Nagyapád pajtalelete Hevesben is aranyáron megy, a keleti blokk túlélőit még nem imádta így az ország
Bár évtizedek óta nem gyártják, a Trabant ma is sokak szívét megdobogtatja. Heves vármegyében sem ritka, hogy valaki garázsában rejtegeti vagy éppen felújítja a keletnémet kisautót, a piac pedig meglepően élénk.
A Trabant a keleti blokk egyik legikonikusabb járműve volt: egyszerű, megbízható, könnyen szerelhető és megfizethető. A legtöbb magyar család életében legalább egyszer feltűnt ez a kétütemű, pöfögő kisautó, amely mára nemcsak közlekedési eszköz, hanem nosztalgikus relikvia is lett. Heves vármegyében is akadnak, akik megőrizték, mások pedig új életet lehelnek beléjük – a piac pedig ennek megfelelően sokszínű. Megnéztük, mennyiért vásárolhatsz egy ilyen retro csodát a vármegyében és körzetében.
Trabantot vennél Heves vármegyében? Mutatjuk, mennyibe kerül
A Használtautó oldalán több Trabant is felbukkan Heves környékén. Egerhez közel, mindössze 35 km-re kínálnak eladásra egy 1981-es évjáratú Trabant 601 S-t, 380 000 forintért. Domoszlón egy megkímélt, 1990-es évjáratú példány vár új tulajdonosra, ára 800 000 forint. Távolabb, Borsod megyében is akad eladó Trabant: egy 1981-es 601 S modell már közel kétmillió forintért kelne el.
Már mondja is a tutit az egri kereskedő: ezt vedd a BMW helyett, ha megbízható csataló kell
A Tisza-tó környékén is találni eladásra Trabantot: egy 1987-es évjáratú 601 S modell megkímélt állapotban 1 200 000 forintért várja új tulajdonosát. A környező megyében pedig egy teljesen restaurált 1989-es 601 S Trabant is eladó, ára több mint 2 000 000 forint.
A Rally Trabant viszi a prímet
Szabolcs vármegyében a Használtautó kínálatában felbukkan egy 1990-es évjáratú, 1.1 Rally Trabant benzines modell, amely kitűnő állapotban várja új tulajdonosát. Az ára nem kevesebb, mint 5 450 000 forint.
Trabantok gyűjtői értéke és befektetési potenciálja
A felújított és ritka Trabantok nemcsak nosztalgikus élményt kínálnak, hanem egyre inkább gyűjtői és befektetési értékkel is bírnak. Nemzetközi szinten, például Németországban, egy makulátlan állapotú 601 S ára elérheti a 7 000 eurót, azaz körülbelül 2,7 millió forintot. Magyarországon is akadnak OT-s rendszámmal rendelkező példányok, amelyeket akár 2 300 000 forintért kínálnak eladásra. Ezek a járművek így nemcsak közlekedési eszközök, hanem a múlt egy-egy értékes darabjaként is vonzóak a gyűjtők és veteránautó-rajongók számára.
Két évvel ezelőtt megírtuk, hogy Andornaktályán Szaniszló Zsolt német mintára elkészített egy trabiciklit.
A világkiállítás sztárja volt a Trabicikli: egy vagyonért sem adnák a Balatont népszerűsítő csodajárgányt
