2 órája
Eltűnt egy falu a Tisza-tó alatt – így néz ki most Tiszahalász a katasztrófa után
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. A legtöbb olvasót a tiszahalászi gátszakadás megrázó története ragadta meg.
Katasztrófa sújtotta település, ritka ragadozó tűnt fel Eger belvárosában, és olyan baleset történt a 25-ös főúton, amit még napokkal később is sokan emlegettek. Eközben kiderült, hová költözött Pumped Gabo, milyen gumiabroncsokat érdemes messzire elkerülni, és az is, mit nyitnak Csernus doki bezárt étterme helyén.
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó
Ki nem találnád, melyik hevesi településre költözött Pumped Gabo
Meglepő, mely Heves vármegyei településre költözne az AI, ha ember lenne
Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!
Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet
Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről
