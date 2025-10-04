Nyugtatókkal, antidepresszánsokkal vannak tele az élővizeink - a Tisza-tó se lehet kivétel

Többek között antidepresszánsok, szorongásoldók, nyugtatók, fogamzásgátlók és vérnyomáscsökkentők hatóanyagait azonosították a Duna, a Tisza és a Balaton vizének mintáiban végzett vizsgálatok során. A Tisza szennyezettsége pedig sajnos a Tisza-tó vizének tisztaságára is kihathat.

Egyre szennyezettebb a Tisza-tó.

Forrás: MW

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt gyógyszerkészítményeit, a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – derül ki a BENU Magyarország Zrt. reprezentatív kutatásából.

Az idei nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is alátámasztja a problémát: a központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére használt szerek mellett, többek között antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki a Duna, a Tisza és a Balaton vízében.

A három élővízből összesen 14-féle hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül – számolt be a Portfolio.hu.

A felszíni és talajvizek gyógyszermaradványokkal való szennyezettsége ma már egyre súlyosabb, globális környezeti problémát jelent, amely ellen részben a lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek felelős, környezetbarát kezelésével lehet védekezni.

A kutatás vezetője, Dr. Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja az élővízből vett minták eredményeit értékelve hangsúlyozta, hogy bár a hatóanyagok jelenlegi hatása az emberre elhanyagolhatónak tűnik, rendkívül fontos a további felhalmozódás megakadályozása.

Dr. Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt javasolja, hogy a lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket ne dobjuk a szemetesbe vagy a lefolyóba, hanem vigyük vissza egy gyógyszertárba, ahol az erre kihelyezett gyűjtőládában leadhatók. Hangsúlyozta továbbá, hogy a vizekben kimutatott gyógyszermaradványok nem jelentenek fürdésre alkalmatlanságot, azonban a helytelen gyógyszerhasználat mellett a hatóanyagok jelentős része a vizelettel kerül a természetes vizeinkbe, amire sajnos nincs ráhatásunk.

