2 órája
Idén is keresik a turizmus legjobbjait a Tisza-tavi térségben – te is szavazhatsz!
Idén is keresik azokat, akik kimagasló munkájukkal emelik a hevesi térségek turizmusát. A díjak odaítélésével a Tisza-tó környékén végzett példaértékű tevékenységeket ismerik el.
Harmadik alkalommal hirdeti meg az "Alföld Szíve" Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal azt a felhívást, amely a Jászkunság és a Tisza-tó turizmusáért kiemelkedő és maradandó munkát végző személyeket, közösségeket, szolgáltatókat ismeri el. Mindazokat, akik elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a szabadidejüket, pihenésüket töltő emberek maradandó élményekkel térhessenek haza a Tisza-tótól és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, az Alföld szívéből, és egyre színvonalasabb szolgáltatások vegyék körül őket - közölte portálunkkal Galó Anita elnöki titkárságvezető és az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület & Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal elnöke.
Az idei évben eltörölték a kategóriákat és mindkét díjból egy-egy darabot nyújtanak át a 2025. november 28-án tartandó "Ember a Turizmusban" c. szakmai eseményen Szolnokon, a Vármegyeháza dísztermében. A javaslatokat 2025. október 22-ig lehet beküldeni. A javaslattétel során kérik, használják a mellékelt javaslattételi adatlapot. A javaslattételi felhívást és az adatlapot innen tudod letölteni - írják.
A „Jász-Nagykun-Szolnok Turizmusáért” és a „Tisza-tó Turizmusáért” címek elnyerésére javaslatot tehet bármely magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező magán személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, önkormányzat, állami szervezet, vállalkozás, egyesület, alapítvány.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A díjak elbírásakor előnyben részesül, aki:
- a helyi/térségi adottságokra, alapanyagokra alapozva végzi tevékenységét,
- példaértékű tevékenységét legalább 5 éve végzi,
- kiemelkedő online tevékenységet folytat, hangsúlyt fektet a közösségi felületeken való megjelenésre,
- tevékenységét partneri nyitottság és együttműködési hajlandóság jellemzi,
- erősíti Jász-Nagykun-Szolnok (Alföld Szíve) és a Tisza-tó hírnevét,
- térségen kívül végzett értékteremtő, hagyományőrző és népszerűsítő munkája kiemelkedő,
- hangsúlyt fektet a tudásátadásra és szemléletformálásra a következő generáció részére.
- tevékenységét a környezettudatosság és a fenntartható turizmus fejlesztés jegyében végzi.
A díjazottak Szabó György, Munkácsy-díjas szobrászművész bronzplakettjét kapják. A kitüntető cím adományozásáról Bíráló Bizottság dönt. Az elismerések átadására a 2025. november 28-án Szolnokon, a Vármegyeháza dísztermében rendezendő turisztikai nap keretében kerül sor.
A javaslatok benyújtása e-mailben és postai úton lehetséges az alábbi címre:
- Galó Anita, az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület elnöke és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal vezetője
- Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal
- 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. E-mailben: [email protected]
Korábban megírtuk, hogy újabb sikeres horgászaton van túl Kolláth András, aki ezúttal a Tisza-tó abádszalóki részét vette célba. A pecás beszámolója szerint a kapások szinte kétpercenként érkeztek: a sok kárász mellett több kisponty és keszeg is horogra akadt.
Meghekkelték a Tisza-tavat, egymás után dőltek be a halak ennek az egyszerű módszernek – videóval
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég