Róka-móka

1 órája

„Tök jó délután” Mezőcsáton – Természetvédelem és élmények a Bükki Nemzeti Parkkal

Címkék#Mezőcsát#Dél-Borsodi Tájegység#Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Idén tizedik alkalommal rendezték meg Mezőcsáton a „Tök jó délutánt” a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány szervezésében. A Bükki Nemzeti Park Dél-Borsodi Tájegysége interaktív bemutatókkal, preparátumokkal és egy szelíd vörös rókával várta a látogatókat, miközben az idei Év Emlősére, a magyar szöcskeegérre is felhívták a figyelmet.

Heol.hu

Idén is megrendezték Mezőcsáton a „Tök jó délutánt” a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány szervezésében, immár tizedik alkalommal. A rendezvényen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot a Dél-Borsodi Tájegység képviselte, akik  természetvédelmi bemutatókkal színesítették a programot.

A résztvevők egy rókával is találkozhattak
Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság / Facebook

A nemzeti park standját az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület közreműködése tette még vonzóbbá, így a látogatók gazdag kiállítást és sok érdekességet találtak. A preparátumok mellett a gyermekek figyelmét leginkább a kirakós játékok és a szelídített vörös róka kötötték le - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook-oldala.

A standon elvihető kiadványok és információs anyagok segítségével a látogatók betekintést nyerhettek a nemzeti park látogatóközpontjaiba, valamint a természeti értékek védelmének alapjaiba. A szelíd vörös róka jelenléte pedig rávilágított a védett területeken végzett dúvadgyérítés módszereire. A bemutató külön aktualitást is adott: a rendezvény kiemelt figyelmet fordított az idei Év Emlősére, a magyar szöcskeegérre, amelynek megőrzése a GRASSLAND IP LIFE program egyik kiemelt célja.

Korábban beszámoltunk arról, hogy egyre több rókát látni Eger belvárosában is. Erről részletesebben ITT írtunk!

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
