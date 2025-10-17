október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadászok öröme

1 órája

Gímszarvasok trófeaerdeje vonzotta a vadászokat a Mátrába

Címkék#Egererdő Zrt#Mátrában#trófeakiállítás#gímszarvas

Ötödik alkalommal tartották meg a Mátrában a Heves Vármegyei Trófeaszemlét. A trófeaszemle során a szeptemberben elejtett gímszarvasok agancsai között 19 bronz-, 4 ezüst- és 1 aranyérmes minősítésűt láthattak a vadászok.

Szabó István

Idén immár 5. alkalommal tekinthették meg a vadászok a szeptemberben elejtett gímszarvasok trófeáit a Heves Vármegyei Trófeaszemle Mátrában tartott eseményén. A trófeaszemlét az Egererdő Zrt., a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Szervezete rendezte.

Trófeaszemle a Mátrában gímszarvasok agancsaiból
Trófeaszemle a Mátrában gímszarvasok agancsaiból
Forrás: EGERERDŐ Erdészeti Zrt.

Az Egererdő Zrt. immár 14 éve szervez trófeamustrát a Mátrában. Az esemény az évek során egyre bővült, és mára vármegyei szintű, rangos vadászati találkozóvá nőtte ki magát, ahol több vadásztársaság is képviselteti magát. Az erdészeti társaság tájékoztatása szerint a kiállításon az Egererdő vadászterületein, valamint más vármegyei vadásztársaságok által elejtett bikák trófeái is szerepeltek – összesen 137 darab.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A trófeaszemle mára rangos vadászati találkozóvá nőtte ki magát

– Az „agancserdő” lenyűgöző látványt nyújtott: a szabályos, koronás, golyóérett bikák trófeái mellett a különleges, rendellenes agancsú fiatal egyedek trófeái is megtekinthetők voltak. A bemutatott trófeák közül a hatósági bírálaton 19 bronz-, 4 ezüst- és 1 aranyérmes minősítést kapott. Az aranyérmes bika 11 éves volt, trófeája pedig 9,96 kilogrammot nyomott. A trófeaszemle napján az időjárás is a rendezvény mellé állt: a kürtszóra kisütött a nap, és számos szakmai érdeklődő érkezett Mátrafüredre – adta hírül az Egererdő Zrt. 

Felkészült szakemberek járulnak hozzá a vad- és az erdőgazdálkodás sikeréhez

– A megjelenteket Dudás Béla, a házigazda Mátrafüredi Erdészet vezetője köszöntötte. Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő vezérigazgatója az erdész- és vadászkollégák elhivatott, szakszerű munkáját méltatta. Demeter Erzsébet, a Heves Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője a gímszarvas-állomány idei eredményeit összegezte, míg Nagy Károly Imre, az Egererdő vadászati előadója az idei bőgési időszak tapasztalatairól számolt be – tájékoztatott az az erdészeti társaság.

A rendezvény végén a szervezők gratuláltak minden vadászvendégnek, és köszönetet mondtak a felkészült szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárulnak a vadgazdálkodás és az erdőgazdálkodás sikeréhez, áll az Egererdő Zrt. híradásában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu