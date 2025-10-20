Beavatkozás
41 perce
Vadgázolás, szabadtéri tüzek, kigyulladt pince - 13 alkalommal riasztották a tűzoltókat
13 esetben volt szükség mentésre a hétvégén Heves vármegyében. A tűzoltók vonultak szabadtéri tüzekhez, kigyulladt pincéhez és kidőlt fához is.
A hétvégén 13 alkalommal avatkoztak be a Heves vármegyei tűzoltók, írták a katasztrófavédelem honlapján. A 7 tűzesetet és 6 műszaki mentést 9 hivatásos, 1 önkormányzati és 4 önkéntes tűzoltóegység kezelte.
Tűzhöz, kidőlt fához vonultak a tűzoltók szombaton
- Hulladék égett egy elhagyatott házban délelőtt Adácson, a Hadak útján. A gyöngyösi és hatvani hivatásos tűzoltók fékezték meg a tüzet, személyi sérülés nem történt.
- Délután egy tíz méteres fenyő dőlt egy autóra és az útra Egerben, a Garay János utcában. A fát a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrész segítségével távolították el.
- Délelőtt és kora délután az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei négy egri helyszínen távolítottak el lehasadt, veszélyes faágakat.
- Egy autó motorterénél keletkezett tűz kora este a 21-es főút 11. kilométerénél, Zagyvaszántó határában. A tüzet a helyszínen tartózkodók porral oltóval eloltották, a hatvani hivatásos tűzoltók vízzel visszahűtötték a forró karosszériát. Az eset során senki nem sérült meg.
- Kis területen keletkezett szabadtéri tűz este Kápolna Alkotmány utcájában. A lángokat a füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el.
Nádas, bozótos is égett vasárnap
- Családi ház pincéjében tárolt tűzifa gyulladt ki délelőtt Kápolnán, a Szabadság úton. A füzesabonyi és egri hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd több vízsugárral eloltották a tíz négyzetméteres tüzet. Az eset során senki nem sérült meg.
- A vegyestüzelésű kazánhoz túl közel pakolt kartonpapír és fadarabok kaptak lángra délután Balaton Kővágó utcájában, egy családi ház kazánházában. A bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók oltották el a tüzet, majd az éghető anyagokat kivitték a helyiségből. Az eset során senki nem sérült meg.
- Háromszáz négyzetméteren égett bozótos kora este Gyöngyösön, az Enyedi utcában. A tüzet a gyöngyösi hivatásos tűzoltók oltották el.
- Vaddal ütközött egy személyautó este Ivád külterületén, a 23-as főút 20-as kilométerénél. A pétervásárai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, majd biztosították a helyszínt. A balesetnek egy könnyű sérültje volt.
- Ötszáz négyzetméteren égett a nádas este Adácson, az Árpád fejedelem útjánál. A tűz a közeli istállót is veszélyeztette. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók vízsugárral fékezték meg a lángokat, az eset során senki nem sérült meg.
