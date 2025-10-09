2 órája
Új helyszínen, változatlan hangulatban: ismét Szak(ma)rket termelői piac Egerben
A Civil Közösségek Házában rendezték meg a Szak(ma)rket – Egyél Hazait! termelői piacot, ahol ezúttal is helyi termelők és kézművesek kínálták portékáikat. A látogatók friss zöldségekkel, házi finomságokkal, kézműves ajándékokkal és facsemetékkel is találkozhattak.
Sokadik alkalommal szervezték meg a Szak(ma)rket termelői piacot Egerben. A „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” projekt keretében megvalósuló „Szak(ma)rket – Egyél Hazait!” rendezvény ezúttal új helyszínen, a Civil Közösségek Házának udvarán várta a látogatókat csütörtökön. A vásárlók és a termelők most is ugyanazzal a lelkesedéssel érkeztek, mint korábban a Gárdonyi térre vagy a megyeháza udvarára.
A piac standjain színes kínálat fogadta az érdeklődőket: friss paprika, paradicsom és padlizsán, valamint házi paprikakrém, paradicsomlé és erőspaprika illata lengte be a termet. A helyi kézművesek is bemutatták portékáikat: Herenikné Cseh Barbara üveglencsés fülbevalókat és horgolt termékeket kínált, a B&L Sweet Dream Bakery standján illatos kovászos kenyerek és péksütemények sorakoztak, Olcsvári Balázs István pedig fürjtojásokat és fürjtojásos termékeket hozott.
A helyi ízek kedvelőit a Giuseppe Grape 100%-os szőlőleve, valamint Béleczki Zsolt (Juzsó Bt.) friss tojása, savanyúságai, fermentált zöldségei és házi süteményei csábították. Csorba Gábor kínálatában fekete- és pirosribizliből készült szörpök, lekvárok és szárítmányok is megtalálhatók voltak.
A vásár nemcsak a gasztronómiáról, hanem a közösségről is szólt: a Heves önkormányzata által működtetett értékteremtő közmunka program keretében készült ajándéktárgyak is helyet kaptak, és a gyerekeknek kézműves foglalkoztatót szerveztek. A természet kedvelői pedig az Életfa Környezetvédő Szövetség standjánál facsemetéket is vásárolhattak.
A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a helyi termelők és kézművesek összefogásával valóban értéket lehet teremteni, és egyre többen választják a hazai, minőségi alapanyagokat és portékákat.
