Így bántak az eltört lábú beteggel az egri kórházban

A kórházi tartózkodás sosem kellemes, főleg, ha huzamosabb ideig szükséges bent feküdni. Sokat számít az orvosok, ápolók hozzáállása a betegekhez. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézethez számos visszajelzés érkezik ezzel kapcsolatban, Facebook-oldalukon most is közzétettek egy ilyen levelet, amelyet egy törött lábú beteg küldött.

Törött lábú beteg írt levelet az egri kórháznak, így bántak vele

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Így bántak a törött lábú beteggel az egri kórházban

A beteg 10 napig tartózkodott a Traumatológiai Osztályon, erről az időszakról számolt be üzenetében. Kiemeli dr. Kincses Miklós főorvost, aki beszámolója szerint lelkiismeretesen végezte munkáját.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Ez év júliusában eltört a lábam, az önök osztályán műtötték meg, melyet követően 10 napig példaértékű ápolást kaptam. Ezúton köszönöm meg a gondoskodást, az odafigyelést, amit az ápolóktól, a gyógytornásztól és az orvosoktól kaptam. Külön köszönöm és hálás vagyok dr. Kincses Miklós főorvos úrnak az irányomba történő lelkiismeretes gyógyításáért – fogalmaz a F. Andrásné.

Már korábban is hírt adtunk az egri kórház munkatársainak szakszerű és odaadó munkájáról. Legutóbb egy beteg unokája írt arról, hogyan bántak a nagymamájával: