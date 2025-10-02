október 2., csütörtök

Fejlődés

Új, csúcskategóriás fizikoterápiás eszközöket kapott az egri kórház

Csökkenti a várakozási időt is. Tovább emelkedik a betegellátás színvonala.

Két darab BTL csúcskategóriás kombinált fizikoterápiás készülékkel gazdagodott Markhot Ferenc Kórház Reumatológiai osztálya – írja az intézmény. A Központi Gyógytorna és Fizikoterápiás Szolgálat Járóbeteg fizikoterápiás szakrendelésén két kezelőfülkében helyezték el a gépeket, melyekkel az alábbi terápiás lehetőségeket kínálják:

  • Elektroterápia
  • Ultrahangterápia
  • Kombinált terápia
  • Vákuumterápia
  • Lézerterápia

Mint írják, ezekkel a modern eszközökkel tovább emelkedik a betegellátás színvonala, mivel a kezelés rövidebb idő alatt fejti ki hatását és gyorsabb a gyógyulás. Mivel egy fülkében többféle kezelés is elvégezhető, a betegnek nem kell elhagynia a helyiséget, ami kényelmes számára, és csökkenti a várakozási időt is.

 

