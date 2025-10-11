Tűzoltók is csatlakoztak a véradáshoz

Nagyszabású, országos véradást tartott a katasztrófavédelem a Magyar Vöröskereszttel közösen október 8-án a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja és a vörösiszap-katasztrófa emléke alkalmából. A véradáshoz az egri katasztrófavédelmi kirendeltségen és egy gyöngyösi helyszínen a Heves vármegyei tűzoltók is csatlakoztak – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Önkéntes véradással a betegek gyógyulását segítették Fotó: Heves VMKI

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapját az ENSZ hozta létre 1987-ben azzal a céllal, hogy világszerte megemlékezzünk egy napon azokról az emberekről, akik természeti katasztrófákban vesztették életüket. A Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei munkatársai és a vármegyei katasztrófavédelem együttműködése már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, a szervezetek évente három közös véradást szerveznek az egri katasztrófavédelmi kirendeltség épületében.

A Magyar Vöröskereszt szlogenje szerint: „A vér csak véradással pótolható!” A tűzoltók vallják, ha van valami, ami pótolható, akkor azt pótolni is kell, hiszen annyi mindent láttak már elveszni. Ez a hozzáállás motiválta a kollégákat arra, hogy saját vérükkel is segítsenek, a szerdai véradáson összegyűlt vérből az egészségügyi dolgozók csaknem 60 embernek adnak esélyt a gyógyulásra.