nagynak számít.
Minden olyan álló- és folyóvizünkben megtalálható, amelynek mérete nem túlságosan kicsi, illetve folyóvíz esetében a sodrása nem túlságosan erős. Legnagyobb állományai a nagy szabad vízfelülettel rendelkező állóvizekben, illetve a folyók dévérzónájában élnek. Csapatosan járva a felszín közelében keresi táplálékát, amelyet planktonszervezetek, vízre hulló rovarok, növényi részek és szerves törmelék alkot. 2-3 éves korában válik ivaréretté. Ívása szakaszos, ezért áprilistól júliusig is eltarthat. Ikráit a homokos és sóderes mederfenékre, illetve vízinövényekre rakja. Az ikraszemek mérete 1-1,5 milliméter, számuk 3-10 ezer – írta a pecaverzum.hu. A portál nemrégiben is beszámolt egy érdekességről: Kolláth András pecás beszámolója szerint abádszalóknál a kapások szinte kétpercenként érkeztek: a sok kárász mellett több kisponty és keszeg is horogra akadt.
