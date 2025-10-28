1 órája
„Tök jó délután” Mezőcsáton – Természetvédelem és élmények a Bükki Nemzeti Parkkal
Idén tizedik alkalommal rendezték meg Mezőcsáton a „Tök jó délutánt” a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány szervezésében. A Bükki Nemzeti Park Dél-Borsodi Tájegysége interaktív bemutatókkal, preparátumokkal és egy szelíd vörös rókával várta a látogatókat, miközben az idei Év Emlősére, a magyar szöcskeegérre is felhívták a figyelmet.
A nemzeti park standját az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület közreműködése tette még vonzóbbá, így a látogatók gazdag kiállítást és sok érdekességet találtak. A preparátumok mellett a gyermekek figyelmét leginkább a kirakós játékok és a szelídített vörös róka kötötték le - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldala.
A standon elvihető kiadványok és információs anyagok segítségével a látogatók betekintést nyerhettek a nemzeti park látogatóközpontjaiba, valamint a természeti értékek védelmének alapjaiba. A szelíd vörös róka jelenléte pedig rávilágított a védett területeken végzett dúvadgyérítés módszereire. A bemutató külön aktualitást is adott: a rendezvény kiemelt figyelmet fordított az idei Év Emlősére, a magyar szöcskeegérre, amelynek megőrzése a GRASSLAND IP LIFE program egyik kiemelt célja.
