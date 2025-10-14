1 órája
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Atlantisz keresése már az ókortól kezdve újra és újra felbukkan. Nem kell azonban tengerre szállni, hogy víz alá került települést találjunk: Tiszahalász a Tisza árvizének áldozata egy karnyújtásnyira van tőlünk.
Cádiz partjainál, a Kanári-szigetek közelében sonar-felvételeken koncentrikus falakkal és csatornákkal tagolt struktúrákat azonosítottak, 2,3 kilométer mélyen a tengerfenéken, írta meg a Veol.hu. A cikk szerint Michael Donnellan bostoni archeológus szerint a formációk feltűnően hasonlítanak Platón leírására Atlantiszról: három körgyűrű, központi templom, sőt még egy városi elrendezés nyomai is felfedezhetők. A helyszínt Los Atlantes-komplexumnak nevezték el, és vannak, akik már „a rendes Atlantisz” felfedezéseként tartják számon. Nem kell azonban ilyen messzire menni, hogy elöntött település romjaira bukkanjunk. A Tisza-tóról köztudott, hogy nem természetes tó, hanem több, mint 50 éve mesterségesen hozták létre. Ma már komoly vonzerővel bírnak a partján fekvő települések, de van egy falu, amelyet elöntött a folyó, később elhagyták a lakói és új helyre költöztek. Ez az elhagyatott falu az egykori Tiszahalász.
Tiszahalász, a Tisza-tó Atlantisza
A Tisza-tó Óhalászi szigetén egy elhagyott település maradványai fekszenek. Tiszahalász (más néven Óhalász, Óhalászi) egy Árpád-kori eredetű halászfalu volt, amelyet már a XIII. századi oklevelekben is említenek. A terület hosszú ideig az egri püspökség birtokai közé tartozott, és lakói elsősorban halászatból, ártéri gazdálkodásból éltek, írta meg a Szoljon.hu.
A Magyar Nemzet cikke szerint a falu sorsa drámaian megváltozott 1876-ban: március 24-én a Tisza jeges árvize átszakította a taskonyi védőgátat, és Tiszahalászt (több más településsel együtt) elöntötte. Sok ház megsemmisült, a falut elhagyták, illetve a lakosság egy része új településre költözött.
Korábbi cikkünkből kiderül, hogy az 1848-ban állított kőkereszt az egyetlen, ami megmaradt a faluból. A XIX. században kezdődő Tisza-szabályozás előtt a folyó teljesen máshogy formálta az Alföldet, mint később. Rendszeresen kilépett a medréből, ami miatt a folyómeder is folyamatosan változott. Tiszahalász abban az időben hallal látta el az államapparátust, a település pecsétjében is két hal látható.
Az elsodort Tiszahalász: A folyó árvízi hajósa segített a bajba jutott lakókon
Mint írtuk, a taskonyi védőgát átszakadásakor 415-en laktak Tiszahalászon. Az árvíz után csak 3 ház maradt épségben, a környékbeliek segítettek a lakosoknak. Hartl Ede építész, akit a „Tisza árvízi hajósa” névvel illettek, saját életét és javait nem kímélve sietett a bajbajutottak segítségére, ezért 1880-ban Ferenc József Magyarország nemeseinek sorába emelte és a Nyárádi előnév használatának jogával tüntette ki. A tiszahalásziak mégsem róla nevezték el az új falujukat, hanem Schlauch Lőrincről Újlőrincfalvának, mert az ő birtokán kaptak helyet. 1879-ben telepítették ki a lakosokat, annak ellenére, hogy voltak, akik az árvízi katasztrófa után sem akarták elhagyni a falut.
Nem régiben pedig egy szomorú esetről is beszámoltunk, ismeretlen elkövetők megrongálták a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kezelésében lévő Tisza-tavon az Óhalászi-szigeten található emlékművet.
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
