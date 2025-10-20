Eltűnt egy falu a Tisza-tó alatt – így néz ki most Tiszahalász a katasztrófa után

Katasztrófa sújtotta település, ritka ragadozó tűnt fel Eger belvárosában, és olyan baleset történt a 25-ös főúton, amit még napokkal később is sokan emlegettek. Eközben kiderült, hová költözött Pumped Gabo, milyen gumiabroncsokat érdemes messzire elkerülni, és az is, mit nyitnak Csernus doki bezárt étterme helyén.

Ma már csak romok maradtak Tiszahalász helyén

Forrás: Mészáros János/Új Néplap

Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt