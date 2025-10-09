Már intenzív osztályra is került beteg az új COVID miatt az egri kórházban

Terjed a koronavírus új variánsa, már Egerben és környékén is egyre több a beteg. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház infektológusánál, orvos-igazgatójánál érdeklődtünk arról, hogy mit lehet tudni az új variánsról. Dr. Maszárovics Zoltán elmondta, az új omikron-variáns nem sokban különbözik a korábbiaktól, nem olyan súlyos a betegség lefolyása, mint a világjárvány idején, de mivel változott a koronavírus szerkezete, újra kitettebb neki a társadalom, kevésbé vagyunk védettek az új COVID variánssal szemben.

Dr. Maszárovics Zoltán elmondta, hogy az új COVID variáns már javában fertőz Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Légúti tünetek mellett láz, erős fáradékonyság , szagvesztés és ízvesztés is újra előfordul ennél a variánsnál. A légutakat mélyebben is érintheti, tüdőgyulladás is kialakulhat. Szeptember közepe óta látványosan nőtt a betegek száma az előző időszakhoz képest. Folyamatosan érkeznek páciensek, akiknél fennáll a fertőzés. Jelenleg is nagy számban ápolunk COVID fertőzöttet a kórházban, sajnos volt olyan is, aki intenzív osztályra került miatta – árulta el dr. Maszárovics Zoltán.

Azzal folytatta, hogy az egri kórház infektológiai és az intenzív osztálya is fel van készülve a betegek fogadására, de javasolja mindenkinek, hogy vegye fel az oltást, hiszen az új variáns ellen az ennek megfelelő vakcina nyújt biztosabb védelmet. Mint mondta, ő maga felveszi ezt az oltást, ahogy az influenza elleni védőoltást és az RSV, légúti óriásvírus elleni oltást is, ez utóbbi önköltséges.