október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP10

2 órája

Eltűnt egy falu a Tisza-tó alatt – így néz ki most Tiszahalász a katasztrófa után

Címkék#legolvasottabb cikkek#top10#a múlt hét legolvasottabb cikkei

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. A legtöbb olvasót a tiszahalászi gátszakadás megrázó története ragadta meg.

Heol.hu

Katasztrófa sújtotta település, ritka ragadozó tűnt fel Eger belvárosában, és olyan baleset történt a 25-ös főúton, amit még napokkal később is sokan emlegettek. Eközben kiderült, hová költözött Pumped Gabo, milyen gumiabroncsokat érdemes messzire elkerülni, és az is, mit nyitnak Csernus doki bezárt étterme helyén.

Ma már csak romok maradtak Tiszahalász helyén
Ma már csak romok maradtak Tiszahalász helyén
Forrás: Mészáros János/Új Néplap

Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt

Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!

Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni

Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni

Mentő borult fel a forgalmas egri úton, nagy a torlódás a 25-ösön + fotók, videó

Ki nem találnád, melyik hevesi településre költözött Pumped Gabo

Meglepő, mely Heves vármegyei településre költözne az AI, ha ember lenne

Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!

Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet

Életveszélyes sérült a poroszlói balesetnél – fotók és videó a helyszínről

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu