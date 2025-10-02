1 órája
Új, csúcskategóriás fizikoterápiás eszközöket kapott az egri kórház
Csökkenti a várakozási időt is. Tovább emelkedik a betegellátás színvonala.
Két darab BTL csúcskategóriás kombinált fizikoterápiás készülékkel gazdagodott Markhot Ferenc Kórház Reumatológiai osztálya – írja az intézmény. A Központi Gyógytorna és Fizikoterápiás Szolgálat Járóbeteg fizikoterápiás szakrendelésén két kezelőfülkében helyezték el a gépeket, melyekkel az alábbi terápiás lehetőségeket kínálják:
- Elektroterápia
- Ultrahangterápia
- Kombinált terápia
- Vákuumterápia
- Lézerterápia
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint írják, ezekkel a modern eszközökkel tovább emelkedik a betegellátás színvonala, mivel a kezelés rövidebb idő alatt fejti ki hatását és gyorsabb a gyógyulás. Mivel egy fülkében többféle kezelés is elvégezhető, a betegnek nem kell elhagynia a helyiséget, ami kényelmes számára, és csökkenti a várakozási időt is.
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég