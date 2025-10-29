1 órája
Új buszjárat indul Sarud és Újlőrincfalva érintésével
Ezek az új járatok fontos lépést jelentenek a térségi közlekedés fejlesztésében, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők is könnyebben kapcsolódjanak be a vármegye vérkeringésébe.
Új autóbuszjárat indul Sarud és Újlőrincfalva érintésével – közölte dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Mint írja, kifejezetten nagy hiátust orvosol, hogy a füzesabonyi járáshoz tartozó Sarud és Újlőrincfalva települések lakói a jövőben munkaszüneti napokon, az esti órákban is igénybe tudják venni a helyközi autóbusz-szolgáltatást egészen a járási székhelyig.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezáltal jóval könnyebb lesz akár vasúton, akár autóbusszal eljutni távolabbi célpontokra — például a megyeszékhelyre is. A helyben élők régi igénye teljesült ezzel.
Menetrend
Új járat indul:
17:20 – Tiszanánáról
17:33 – Sarud
17:43 – Újlőrincfalva
18:14 – Füzesabony
Visszaút:
19:40 – Füzesabonyból
20:11 – Újlőrincfalva
20:21 – Sarud
20:34 – Tiszanána
Ezek az új járatok fontos lépést jelentenek a térségi közlekedés fejlesztésében, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők is könnyebben kapcsolódjanak be a vármegye vérkeringésébe, emelte ki a képviselő.
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek