Micsoda fogás!

1 órája

Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!

A Tisza-tavi Kirendeltség örömmel számolt be róla, hogy Gellén Attila horgásztársunk a napokban igazi rekordfogással örvendeztette meg a tó szerelmeseit. Mutatjuk a hatalmas fogást!

A tapasztalt horgász az Abádszalóki-medencében partra terelt egy hibátlan, 27,4 kilogrammos tövest. 

27,4 kg-os töves fogtak a Tisza-tóban.
Forrás: Tisza-tavi Kirendeltség

– Igazi kapitális fogás – gratulált a Tisza-tavi Kirendeltség Gellén Attilának a kivételes fogáshoz.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Tisza-tónál fogtak az aprócska halat, amiről kiderült, hogy rekord méretű:

 

