Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!

A tapasztalt horgász az Abádszalóki-medencében partra terelt egy hibátlan, 27,4 kilogrammos tövest.

Forrás: Tisza-tavi Kirendeltség

– Igazi kapitális fogás – gratulált a Tisza-tavi Kirendeltség Gellén Attilának a kivételes fogáshoz.

