Új buszjárat indul Sarud és Újlőrincfalva érintésével

Új autóbuszjárat indul Sarud és Újlőrincfalva érintésével – közölte dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Mint írja, kifejezetten nagy hiátust orvosol, hogy a füzesabonyi járáshoz tartozó Sarud és Újlőrincfalva települések lakói a jövőben munkaszüneti napokon, az esti órákban is igénybe tudják venni a helyközi autóbusz-szolgáltatást egészen a járási székhelyig.

A helyben élők régi igénye teljesült ezzel Forrás: Volánbusz Zrt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ezáltal jóval könnyebb lesz akár vasúton, akár autóbusszal eljutni távolabbi célpontokra — például a megyeszékhelyre is. A helyben élők régi igénye teljesült ezzel.

Menetrend

Új járat indul:

17:20 – Tiszanánáról

17:33 – Sarud

17:43 – Újlőrincfalva

18:14 – Füzesabony

Visszaút:

19:40 – Füzesabonyból

20:11 – Újlőrincfalva

20:21 – Sarud

20:34 – Tiszanána

Ezek az új járatok fontos lépést jelentenek a térségi közlekedés fejlesztésében, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők is könnyebben kapcsolódjanak be a vármegye vérkeringésébe, emelte ki a képviselő.