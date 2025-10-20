Vadgázolás, szabadtéri tüzek, kigyulladt pince - 13 alkalommal riasztották a tűzoltókat

A hétvégén 13 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók, írták a katasztrófavédelem honlapján. A 7 tűzesetet és 6 műszaki mentést 9 hivatásos, 1 önkormányzati és 4 önkéntes tűzoltóegység kezelte.

Vaddal ütközött személyautó esetében is beavatkoztak a tűzoltók a hétvégén

Forrás: Pétervásárai KVŐ

Tűzhöz, kidőlt fához vonultak a tűzoltók szombaton

Hulladék égett egy elhagyatott házban délelőtt Adácson, a Hadak útján. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók fékezték meg a tüzet, személyi sérülés nem történt.

Délután egy tíz méteres fenyő dőlt egy autóra és az útra Egerben, a Garay János utcában. A fát a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével távolították el.

Délelőtt és kora délután az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei négy egri helyszínen távolítottak el lehasadt, veszélyes faágakat.

Egy autó motorterénél keletkezett tűz kora este a 21-es főút 11. kilométerénél, Zagyvaszántó határában. A tüzet a helyszínen tartózkodók porral oltóval eloltották, a hatvani hivatásos tűzoltók vízzel visszahűtötték a forró karosszériát. Az eset során senki nem sérült meg.

Kis területen keletkezett szabadtéri tűz este Kápolna Alkotmány utcájában. A lángokat a füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nádas, bozótos is égett vasárnap