Uhú de jó, új, fiatal baglyot engedtek el a Bükk-vidéken

Uhut engedtek szabadon a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben. A Veszprémi Állatkertben idén kikelt fiókát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának Tarna-Lázbérci Csoportja várta, és telepítette természetes környezetbe. A fióka a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyén készült fel az önálló életre, és miután a szakemberek meggyőződtek arról, hogy a tőle elvárható módon és vehemenciával vadászik, elindulhatott a nagy útra a Veszprémi Állatkert munkatársaival.

Az uhut egy erdő szélén engedték szabadon

Forrás: BNPI

A BNPI beszámolója szerint miután a helyszínen a madarat Bodzás János természetvédelmi őr meggyűrűzte, szabadon engedték. A fiatal uhu nem sokat teketóriázott, határozott ívben az őt jól rejtő lombok közé repült, riadalmat okozva az erdőlakó kisebb madarak között. Az elkövetkező napokban, hetekben igyekeznek visszatalálni a madarat, és remélik, hogy hamar megtalálja helyét és párját a vadonban.

