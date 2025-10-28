október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Guruló nosztalgia

2 órája

Nagyapád pajtalelete Hevesben is aranyáron megy, a keleti blokk túlélőit még nem imádta így az ország

Címkék#Trabant#601 S#modell

Bár évtizedek óta nem gyártják, a Trabant ma is sokak szívét megdobogtatja. Heves vármegyében sem ritka, hogy valaki garázsában rejtegeti vagy éppen felújítja a keletnémet kisautót, a piac pedig meglepően élénk.

Heol.hu

A Trabant a keleti blokk egyik legikonikusabb járműve volt: egyszerű, megbízható, könnyen szerelhető és megfizethető. A legtöbb magyar család életében legalább egyszer feltűnt ez a kétütemű, pöfögő kisautó, amely mára nemcsak közlekedési eszköz, hanem nosztalgikus relikvia is lett. Heves vármegyében is akadnak, akik megőrizték, mások pedig új életet lehelnek beléjük – a piac pedig ennek megfelelően sokszínű. Megnéztük, mennyiért vásárolhatsz egy ilyen retro csodát a vármegyében és körzetében. 

eladó Trabantok Heves vármegyében
Nem nehéz Heves vármegyében szert tenni egy Trabantra
Forrás: MW

Trabantot vennél Heves vármegyében? Mutatjuk, mennyibe kerül

A Használtautó oldalán több Trabant is felbukkan Heves környékén. Egerhez közel, mindössze 35 km-re kínálnak eladásra egy 1981-es évjáratú Trabant 601 S-t, 380 000 forintért. Domoszlón egy megkímélt, 1990-es évjáratú példány vár új tulajdonosra, ára 800 000 forint. Távolabb, Borsod megyében is akad eladó Trabant: egy 1981-es 601 S modell már közel kétmillió forintért kelne el.

A Tisza-tó környékén is találni eladásra Trabantot: egy 1987-es évjáratú 601 S modell megkímélt állapotban 1 200 000 forintért várja új tulajdonosát. A környező megyében pedig egy teljesen restaurált 1989-es 601 S Trabant is eladó, ára több mint 2 000 000 forint.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Rally Trabant viszi a prímet

Szabolcs vármegyében a Használtautó kínálatában felbukkan egy 1990-es évjáratú, 1.1 Rally Trabant benzines modell, amely kitűnő állapotban várja új tulajdonosát. Az ára nem kevesebb, mint 5 450 000 forint.

Trabantok gyűjtői értéke és befektetési potenciálja

A felújított és ritka Trabantok nemcsak nosztalgikus élményt kínálnak, hanem egyre inkább gyűjtői és befektetési értékkel is bírnak. Nemzetközi szinten, például Németországban, egy makulátlan állapotú 601 S ára elérheti a 7 000 eurót, azaz körülbelül 2,7 millió forintot. Magyarországon is akadnak OT-s rendszámmal rendelkező példányok, amelyeket akár 2 300 000 forintért kínálnak eladásra. Ezek a járművek így nemcsak közlekedési eszközök, hanem a múlt egy-egy értékes darabjaként is vonzóak a gyűjtők és veteránautó-rajongók számára.

Két évvel ezelőtt megírtuk, hogy Andornaktályán Szaniszló Zsolt német mintára elkészített egy trabiciklit. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu