Új helyszínen, változatlan hangulatban: ismét Szak(ma)rket termelői piac Egerben

Sokadik alkalommal szervezték meg a Szak(ma)rket termelői piacot Egerben. A „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” projekt keretében megvalósuló „Szak(ma)rket – Egyél Hazait!” rendezvény ezúttal új helyszínen, a Civil Közösségek Házának udvarán várta a látogatókat csütörtökön. A vásárlók és a termelők most is ugyanazzal a lelkesedéssel érkeztek, mint korábban a Gárdonyi térre vagy a megyeháza udvarára.

Sokan érdeklődtek a termelői piac iránt Fotó: Huszár Márk

A piac standjain színes kínálat fogadta az érdeklődőket: friss paprika, paradicsom és padlizsán, valamint házi paprikakrém, paradicsomlé és erőspaprika illata lengte be a termet. A helyi kézművesek is bemutatták portékáikat: Herenikné Cseh Barbara üveglencsés fülbevalókat és horgolt termékeket kínált, a B&L Sweet Dream Bakery standján illatos kovászos kenyerek és péksütemények sorakoztak, Olcsvári Balázs István pedig fürjtojásokat és fürjtojásos termékeket hozott.

A helyi ízek kedvelőit a Giuseppe Grape 100%-os szőlőleve, valamint Béleczki Zsolt (Juzsó Bt.) friss tojása, savanyúságai, fermentált zöldségei és házi süteményei csábították. Csorba Gábor kínálatában fekete- és pirosribizliből készült szörpök, lekvárok és szárítmányok is megtalálhatók voltak.