Elhúzott az észak-magyarországi régió - az egész ország ezt figyeli

Ősszel minden út Észak-Magyarországra vezet – legalábbis a Szallas.hu friss adatai szerint. A belföldi utazók körében Eger toronymagasan vezeti a toplistát, de Miskolc, Szilvásvárad, Egerszalók és Noszvaj is a legkedveltebb úti célok közé kerültek, különösen az október 23-i négynapos hosszú hétvégére.

A turizmus ősszel is szárnyal Hevesben

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

A vendégek 44 százaléka két éjszakára, 27 százaléka egyre, 20 százaléka pedig három éjszakára foglalt szállást eddig őszre az észak-magyarországi régióban. A négy vagy több éjszakás foglalások aránya 9 százalék ebben az időszakban. A portál adatai szerint a legfeljebb 70 ezer forintos érték a legjellemzőbb, ez a foglalások 56 százalékát teszi ki. A 70-170 ezer forintos foglalások aránya 33 százalék, míg a 170 ezer forint felettieké 11 százalék az őszi foglalások között.

Szallas.hu: az észak-magyarországi régió a legkeresettebb úti cél az őszi belföldi foglalások szerint

Az észak-magyarországi régióba utazó vendégek harmada vendégházat választ, 29 százalékuk hotelt. Az összesített régiós adatok alapján az apartmanok aránya 22 százalék, a panzióké 12 százalék, az egyéb szállástípus kategóriába pedig a foglalások 4 százaléka tartozik. Az ellátást tartalmazó foglalások aránya 40 százalék, és a félpanzió a legnépszerűbb.

Az országos összesítésben Budapest vezeti az őszi toplistát, mögötte Eger és Pécs, majd Miskolc, Siófok, Szeged, Gyula, Nyíregyháza, Hévíz és Debrecen. A régiók közül Észak-Magyarország mellett a Balatonnál, valamint Budapesten és vonzáskörzetében van a legtöbb őszi foglalás a Szallas.hu oldalán.