Új korszak kezdődik az egri egészségügyben – indul a Jedlik Ányos Program

Címkék#Dr Pajtók Gábor#Jedlik Ányos Energetikai Program#Markhot Ferenc Kórház

A Markhot Ferenc Kórház három épülete és az egri mentőállomás is megújul az országos energetikai fejlesztési program részeként. A korszerűsítésnek köszönhetően jelentős energiamegtakarítás és hatékonyabb betegellátás valósulhat meg Egerben.

Heol.hu

Elindult a Jedlik Ányos Energetikai Program, amelynek keretében a Markhot Ferenc Kórház három épülete és az egri mentőállomás is korszerűsítésen esik át. A cél, hogy legalább 30 százalékos energiamegtakarítást érjenek el hőszigeteléssel, nyílászárócserével, modern fűtési-hűtési rendszerek kiépítésével és megújuló energiaforrások alkalmazásával - írja dr. Pajtók Gábor, országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

Az egri Markhot Ferenc Kórház felülről
Forrás: Dr. Pajtók Gábor  / Facebook

Az így megtakarított összegeket az intézmények a betegellátás minőségének fejlesztésére fordíthatják. Az egészségügyi épületek energetikai felújítása nemcsak költséghatékony megoldás, hanem példát is mutat más ágazatok számára a fenntartható működés terén - írja közösségi oldalán az országgyűlési képviselő.

A program országos szinten 89 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segíti 90 egészségügyi épület modernizálását, hogy a jövőben energiatakarékosabb, hatékonyabb és környezetkímélőbb intézmények szolgálhassák a lakosságot.

 

 

 

