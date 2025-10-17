Gímszarvasok trófeaerdeje vonzotta a vadászokat a Mátrába

Idén immár 5. alkalommal tekinthették meg a vadászok a szeptemberben elejtett gímszarvasok trófeáit a Heves Vármegyei Trófeaszemle Mátrában tartott eseményén. A trófeaszemlét az Egererdő Zrt., a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Szervezete rendezte.

Trófeaszemle a Mátrában gímszarvasok agancsaiból

Forrás: EGERERDŐ Erdészeti Zrt.

Az Egererdő Zrt. immár 14 éve szervez trófeamustrát a Mátrában. Az esemény az évek során egyre bővült, és mára vármegyei szintű, rangos vadászati találkozóvá nőtte ki magát, ahol több vadásztársaság is képviselteti magát. Az erdészeti társaság tájékoztatása szerint a kiállításon az Egererdő vadászterületein, valamint más vármegyei vadásztársaságok által elejtett bikák trófeái is szerepeltek – összesen 137 darab.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A trófeaszemle mára rangos vadászati találkozóvá nőtte ki magát

– Az „agancserdő” lenyűgöző látványt nyújtott: a szabályos, koronás, golyóérett bikák trófeái mellett a különleges, rendellenes agancsú fiatal egyedek trófeái is megtekinthetők voltak. A bemutatott trófeák közül a hatósági bírálaton 19 bronz-, 4 ezüst- és 1 aranyérmes minősítést kapott. Az aranyérmes bika 11 éves volt, trófeája pedig 9,96 kilogrammot nyomott. A trófeaszemle napján az időjárás is a rendezvény mellé állt: a kürtszóra kisütött a nap, és számos szakmai érdeklődő érkezett Mátrafüredre – adta hírül az Egererdő Zrt.

Felkészült szakemberek járulnak hozzá a vad- és az erdőgazdálkodás sikeréhez

– A megjelenteket Dudás Béla, a házigazda Mátrafüredi Erdészet vezetője köszöntötte. Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő vezérigazgatója az erdész- és vadászkollégák elhivatott, szakszerű munkáját méltatta. Demeter Erzsébet, a Heves Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője a gímszarvas-állomány idei eredményeit összegezte, míg Nagy Károly Imre, az Egererdő vadászati előadója az idei bőgési időszak tapasztalatairól számolt be – tájékoztatott az az erdészeti társaság.

A rendezvény végén a szervezők gratuláltak minden vadászvendégnek, és köszönetet mondtak a felkészült szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárulnak a vadgazdálkodás és az erdőgazdálkodás sikeréhez, áll az Egererdő Zrt. híradásában.