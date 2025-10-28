„Tök jó délután” Mezőcsáton – Természetvédelem és élmények a Bükki Nemzeti Parkkal

Idén is megrendezték Mezőcsáton a „Tök jó délutánt” a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány szervezésében, immár tizedik alkalommal. A rendezvényen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot a Dél-Borsodi Tájegység képviselte, akik természetvédelmi bemutatókkal színesítették a programot.

A résztvevők egy rókával is találkozhattak

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság / Facebook

A nemzeti park standját az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület közreműködése tette még vonzóbbá, így a látogatók gazdag kiállítást és sok érdekességet találtak. A preparátumok mellett a gyermekek figyelmét leginkább a kirakós játékok és a szelídített vörös róka kötötték le - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldala.

A standon elvihető kiadványok és információs anyagok segítségével a látogatók betekintést nyerhettek a nemzeti park látogatóközpontjaiba, valamint a természeti értékek védelmének alapjaiba. A szelíd vörös róka jelenléte pedig rávilágított a védett területeken végzett dúvadgyérítés módszereire. A bemutató külön aktualitást is adott: a rendezvény kiemelt figyelmet fordított az idei Év Emlősére, a magyar szöcskeegérre, amelynek megőrzése a GRASSLAND IP LIFE program egyik kiemelt célja.

