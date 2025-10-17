1 órája
Uhú de jó, új, fiatal baglyot engedtek el a Bükk-vidéken
Fokozottan védett madárfaj egy példányát engedték szabadon a Tarnavidéken. A tavalyi kettő után idén egy állatkertben született uhu találhat új otthont.
Az uhut nem fogadták szívesen a környék kisebb madarai
Forrás: Veszprémi Állatkert/Facebook
Uhut engedtek szabadon a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben. A Veszprémi Állatkertben idén kikelt fiókát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának Tarna-Lázbérci Csoportja várta, és telepítette természetes környezetbe. A fióka a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyén készült fel az önálló életre, és miután a szakemberek meggyőződtek arról, hogy a tőle elvárható módon és vehemenciával vadászik, elindulhatott a nagy útra a Veszprémi Állatkert munkatársaival.
A BNPI beszámolója szerint miután a helyszínen a madarat Bodzás János természetvédelmi őr meggyűrűzte, szabadon engedték. A fiatal uhu nem sokat teketóriázott, határozott ívben az őt jól rejtő lombok közé repült, riadalmat okozva az erdőlakó kisebb madarak között. Az elkövetkező napokban, hetekben igyekeznek visszatalálni a madarat, és remélik, hogy hamar megtalálja helyét és párját a vadonban.
Az uhu fokozottan védett faj
Az uhu (Bubo bubo) hazánkban is őshonos - a Mátrában is jelen van - , de ritka, nagytestű bagolyfaj, amelyet elsősorban a közúti gázolások és az áramütés veszélyeztet. Magyarországon fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke félmillió forint.
