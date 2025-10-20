október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza-tó

1 órája

A szamártövist már szüretelik a Tisza-tavon - hihetetlen mennyi minden készül belőle

Címkék#Tisza-tó#istennyila#rozsliszt#sulyom

A sulyomot a strandolók általában kerülni szokták, az ínyencek viszont rajonganak érte. A Tisza-tó egyik jelképe nyáron kezd érni, szüretelése őszig tart. De vajon miért most gyűjtik, és mire használják a tüskés terméseket?

Heol.hu

A sulyom kettős életet él. A homokban megbúvó tüskés termése nem egyszer csalt már fájdalmas grimasszt a strandolók arcára – belelépni nem túl kellemes élmény. Ám ez a szúrós növény nemcsak fájdalmat, hanem kulináris meglepetést is tartogat a tányéron.

Érett sulyom a Tisza-tóban.
Érett sulyom a Tisza-tóban.
Forrás: Mészáros János/Új Néplap archívum

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hogy a sulyom ehető, azt már az előző korok emberei is tudták – írta meg szoljon.hu. Fogyasztását ókori görög és római írók mellett középkori feljegyzések is igazolják. Európában ritkaságnak számít, Magyarországon viszont elterjedt, így termését eleink ősztől tavaszig gyűjtötték a folyók menti, mocsaras területeken. Ínséges időkben valódi áldást jelentett tápláló termése, amelyet

  • nyersen, 
  • sütve, 
  • főzve egyaránt fogyasztottak

A Tisza mentén különösen elterjedt volt árusítása is. Mint a Magyar néprajzi lexikon írja, az irodalomban számos néven maradt fenn: például istennyila, suly, szamártövis, vad mandula, vízi dió, vízi gesztenye. Mindezek ellenére a múlt században a sulyom mint élelmiszer szinte feledésbe merült, és mára védettséget élvez.

Azért csak szinte, mert például a Tisza-tónál – ahol különösen nagy számban fordul elő a növény – még van, aki eszi, sőt, vállalkozást működtet a sulyomra építve. A sarudi Sulyom Tájétterem a napokban arról osztott meg videót arról, miként szüretelik a sulymot a tározóban.

De mi készül a sulyumból?

Mint a néprajzi lexikon írja, a sulyom régen a gesztenyét helyettesítette az Alföldön, a nagyobb mennyiségben szedett termést télen elteregetve, a padláson tárolták. Jellemző volt, hogy a sulyomból egy kevés rozsliszt és olaj segítségével pogácsát sütöttek. Mára a helyzet megfordult: az ínségétel kulináris különlegességek alapanyagává vált. A Tisza-tónál például csokoládék, sörök, bonbonok készülnek a tüskés termésből. Mint megtudtuk, a manufaktúra szélesíti kínálatát: szolnoki méhészekkel együttműködve különleges krémmézet gyártottak. De a kesernyés ízek kedvelőit hamarosan sulyomból készült tonic és sulyomízesítésű natúr ital is várja majd.

További részletek a szoljon.hu cikkében.

@tiszato_elmenyfalu_sarud Sulyom szüret a Tisza-tavon. A Sulyom egy igazi bio alapanyag, amit a gyűjtésére jogosító engedély alapján kizárólag kézzel gyűjthető. A sulyom 4 tüskéje olyan hegyes, hogy minden kesztyűt keresztül szúr. A következő néhány bejegyzésben bemutatjuk hogyan is #Szüreteljük a víz tetején lebegő #átoknövényt A Sulyom ronda, szúrós és ehető. Az országban csak a #SulyomTájétterem- ben megkóstolható. #Sulyom. #aTiszatóTájétterme ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt:

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu