Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt

Cádiz partjainál, a Kanári-szigetek közelében sonar-felvételeken koncentrikus falakkal és csatornákkal tagolt struktúrákat azonosítottak, 2,3 kilométer mélyen a tengerfenéken, írta meg a Veol.hu. A cikk szerint Michael Donnellan bostoni archeológus szerint a formációk feltűnően hasonlítanak Platón leírására Atlantiszról: három körgyűrű, központi templom, sőt még egy városi elrendezés nyomai is felfedezhetők. A helyszínt Los Atlantes-komplexumnak nevezték el, és vannak, akik már „a rendes Atlantisz” felfedezéseként tartják számon. Nem kell azonban ilyen messzire menni, hogy elöntött település romjaira bukkanjunk. A Tisza-tóról köztudott, hogy nem természetes tó, hanem több, mint 50 éve mesterségesen hozták létre. Ma már komoly vonzerővel bírnak a partján fekvő települések, de van egy falu, amelyet elöntött a folyó, később elhagyták a lakói és új helyre költöztek. Ez az elhagyatott falu az egykori Tiszahalász.

Ma már csak pár téglafal jelzi Tiszahalász helyét az Óhalászi szigeten

Forrás: Mészáros János/Új Néplap

Tiszahalász, a Tisza-tó Atlantisza

A Tisza-tó Óhalászi szigetén egy elhagyott település maradványai fekszenek. Tiszahalász (más néven Óhalász, Óhalászi) egy Árpád-kori eredetű halászfalu volt, amelyet már a XIII. századi oklevelekben is említenek. A terület hosszú ideig az egri püspökség birtokai közé tartozott, és lakói elsősorban halászatból, ártéri gazdálkodásból éltek, írta meg a Szoljon.hu.

A Magyar Nemzet cikke szerint a falu sorsa drámaian megváltozott 1876-ban: március 24-én a Tisza jeges árvize átszakította a taskonyi védőgátat, és Tiszahalászt (több más településsel együtt) elöntötte. Sok ház megsemmisült, a falut elhagyták, illetve a lakosság egy része új településre költözött.

Forrás: Heves Megyei Levéltár

Korábbi cikkünkből kiderül, hogy az 1848-ban állított kőkereszt az egyetlen, ami megmaradt a faluból. A XIX. században kezdődő Tisza-szabályozás előtt a folyó teljesen máshogy formálta az Alföldet, mint később. Rendszeresen kilépett a medréből, ami miatt a folyómeder is folyamatosan változott. Tiszahalász abban az időben hallal látta el az államapparátust, a település pecsétjében is két hal látható.