Nagyapád pajtalelete Hevesben is aranyáron megy, a keleti blokk túlélőit még nem imádta így az ország

A Trabant a keleti blokk egyik legikonikusabb járműve volt: egyszerű, megbízható, könnyen szerelhető és megfizethető. A legtöbb magyar család életében legalább egyszer feltűnt ez a kétütemű, pöfögő kisautó, amely mára nemcsak közlekedési eszköz, hanem nosztalgikus relikvia is lett. Heves vármegyében is akadnak, akik megőrizték, mások pedig új életet lehelnek beléjük – a piac pedig ennek megfelelően sokszínű. Megnéztük, mennyiért vásárolhatsz egy ilyen retro csodát a vármegyében és körzetében.

Nem nehéz Heves vármegyében szert tenni egy Trabantra

Forrás: MW

Trabantot vennél Heves vármegyében? Mutatjuk, mennyibe kerül

A Használtautó oldalán több Trabant is felbukkan Heves környékén. Egerhez közel, mindössze 35 km-re kínálnak eladásra egy 1981-es évjáratú Trabant 601 S-t, 380 000 forintért. Domoszlón egy megkímélt, 1990-es évjáratú példány vár új tulajdonosra, ára 800 000 forint. Távolabb, Borsod megyében is akad eladó Trabant: egy 1981-es 601 S modell már közel kétmillió forintért kelne el.