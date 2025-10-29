október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hiánypótlás

1 órája

Új buszjárat indul Sarud és Újlőrincfalva érintésével

Címkék#Dr. Pajtók Gábor#busz#közlekedés

Ezek az új járatok fontos lépést jelentenek a térségi közlekedés fejlesztésében, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők is könnyebben kapcsolódjanak be a vármegye vérkeringésébe.

Heol.hu

Új autóbuszjárat indul Sarud és Újlőrincfalva érintésével – közölte dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Mint írja, kifejezetten nagy hiátust orvosol, hogy a füzesabonyi járáshoz tartozó Sarud és Újlőrincfalva települések lakói a jövőben munkaszüneti napokon, az esti órákban is igénybe tudják venni a helyközi autóbusz-szolgáltatást egészen a járási székhelyig.

A helyben élők régi igénye teljesült ezzel Forrás: Volánbusz Zrt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ezáltal jóval könnyebb lesz akár vasúton, akár autóbusszal eljutni távolabbi célpontokra — például a megyeszékhelyre is. A helyben élők régi igénye teljesült ezzel.

Menetrend

Új járat indul:
17:20 – Tiszanánáról
17:33 – Sarud
17:43 – Újlőrincfalva
18:14 – Füzesabony

Visszaút:
19:40 – Füzesabonyból
20:11 – Újlőrincfalva
20:21 – Sarud
20:34 – Tiszanána

Ezek az új járatok fontos lépést jelentenek a térségi közlekedés fejlesztésében, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők is könnyebben kapcsolódjanak be a vármegye vérkeringésébe, emelte ki a képviselő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu