Így bántak az eltört lábú beteggel az egri kórházban
Az egri kórház sok visszajelzést kap az ott dolgozók munkájával kapcsolatban. Most egy törött lábú beteg írt levelet azzal kapcsolatban, hogy hogy bántak vele.
A kórházi tartózkodás sosem kellemes, főleg, ha huzamosabb ideig szükséges bent feküdni. Sokat számít az orvosok, ápolók hozzáállása a betegekhez. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézethez számos visszajelzés érkezik ezzel kapcsolatban, Facebook-oldalukon most is közzétettek egy ilyen levelet, amelyet egy törött lábú beteg küldött.
Így bántak a törött lábú beteggel az egri kórházban
A beteg 10 napig tartózkodott a Traumatológiai Osztályon, erről az időszakról számolt be üzenetében. Kiemeli dr. Kincses Miklós főorvost, aki beszámolója szerint lelkiismeretesen végezte munkáját.
– Ez év júliusában eltört a lábam, az önök osztályán műtötték meg, melyet követően 10 napig példaértékű ápolást kaptam. Ezúton köszönöm meg a gondoskodást, az odafigyelést, amit az ápolóktól, a gyógytornásztól és az orvosoktól kaptam. Külön köszönöm és hálás vagyok dr. Kincses Miklós főorvos úrnak az irányomba történő lelkiismeretes gyógyításáért – fogalmaz a F. Andrásné.
Már korábban is hírt adtunk az egri kórház munkatársainak szakszerű és odaadó munkájáról. Legutóbb egy beteg unokája írt arról, hogyan bántak a nagymamájával:
