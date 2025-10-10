október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fordulat

2 órája

Elhúzott az észak-magyarországi régió - az egész ország ezt figyeli

Címkék#turizmus#szállás.hu#Észak-Magyarország#toplista

Ősszel egyre többen választják az észak-magyarországi régiót belföldi utazásuk célpontjaként. A legfrissebb foglalási adatok alapján a turizmusban több népszerű település is kiemelkedik a kínálatból.

Heol.hu

Ősszel minden út Észak-Magyarországra vezet – legalábbis a Szallas.hu friss adatai szerint. A belföldi utazók körében Eger toronymagasan vezeti a toplistát, de Miskolc, Szilvásvárad, Egerszalók és Noszvaj is a legkedveltebb úti célok közé kerültek, különösen az október 23-i négynapos hosszú hétvégére.

A turizmus ősszel is szárnyal Hevesben
A turizmus ősszel is szárnyal Hevesben
Forrás:   Berán Dániel / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A turizmus ősszel is szárnyal Hevesben

A vendégek 44 százaléka két éjszakára, 27 százaléka egyre, 20 százaléka pedig három éjszakára foglalt szállást eddig őszre az észak-magyarországi régióban. A négy vagy több éjszakás foglalások aránya 9 százalék ebben az időszakban. A portál adatai szerint a legfeljebb 70 ezer forintos érték a legjellemzőbb, ez a foglalások 56 százalékát teszi ki. A 70-170 ezer forintos foglalások aránya 33 százalék, míg a 170 ezer forint felettieké 11 százalék az őszi foglalások között.

Szallas.hu: az észak-magyarországi régió a legkeresettebb úti cél az őszi belföldi foglalások szerint

Az észak-magyarországi régióba utazó vendégek harmada vendégházat választ, 29 százalékuk hotelt. Az összesített régiós adatok alapján az apartmanok aránya 22 százalék, a panzióké 12 százalék, az egyéb szállástípus kategóriába pedig a foglalások 4 százaléka tartozik. Az ellátást tartalmazó foglalások aránya 40 százalék, és a félpanzió a legnépszerűbb. 

Az országos összesítésben Budapest vezeti az őszi toplistát, mögötte Eger és Pécs, majd Miskolc, Siófok, Szeged, Gyula, Nyíregyháza, Hévíz és Debrecen. A régiók közül Észak-Magyarország mellett a Balatonnál, valamint Budapesten és vonzáskörzetében van a legtöbb őszi foglalás a Szallas.hu oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu