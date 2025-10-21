Micsoda fogás!
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
A Tisza-tavi Kirendeltség örömmel számolt be róla, hogy Gellén Attila horgásztársunk a napokban igazi rekordfogással örvendeztette meg a tó szerelmeseit. Mutatjuk a hatalmas fogást!
A tapasztalt horgász az Abádszalóki-medencében partra terelt egy hibátlan, 27,4 kilogrammos tövest.
– Igazi kapitális fogás – gratulált a Tisza-tavi Kirendeltség Gellén Attilának a kivételes fogáshoz.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Tisza-tónál fogtak az aprócska halat, amiről kiderült, hogy rekord méretű:
