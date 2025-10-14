Téli üzem a Tisza-tavon: így védik a településeket és az infrastruktúrát

Szeptember 30-án a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) a Kiskörei szakaszmérnökségen tartotta meg hagyományos téli vízszintegyeztető tárgyalását, amelyen a tározó hasznosításában érintett szereplők is részt vettek – írja a KÖTIVIZIG közösségi oldalán. Az egyeztetésen elhangzott, hogy október 23-a után a Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért 735 centiméteres vízszintet – plusz-mínusz 5 centiméteres eltéréssel – a vízjárás függvényében fokozatosan, egy ütemben 620 centiméter körüli szintre állítják be. A téli vízszint csökkentésének pontos idejét és ütemét azonban befolyásolhatja egy esetleges árhullám. A leürítés kezdetéről és annak részleteiről a KÖTIVIZIG külön tájékoztatást tesz majd közzé. A tavaszi feltöltést március 1. után, szintén egy ütemben tervezik végrehajtani.

Csökken a Tisza-tó szintje, de ez nem véletlen Fotó: KÖTIVIZIG

Mint írják, a téli üzemi vízszint alkalmazása különösen fontos a Tisza-tó esetében, mivel a síkvidéki tározóban a magasabb vízállás árvízvédelmi szempontból mindig nagy kockázatot jelent. A téli jégtakarót nem lehet előürítéssel eltávolítani, a jég csak árvízi helyzet esetén indul meg. Egy esetleges jeges árhullám a tározó környezetében komoly veszélyt jelenthet, a felszakadó jégtömeg hullámverés szerűen károsíthatja az árvízvédelmi töltéseket, az erdőállományokat, a turisztikai infrastruktúrát, sőt a Kiskörei vízlépcsőt is. Az ilyen helyzet a tározó körüli 13 település élet- és vagyonbiztonságát is jelentősen növeli a kockázatot. A KÖTIVIZIG folyamatosan figyelemmel kíséri a vízjárást, és minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos téli vízszint biztosítása érdekében.