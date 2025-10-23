1 órája
A könyvtár több, mint egy információs központ – megújult a zagyvaszántói intézmény
A zagyvaszántói könyvtár energetikai fejlesztését, külső és belső megújítását valósították meg az e célra elnyert TOP Plusz forrásból a településen. A fejlesztéseknek köszönhetően az épület már minimális összeggel üzemeltethető.
Zagyvaszántón a könyvtár több, mint egy információs központ, több, mint egy könyvkölcsönző hely. A TOP Plusz pályázatnak köszönhetően olyan térré varázsolták, ahová szívesen térnek be közösségek, sőt nyáron még az udvarát is használni tudják kisebb táborokra, vagy családias hangulatú összejövetelekre.
– Rohan az idő itt Zagyvaszántón is, senki nem gondolta volna 2021-ben, hogy a könyvtárból még lesz valami – mondta el Szabó Zsolt országgyűlési képviselő a Hatvan Online portálnak, aki ezelőtt négy évvel Fekete László polgármesterrel még a könyvtár működtetésének nehézségeiről beszélt. Mint írják, az intézményt immár megújuló energiával látták el, melynek köszönhetően költséghatékonyabban üzemeltethető.
TOP Plusz forrásból a közösségért
– A zagyvaszántói könyvárnak külön lelke van, hiszen egyes bútordaraboknak, tárgyaknak is történetük van, amiket vannak, akik ismernek – minél többen térnek be a könyvtárba, annál értékesebb hellyé válik a zagyvaszántóiak számára. De az önkormányzat még az udvarát is rendbe hozta – ez utóbbit saját költségen – írja a Hatvan Online. A közös munkából többen is kiveszik a részüket. Sok mindent megvalósítottak már Zagyvaszántón, ahol utakat, utcákat újítottak fel, bölcsődét építettek, de sok tervük is van még a jövőre nézve.
