Idén is keresik a turizmus legjobbjait a Tisza-tavi térségben – te is szavazhatsz!

Harmadik alkalommal hirdeti meg az "Alföld Szíve" Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal azt a felhívást, amely a Jászkunság és a Tisza-tó turizmusáért kiemelkedő és maradandó munkát végző személyeket, közösségeket, szolgáltatókat ismeri el. Mindazokat, akik elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a szabadidejüket, pihenésüket töltő emberek maradandó élményekkel térhessenek haza a Tisza-tótól és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, az Alföld szívéből, és egyre színvonalasabb szolgáltatások vegyék körül őket - közölte portálunkkal Galó Anita elnöki titkárságvezető és az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület & Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal elnöke.

A díjak odaítélésével a Tisza-tó környékén végzett példaértékű tevékenységeket ismerik el.

Az idei évben eltörölték a kategóriákat és mindkét díjból egy-egy darabot nyújtanak át a 2025. november 28-án tartandó "Ember a Turizmusban" c. szakmai eseményen Szolnokon, a Vármegyeháza dísztermében. A javaslatokat 2025. október 22-ig lehet beküldeni. A javaslattétel során kérik, használják a mellékelt javaslattételi adatlapot. A javaslattételi felhívást és az adatlapot innen tudod letölteni - írják.

A „Jász-Nagykun-Szolnok Turizmusáért” és a „Tisza-tó Turizmusáért” címek elnyerésére javaslatot tehet bármely magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező magán személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, önkormányzat, állami szervezet, vállalkozás, egyesület, alapítvány.

A díjak elbírásakor előnyben részesül, aki:

a helyi/térségi adottságokra, alapanyagokra alapozva végzi tevékenységét,

példaértékű tevékenységét legalább 5 éve végzi,

kiemelkedő online tevékenységet folytat, hangsúlyt fektet a közösségi felületeken való megjelenésre,

tevékenységét partneri nyitottság és együttműködési hajlandóság jellemzi,

erősíti Jász-Nagykun-Szolnok (Alföld Szíve) és a Tisza-tó hírnevét,

térségen kívül végzett értékteremtő, hagyományőrző és népszerűsítő munkája kiemelkedő,

hangsúlyt fektet a tudásátadásra és szemléletformálásra a következő generáció részére.

tevékenységét a környezettudatosság és a fenntartható turizmus fejlesztés jegyében végzi.

A díjazottak Szabó György, Munkácsy-díjas szobrászművész bronzplakettjét kapják. A kitüntető cím adományozásáról Bíráló Bizottság dönt. Az elismerések átadására a 2025. november 28-án Szolnokon, a Vármegyeháza dísztermében rendezendő turisztikai nap keretében kerül sor.