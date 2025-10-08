Közösségformáló épületet adtak át Kerekharaszton

A nemrégiben elkészült művelődési ház avatásáról Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be. Ebből megtudhattuk, hogy a 450 nm-es, napelemmel és hőszivattyúval ellátott új épület a lakosság számára nagyon fontos, hiszen már régóta vártak a közösségi tér kialakítására, mely nagyjából 4 év alatt készült el a megítélt TOP Plusz forrásból.

Kerekharaszt sikerrel pályázott a TOP Plusz programban, és elkészült a régóta várt művelődési ház. A képen még az ennek helyet adó terület áll – üresen.

Forrás: Beküldött fotó

– Nagyon örülünk a hírnek, mivel jelenleg csak egy alig 60 négyzetméteres közösségi térrel rendelkeztünk, ahol még egy ünnepséget is nehéz megtartani – fogalmazott akkoriban Szabó Ádám, a község polgármestere.

A TOP Plusz pályázatnak köszönhetően Kerekharaszt is fejlődik

A megvalósulásnak köszönhetően Kerekharaszt vonzóbb, élhetőbb, fenntarthatóbb településsé vált, hiszen az újonnan kialakított Művelődési Ház hatására bővül a szabadidő eltöltésére kínálkozó lehetőségek száma, mindemellett a létesítménynek még közösségformáló ereje is van.