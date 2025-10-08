október 8., szerda

Közösségformáló épületet adtak át Kerekharaszton

Címkék#Szabó Zsolt#TOP Plusz#Művelődési Ház#Kerekharaszt

Mint arról korábban beszámoltunk, a kerekharaszti önkormányzat csaknem 400 millió forintos támogatást nyert TOP-os pályázaton egy 478 négyzetméter alapterületű művelődési ház építésére még 2022-ben. A TOP Plusz pályázatot 2021 decemberében nyújtották be, és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő hathatós lobbitevékenységének köszönhetően sikerrel jártak.

Makó-Szabó Diána

A nemrégiben elkészült művelődési ház avatásáról Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be. Ebből megtudhattuk, hogy a 450 nm-es, napelemmel és hőszivattyúval ellátott új épület a lakosság számára nagyon fontos, hiszen már régóta vártak a közösségi tér kialakítására, mely nagyjából 4 év alatt készült el a megítélt TOP Plusz forrásból.

TOP Plusz
Kerekharaszt sikerrel pályázott a TOP Plusz programban, és elkészült a régóta várt művelődési ház. A képen még az ennek helyet adó terület áll – üresen.
Forrás:  Beküldött fotó

– Nagyon örülünk a hírnek, mivel jelenleg csak egy alig 60 négyzetméteres közösségi térrel rendelkeztünk, ahol még egy ünnepséget is nehéz megtartani – fogalmazott akkoriban Szabó Ádám, a község polgármestere

A TOP Plusz pályázatnak köszönhetően Kerekharaszt is fejlődik

A megvalósulásnak köszönhetően Kerekharaszt vonzóbb, élhetőbb, fenntarthatóbb településsé vált, hiszen az újonnan kialakított Művelődési Ház hatására bővül a szabadidő eltöltésére kínálkozó lehetőségek száma, mindemellett a létesítménynek még közösségformáló ereje is van.

 

