Apróságot fogott a Tisza-tónál, de furcsálta a halat a horgász

Tiszafürednél fogott ki egy gyerek egy aprócska halat, mégis hír lett belőle. A Tisza-tónál fogott pikkelyest ugyanis csak segítséggel lehetett beazonosítani.

Jókora küszt fogtak a Tisza-tónál Forrás: Magyar Haltani Társaság Facebook

A képen látható hal határozásában kérnénk segítséget, mivel méretei és külső jegyei alapján elbizonytalanodtunk abban, hogy szélhajtó küsz-e

– fordult a Magyar Haltani Társasághoz a pecás.

A Tisza-tónál fogták a halat, ami a pontyfélék közé tartozik

A hal fényképezés után visszakerült a vízbe. A társaság honlapján megjelentek szerint a hal szája felső állású, szeme nagy, oldalvonala teljes és nem kanyargós, hátúszója a hasúszónál hátrébb ered, farokalatti úszója hosszú. Ezek alapján kijelenthető, hogy a horgász jól tippelt, a hal egy küsz (Alburnus alburnus). Az ilyen méretű idős példányokat a horgászok „vezérküsznek” is nevezik. A pontyfélék családjába tartozó küsz vagy egyszerűbben sneci testhossza általában 10-15, maximum 20 centiméter, így ez példány kifejezetten nagynak számít.