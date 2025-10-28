Ráfagyott a vigyor az arcokra Felnémeten

Habár a magyar hagyományos ünnepeket is ápolják, de sokhelyütt már teret engednek népiképp az angolszász ünnepekhez kapcsolódó szokásoknak is október végén. Egyre többen szerveznek jelmezes összejövetelt vagy faragnak töklámpásokat. Több mint 30 faragott tökből „nyílt” kiállítás Felnémeten a Kovács Jakab utcánál. A halloweeni alkotásokat a Gyöngyvirág presszó mellett lehet megtekinteni egész héten a vigyorgó, ötletes alkotásokat, hívta fel a figyelmet Felnémet önkormányzati képviselője, Bódi Zsolt.

Töklámpás kiállítás „nyílt” Felnémeten

Forrás: Heol.hu

Töklámpásokat faragtak Felnémeten Fotó: Bódi Zsolt Facebook oldala

Már több mint 30-an vannak a bervavölgyi ovisoknak és az egri családoknak köszönhetően, de a következő napokban tovább gyarapszik majd a számuk, hívták fel a figyelmet Eger hivatalos oldalán. Nem csak megcsodálni lehet a mókás tököket, szavazhatunk is rájuk október 29-e, szerda 16 óráig a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület közösségi oldalán.

Töklámpást régen is csináltak

Egyébként a 20. század eleji paraszti világban kifejezetten kedvelt volt Magyarországon a töklámpások készítése, amivel ijesztgették, heccelték egymást a fiatalok. Sok helyen tökvicsorinak hívták a betakarítást követően, néhol kifejezetten halottak napja és mindenszentek idején faragott tököt. Egyes tájegységeken a Luca-tök volt ismert, ami természetesen Luca-napra készült.