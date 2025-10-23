október 23., csütörtök

A könyvtár több, mint egy információs központ – megújult a zagyvaszántói intézmény

#könyvtár#TOP Plusz#zagyvaszántó#pályázat

A zagyvaszántói könyvtár energetikai fejlesztését, külső és belső megújítását valósították meg az e célra elnyert TOP Plusz forrásból a településen. A fejlesztéseknek köszönhetően az épület már minimális összeggel üzemeltethető.

Heol.hu

Zagyvaszántón a könyvtár több, mint egy információs központ, több, mint egy könyvkölcsönző hely. A TOP Plusz pályázatnak köszönhetően olyan térré varázsolták, ahová szívesen térnek be közösségek, sőt nyáron még az udvarát is használni tudják kisebb táborokra, vagy családias hangulatú összejövetelekre. 

TOP Plusz
TOP Plusz forrásból újult meg a zagyvaszántói könyvtár épülete
Forrás: Szabó Zsolt / Facebook

– Rohan az idő itt Zagyvaszántón is, senki nem gondolta volna 2021-ben, hogy a könyvtárból még lesz valami – mondta el  Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a Hatvan Online portálnak, aki ezelőtt négy évvel Fekete László polgármesterrel még a könyvtár működtetésének nehézségeiről beszélt. Mint írják, az intézményt immár megújuló energiával látták el, melynek köszönhetően költséghatékonyabban üzemeltethető. 

TOP Plusz forrásból a közösségért

– A zagyvaszántói könyvárnak külön lelke van, hiszen egyes bútordaraboknak, tárgyaknak is történetük van, amiket vannak, akik ismernek – minél többen térnek be a könyvtárba, annál értékesebb hellyé válik a zagyvaszántóiak számára. De az önkormányzat még az udvarát is rendbe hozta – ez utóbbit saját költségen – írja a Hatvan Online. A közös munkából többen is kiveszik a részüket. Sok mindent megvalósítottak már Zagyvaszántón, ahol utakat, utcákat újítottak fel, bölcsődét építettek, de sok tervük is van még a jövőre nézve.

 

 

