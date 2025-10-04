október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyógyszermaradványok

35 perce

Nyugtatókkal, antidepresszánsokkal vannak tele az élővizeink - a Tisza-tó se lehet kivétel

Címkék#Tisza-tó#Balaton#gyógyszermaradvány#hulladék#antidepresszáns

Egy aggasztó környezeti problémára hívja fel a figyelmet a legfrissebb kutatás, amely szerint a hazai nagy folyók és tavak vize egyre nagyobb mértékben tartalmaz gyógyszermaradványokat. A Tisza-tónál is egyre aggasztóbb lehet a helyzet.

Heol.hu

Többek között antidepresszánsok, szorongásoldók, nyugtatók, fogamzásgátlók és vérnyomáscsökkentők hatóanyagait azonosították a Duna, a Tisza és a Balaton vizének mintáiban végzett vizsgálatok során. A Tisza szennyezettsége pedig sajnos a Tisza-tó vizének tisztaságára is kihathat.

Tisza-tó: Kincseket találtak a tó környékén.
Egyre szennyezettebb a Tisza-tó.
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A fogyasztók negyede a háztartási hulladékok közé dobja lejárt gyógyszerkészítményeit, a lakosság még mindig nem rendelkezik elegendő információval a lejárt szavatosságú gyógyszerek helyes leadási módjáról – derül ki a BENU Magyarország Zrt. reprezentatív kutatásából.

Az idei nyáron elvégzett vízmintavételi kutatás is alátámasztja a problémát: a központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére használt szerek mellett, többek között antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki a Duna, a Tisza és a Balaton vízében.

A három élővízből összesen 14-féle hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy WC-n lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe a vizeleten kívül – számolt be a Portfolio.hu.

A felszíni és talajvizek gyógyszermaradványokkal való szennyezettsége ma már egyre súlyosabb, globális környezeti problémát jelent, amely ellen részben a lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek felelős, környezetbarát kezelésével lehet védekezni.

A kutatás vezetője, Dr. Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja az élővízből vett minták eredményeit értékelve hangsúlyozta, hogy bár a hatóanyagok jelenlegi hatása az emberre elhanyagolhatónak tűnik, rendkívül fontos a további felhalmozódás megakadályozása.

Dr. Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt javasolja, hogy a lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket ne dobjuk a szemetesbe vagy a lefolyóba, hanem vigyük vissza egy gyógyszertárba, ahol az erre kihelyezett gyűjtőládában leadhatók. Hangsúlyozta továbbá, hogy a vizekben kimutatott gyógyszermaradványok nem jelentenek fürdésre alkalmatlanságot, azonban a helytelen gyógyszerhasználat mellett a hatóanyagok jelentős része a vizelettel kerül a természetes vizeinkbe, amire sajnos nincs ráhatásunk.

Ahogy korábban már beszámoltuk róla, a Trabant-expedíció ezúttal a Tisza-tó körül takarított:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu