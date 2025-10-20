október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pecás

32 perce

Apróságot fogott a Tisza-tónál, de furcsálta a halat a horgász

Címkék#Tisza-tó#Magyar Haltani Társaság#kárász#horgász

Segítséget kért a pecás a hal beazonosításához. A Tisza-tónál fogták az aprócska halat, amiről kiderült, hogy rekord méretű.

Heol.hu

Tiszafürednél fogott ki egy gyerek egy aprócska halat, mégis hír lett belőle. A Tisza-tónál fogott pikkelyest ugyanis csak segítséggel lehetett beazonosítani.

Jókora küszt fogtak a Tisza-tónál Forrás: Magyar Haltani Társaság Facebook
Jókora küszt fogtak a Tisza-tónál Forrás: Magyar Haltani Társaság Facebook

A képen látható hal határozásában kérnénk segítséget, mivel méretei és külső jegyei alapján elbizonytalanodtunk abban, hogy szélhajtó küsz-e

 – fordult a Magyar Haltani Társasághoz a pecás.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Tisza-tónál fogták a halat, ami a pontyfélék közé tartozik

A hal fényképezés után visszakerült a vízbe. A társaság honlapján megjelentek szerint a hal szája felső állású, szeme nagy, oldalvonala teljes és nem kanyargós, hátúszója a hasúszónál hátrébb ered, farokalatti úszója hosszú. Ezek alapján kijelenthető, hogy a horgász jól tippelt, a hal egy küsz (Alburnus alburnus). Az ilyen méretű idős példányokat a horgászok „vezérküsznek” is nevezik. A pontyfélék családjába tartozó küsz vagy egyszerűbben sneci testhossza általában 10-15, maximum 20 centiméter, így ez példány kifejezetten nagynak számít.

Minden olyan álló- és folyóvizünkben megtalálható, amelynek mérete nem túlságosan kicsi, illetve folyóvíz esetében a sodrása nem túlságosan erős. Legnagyobb állományai a nagy szabad vízfelülettel rendelkező állóvizekben, illetve a folyók dévérzónájában élnek. Csapatosan járva a felszín közelében keresi táplálékát, amelyet planktonszervezetek, vízre hulló rovarok, növényi részek és szerves törmelék alkot. 2-3 éves korában válik ivaréretté. Ívása szakaszos, ezért áprilistól júliusig is eltarthat. Ikráit a homokos és sóderes mederfenékre, illetve vízinövényekre rakja. Az ikraszemek mérete 1-1,5 milliméter, számuk 3-10 ezer – írta a pecaverzum.hu. A portál nemrégiben is beszámolt egy érdekességről: Kolláth András pecás beszámolója szerint abádszalóknál a kapások szinte kétpercenként érkeztek: a sok kárász mellett több kisponty és keszeg is horogra akadt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu