Zenebona

Új banda tűnt fel Eger zenei színterén, itt a debütáló daluk

Basszusgitár, gitár, dobok és hegedű. Így zenél Eger új rock zenekara.

Elkészült a Nádasi Projekt, egy új egri zenekar bemutatkozó dala. A formációt Nádasi István, és Mészáros Joci hívta életre ez év júniusában, ők írják a dalokat, és alkotják a zenekar gerincét.

Új arcok tűnnek fel Eger zenei színterén, itt a debütáló daluk
A debütáló daluk a Visszatérni hozzád, egy olyan "első látásra megszerettelek, és veled akarok tartani az úton" hangulatú szerzemény. 

A fiúk forgattak hozzá egy videóklipet is a dal készítéséről a kulisszák mögött.

A duó természetesen az élő fellépésekre, két zenész társukkal kiegészülve ( Simon Ádám - basszusgitár ), ( Gachal Gábor - dobok ), vidám pop-rock nótákat játszanak a közönségnek némi elektronikus fűszerezéssel.

A kisfilmet Simon Ádám forgatta, aki egy hegedű betéttel hozzájárult a szám sokszínű hangulatához.

Nádasi Istvánnak egyébként nem ez az első zenekara, 2022-ben már írtunk egy másik formációról, a The Wallkids alakulatról, ahol ő volt a banda vezetője. Korábban pedig a Mom's Favorite zenekart vezette.

 

