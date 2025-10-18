Új banda tűnt fel Eger zenei színterén, itt a debütáló daluk

Elkészült a Nádasi Projekt, egy új egri zenekar bemutatkozó dala. A formációt Nádasi István, és Mészáros Joci hívta életre ez év júniusában, ők írják a dalokat, és alkotják a zenekar gerincét.

Új arcok tűnnek fel Eger zenei színterén, itt a debütáló daluk

Forrás: Beküldött

A debütáló daluk a Visszatérni hozzád, egy olyan "első látásra megszerettelek, és veled akarok tartani az úton" hangulatú szerzemény.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A fiúk forgattak hozzá egy videóklipet is a dal készítéséről a kulisszák mögött.

A duó természetesen az élő fellépésekre, két zenész társukkal kiegészülve ( Simon Ádám - basszusgitár ), ( Gachal Gábor - dobok ), vidám pop-rock nótákat játszanak a közönségnek némi elektronikus fűszerezéssel.

A kisfilmet Simon Ádám forgatta, aki egy hegedű betéttel hozzájárult a szám sokszínű hangulatához.