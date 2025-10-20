A szamártövist már szüretelik a Tisza-tavon - hihetetlen mennyi minden készül belőle

A sulyom kettős életet él. A homokban megbúvó tüskés termése nem egyszer csalt már fájdalmas grimasszt a strandolók arcára – belelépni nem túl kellemes élmény. Ám ez a szúrós növény nemcsak fájdalmat, hanem kulináris meglepetést is tartogat a tányéron.

Érett sulyom a Tisza-tóban.

Forrás: Mészáros János/Új Néplap archívum

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hogy a sulyom ehető, azt már az előző korok emberei is tudták – írta meg szoljon.hu. Fogyasztását ókori görög és római írók mellett középkori feljegyzések is igazolják. Európában ritkaságnak számít, Magyarországon viszont elterjedt, így termését eleink ősztől tavaszig gyűjtötték a folyók menti, mocsaras területeken. Ínséges időkben valódi áldást jelentett tápláló termése, amelyet

nyersen,

sütve,

főzve egyaránt fogyasztottak

A Tisza mentén különösen elterjedt volt árusítása is. Mint a Magyar néprajzi lexikon írja, az irodalomban számos néven maradt fenn: például istennyila, suly, szamártövis, vad mandula, vízi dió, vízi gesztenye. Mindezek ellenére a múlt században a sulyom mint élelmiszer szinte feledésbe merült, és mára védettséget élvez.

Azért csak szinte, mert például a Tisza-tónál – ahol különösen nagy számban fordul elő a növény – még van, aki eszi, sőt, vállalkozást működtet a sulyomra építve. A sarudi Sulyom Tájétterem a napokban arról osztott meg videót arról, miként szüretelik a sulymot a tározóban.

De mi készül a sulyumból?

Mint a néprajzi lexikon írja, a sulyom régen a gesztenyét helyettesítette az Alföldön, a nagyobb mennyiségben szedett termést télen elteregetve, a padláson tárolták. Jellemző volt, hogy a sulyomból egy kevés rozsliszt és olaj segítségével pogácsát sütöttek. Mára a helyzet megfordult: az ínségétel kulináris különlegességek alapanyagává vált. A Tisza-tónál például csokoládék, sörök, bonbonok készülnek a tüskés termésből. Mint megtudtuk, a manufaktúra szélesíti kínálatát: szolnoki méhészekkel együttműködve különleges krémmézet gyártottak. De a kesernyés ízek kedvelőit hamarosan sulyomból készült tonic és sulyomízesítésű natúr ital is várja majd.